Удары Киева по танкерам КТК стали причиной кризиса с нефтью в Румынии

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Удары Киева по танкерам КТК стали причиной кризиса с нефтью в Румынии

Удары беспилотников бандеровского режима по танкерам и терминалам Каспийского трубопроводного консорциума привели к топливному кризису в Румынии. Зеленский начал бить по своим союзникам.

Казахстанский КТК прекратил отгрузку нефти через терминалы в Новороссийске из-за ударов украинских беспилотников. Недавняя атака дронов на два танкера стала причиной прекращения экспорта казахстанской нефти в Европу. Это уже привело к кризису в Румынии, которая закрывает примерно 77% потребности импортной нефтью, а Казахстан является основным ее поставщиком.



Закрытие терминалов оставляет румын без нефти, и это на фоне мирового энергетического кризиса. После закрытия Ормузского пролива и запрета на российскую нефть осталось не так уж много экспортеров, да и то их поставки расписаны на чуть ли не на годы вперед.

На данный момент румынский премьер Илие Боложан проводит консультации по вопросу возможного распечатывания государственного стратегического резерва нефтепродуктов, если не найдется другой источник поставок. Рассматриваются Азербайджан и Ближний Восток, но, как уже говорилось выше, свободных объемов практически нет, а чтобы что-то получить, нужно сильно переплатить.

За сегодняшнюю ситуацию с нефтью Боложану предлагают поблагодарить Зеленского, поставившего Румынию на грань энергетического кризиса.
14 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +4
    Сегодня, 20:59
    Ну по крайней мере меньше ГСМ из Румынии в незалежну поедет.
    А чем там они сами будут заправляться думаю мало кого интересует.... Пусть возвращаются к истокам. В смысле лошадей крадут. hi
    1. Проксима Звание
      Проксима
      -2
      Сегодня, 21:23
      Удары Киева по танкерам КТК стали причиной кризиса с нефтью в Румынии
      Замечательное название у статьи!! good drinks Правда повода для поросячьей радости я не вижу. stop Не лучше ли порассуждать как удары украинских дронов и ракет влияют на ситуацию с нефтью и топливом в России?
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 21:56
        Об этом устали рассуждать в предыдущих статьях.
        Вы наверное не заметили.. hi
      2. Див Дивыч Звание
        Див Дивыч
        0
        Сегодня, 22:03
        У нас ситуация с топливом стабилизировалась, очереди есть, но все с бензином.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:18
      Цитата: ian
      Ну по крайней мере меньше ГСМ из Румынии в незалежну поедет.
      ну да, 1 ЖД состав поедет, а к моменту отправки следующего, из Румынии отправлять будет уже нечего. Ну и цена этого ДТ, сейчас в моменте urals +15% и уже отметка 85 usd.
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 20:59
    На фоне помощи Румынии Украине, я бы вообще случайно все танкеры румынские атаковал украинскими беспилотниками.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 22:21
      я бы вообще случайно все танкеры румынские атаковал украинскими беспилотниками.

      Ситуация с нефтью не такая, как вам кажется. Скорее всего и танкеров румынских нет совсем. В реальности танкер может быть панамский, нефть казахская по происхождению, а владелец нефти американский, который её добывает в казахстане. Однако, страховка всё покроет.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:07
    Собственно говоря... ПОФИГ.
    Кто то из нувориш меньше бпбла заработает, но это так, временные трудности...
  4. Александр Ткаченко Звание
    Александр Ткаченко
    -2
    Сегодня, 21:18
    Вообще-то интересно положение с нефтью в Румынии?
    В Азербайджане, Саудовской Аравии, и мн др государствах она не кончается. А что происходит в Румынии- отсутствие новых технологий или исчерпание ресурсов???
    Нефть - быстро исчерпаемый ресурс? Или нет?
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 21:53
      Румынии своей нефти не хватало уже во времена социализма.
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 22:07
    Да вы что!? Не может быть! Нехорошо конечно, но я испытываю тихую злую радость.
  6. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 22:09
    Сущность хOхла: "Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла."
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 22:10
    Цитата: Проксима
    Не лучше ли порассуждать как удары украинских дронов и ракет влияют на ситуацию с нефтью и топливом в России?

    Вы знаете. Конечно влияет, но, к Вашему превеликому сожалению, в значительно меньшей степени, чем Вам и Вашим хозяевам хотелось бы.
  8. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 22:14
    Цыганам нефть не нужна, кибитки и дорога в Индию, там их и похоронят.