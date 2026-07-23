Чиновник Пентагона: Ситуация для США в Иране не является тупиковой

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Чиновник Пентагона: Ситуация для США в Иране не является тупиковой

Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times заявил, что ситуация для Соединённых Штатов в Иране «не является тупиковой». По его словам, Вашингтон успешно лишает Исламскую Республику возможности получения ядерного оружия и ликвидировал её способность «проецировать военную мощь в регионе».

Чиновник подчеркнул, что американские удары «существенно уменьшили боеспособность страны, а также значительной части её оборонно-промышленной базы». Колби также отметил, что США находятся не в «слабом положении», а у президента Дональда Трампа есть «очень существенные варианты» эскалации как военного, так и невоенного характера.



Однако оптимистичные заявления высокопоставленного представителя Пентагона вступают в противоречие с реальным положением дел на Ближнем Востоке. Если Иран действительно «не обладает способностью к проекции силы», как утверждает Колби, остаётся открытым вопрос: почему же США, даже при поддержке союзников в регионе, не могут завершить конфликт и вынуждены наращивать военное присутствие? Мало того, Трамп обвиняет Тегеран в поддержке йеменских хуситов. Постойте... Но ведь вы же сами сказали, что лишили его возможности проецировать силу.

Тем временем Соединённые Штаты ускоренно перебрасывают на Ближний Восток дополнительные войска, медиков и вооружение. Центральное командование США уже двенадцатый день подряд наносит удары по иранским объектам. При этом, по данным СМИ, арабские союзники Вашингтона в Персидском заливе всё сильнее расходятся во взглядах на дальнейшие действия и призывают Трампа начать наземное вторжение. Но того же ждут сами США - уже от арабских союзников.

Иран продолжает наносить ответные удары - в июле он уже поражал объекты США в Иордании, Ираке, Бахрейне, Кувейте. Несколько американских военнослужащих погибли.

Многие эксперты и аналитики сходятся во мнении, что заявления Колби не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Иран по-прежнему обладает одним из крупнейших военных потенциалов на Ближнем Востоке, включая обширные арсеналы баллистических и крылатых ракет, а также десятки тысяч беспилотников. Ранее заместитель главы Пентагона и сам признавал, что конфликт может потребовать координации всего блока НАТО.

Таким образом, риторика Вашингтона о «ликвидации способности Ирана к проекции силы» звучит неубедительно на фоне затяжного конфликта, растущих потерь и отсутствия чёткого плана победы.
11 комментариев
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  1. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Сегодня, 20:20
    А еще закатал раскатанную губу у трампа.
  2. алек Звание
    алек
    +4
    Сегодня, 20:22
    . ликвидировал её способность «проецировать военную мощь в регионе»

    3.14ндосня в своём репертуаре --обвиняют в том, чем сами занимаются.
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 20:32
    Что они могут сделать сейчас? Если за пять месяцев они так и не смогли уничтожить "способности Ирана к проекции силы»
    1. Vicontas Звание
      Vicontas
      0
      Сегодня, 21:22
      Трамп готовит себе новую цель для "эпической"победы - африканскую Мали,где он обнаружил угрозу для США в виде сторонников "Аль-Каиды". Наверно думает что с африканцами ему будет легче справиться чем с персами. Уже заявил что Россия не справляется и "у нее ужасные результаты!" Ню ню это мы еще над американскими "успехами".не смеялись....
  4. dzvero Звание
    dzvero
    0
    Сегодня, 20:32
    Колби также отметил, что США находятся не в «слабом положении»

    Возможностей у США побольше, чем у Ирана. Но выделенные силы и средства почему-то хватило на полтора месяца. Теперь неделя ударов требует месяца подготовки.
    у президента Дональда Трампа есть «очень существенные варианты» эскалации как военного, так и невоенного характера.

    ПМСМ на сухопутное вторжение подпишутся не только лишь все и у президента Трампа будут две возможности - полное уничтожение нефтяной и прибрежной инфраструктуры или применение ЯО (напр. устроят провокацию у себя и обвинят Иран).
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +3
      Сегодня, 21:09
      Ага, у США во Вьетнаме было намного больше возможностей, чем закончилось? У США возможностей намного меньше чем у Ирана, если исключить применение ЯО. Логистика жуткая, растянута на десятки тысяч километров, оружие очень дорогое и его на складах не так и много, целей в Иране все меньше, а ракеты все летят. Но самое страшное это экономика, даже не самого США, а его шестерок, а скоро зимушка, еще пара месяцев и наступит октябрь, отопительный сезон, значит нужен газ, мазут. Сейчас в ЕС газ идет по 700, а что то будет через месяц, если Иран продолжит перекрытие пролива, а если хуситы перекроют свой проливчик будет вообще песня.
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 21:03
    А она не тупиковая, она аховая, классический цугцванг. Скоро зима и каждый день ставит союзников США во все более неудобную позу, да и сами США все глубже погружаются в задницу. Иранцам есть ради чего терпеть, а вот ради чего терпят америкосы и их шестерки?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:08
    Иранские власти поняои/знают, что их чего то там лишили?
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 21:17
    Кто бы сомневался, что чиновник от политики будет говорить о провале США в Иране.... должность не позволяет - Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times....
    Ему врать не только можно, но и нужно, иначе на кой ляд он там деньги получает?
    Ага, не позволяют амеры Ирану проецировать силу в регионе.... а куда иранцы проецируют? На Луну? То-то США и подпрыгивает вместе со своим замечательным президентом, выигравшим уже 8 войн laughing
  8. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +1
    Сегодня, 21:20
    США пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Они, ослепленные своим мнимым величием, особенно после разбойного нападения на Венесуэлу, безумно напали на Иран, будучи уверенными, что и Иран поведет себя как Венесуэла. Но влезли в дерьмо по самые уши и теперь не знают как из него вылезти. Иран имеет такие приемущества, которые мало какие страны имеют. И он эти приемущества великолепно использует. Во-первых, возможность при всех раскладах перекрыть Ормузский пролив, что для США критически не допустимо, во-вторых, более 50% территории Ирана это горы, где можно вечно прятаться делать нападения и прятать чего угодно (похожий пример территория Афганистана), в-третьих, население в Иране составляет более 90 миллионов человек, которые мотивированы против США, и для которых стоит выбор (особенно после уничтожения мирных людей, глупых заявлений Трампа стереть Иран с лица Земли и других) жизнь или смерть. Кроме того Иран имеет два мощных союзника Россию и Китай, которые при любом раскладе будут помогать Ирану, так как для США они тоже враги. Ну и в-четвёртых, Иран теперь уж действительно сделает всё для создания ядерного оружия, я в этом не сомневаюсь. Хотя возможно оно у него уже есть.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 22:02
    Интересно, "колби" не переводится как "шойгу"?