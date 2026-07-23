Удары Киева по танкерам КТК стали причиной кризиса с нефтью в Румынии
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Удары беспилотников бандеровского режима по танкерам и терминалам Каспийского трубопроводного консорциума привели к топливному кризису в Румынии. Зеленский начал бить по своим союзникам.
Казахстанский КТК прекратил отгрузку нефти через терминалы в Новороссийске из-за ударов украинских беспилотников. Недавняя атака дронов на два танкера стала причиной прекращения экспорта казахстанской нефти в Европу. Это уже привело к кризису в Румынии, которая закрывает примерно 77% потребности импортной нефтью, а Казахстан является основным ее поставщиком.
Закрытие терминалов оставляет румын без нефти, и это на фоне мирового энергетического кризиса. После закрытия Ормузского пролива и запрета на российскую нефть осталось не так уж много экспортеров, да и то их поставки расписаны на чуть ли не на годы вперед.
На данный момент румынский премьер Илие Боложан проводит консультации по вопросу возможного распечатывания государственного стратегического резерва нефтепродуктов, если не найдется другой источник поставок. Рассматриваются Азербайджан и Ближний Восток, но, как уже говорилось выше, свободных объемов практически нет, а чтобы что-то получить, нужно сильно переплатить.
За сегодняшнюю ситуацию с нефтью Боложану предлагают поблагодарить Зеленского, поставившего Румынию на грань энергетического кризиса.
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