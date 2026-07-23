Сенат США разрешил Трампу воевать с Ираном без одобрения Конгресса

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Сенат США разрешил Трампу воевать с Ираном без одобрения Конгресса

Иран отклонил очередное предложение США, переданное американцами через посредников. Трамп близок к принятию решения о возобновлении масштабных ударов, но окончательное решение еще не принято. Сенат тем временем разрешил Трампу начинать войну без одобрения Конгресса.

США все еще пытаются навязать Ирану свои требования, но Тегеран их отклоняет, несмотря на продолжающиеся бомбардировки. Стратегия Трампа по принуждению исламской республики к принятию американских требований по-прежнему не работает. В Тегеране призывают не обращать внимания на заявления американского президента, называя «откровенной ложью» его утверждения, что Иран якобы «умоляет» подписать мирное соглашение. На самом деле этого нет, Тегеран отклоняет все требования американцев.



На этом фоне Трамп заявил, что практически готов объявить о возобновлении масштабных ударов по Ирану, которые по своей мощи превзойдут даже операцию «Эпическая ярость». По его словам, американская армия в полной боевой готовности и ожидает только команды.

Я рассматриваю возможность масштабной атаки. Более масштабной, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы полностью готовы к этому.

Израиль тоже будет участвовать, по словам Трампа, он присоединиться к ударам «через 2 минуты» после просьбы США. Но начинать американцы будут самостоятельно.

Стоит отметить, что сегодня Сенат США отклонил резолюцию Палаты представителей, запрещающую Трампу начинать боевые действия против Ирана без разрешения Конгресса. Так что руки у президента США развязаны.
14 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 21:37
    Так что руки у президента США развязаны.
    А зря, смирительная рубашка ему пошла бы в самый раз.
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +1
      Сегодня, 21:45
      В прошлый раз, когда Трамп объявил о переговорах, которые запросил Иран, официальный Тегеран развенчал надежды об онных. Но переговоры состоялись и персы с янки договорились...
      Тут (в мире) новости всегда друг другу противоречат, но в итоге что-то с чем-то срастается, несмотря ни на что.
      Тут комментарии излишни, тут ванговать нужно...
  2. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 21:53
    А Россия с Китаем и Кореей разрешила ? , надеюсь рыжий получит по щам если сунется
  3. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 21:54
    Вообще заголовок новости выглядит бредом. Ибо сенат это часть конгресса. Это как у нас Совет Федерации и государственную дума входят в парламент. Любое решение Парламента как и конгресса в США, требует прохождения в двух палатах. Так что мне вообще не понятно что написано.
    1. Сергей Зилинский Звание
      Сергей Зилинский
      0
      Сегодня, 22:11
      Написано коряво, но понятно, что верхняя палата Конгресса - Сенат - отклонила резолюцию нижней Палаты Представителей о запрете боевых действий против Ирана. Значит, Трамп может требовать продолжения банкета.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 22:20
        это не так. там идет не отклонение, а согласование, и для ведения боевых действий надо согласие 2х палат. Это у них называется ДЕМОКРАТИЯ.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:57
    А помните рассказывали про Трампа-миротворца, который типа противостоит всяким глобалистам-людоедам и не развязал ни одной войны? Интересно, где сейчас все эти люди?
  5. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 22:09
    Так что руки у президента США развязаны.

    Лучше бы эти руки связать, чтобы он не нанес увечья себе и окружающим... Так обычно делают в психиатрических клиниках. Там уже заждались дональда...
  6. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 22:12
    В Тегеране призывают не обращать внимания на заявления американского президента, называя «откровенной ложью» его утверждения,

    К этому я бы добавил, что персы претендуют на Нобелевскую премию по наглости и бесцеремонности - они доказали, что можно лупить по американским базам, по тренировочным лагерям, казармам, радарам, самолётам, кораблям, ангарам, сбивать беспилотники и никакой третьей мировой войны не будет, даже если у тебя нет ядерного оружия.
    Отечественные чиновники претендуют Нобелевскую прмию по скромности и смирению - они доказали, что можно пресмыкаться перед американцами, доверчиво смотреть им в глаза, прощая любую ложь и бесконечно подставлять то одну, то другую щёку для оплеух и плевков, даже если у тебя в арсенале ядерного оружия достаточно, чтобы трижды уничтожить весь мир.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:25
      Цитата: Теренин
      Отечественные чиновники претендуют Нобелевскую прмию по скромности и смирению - они доказали, что можно пресмыкаться перед американцами, доверчиво смотреть им в глаза, прощая любую ложь и бесконечно подставлять то одну, то другую щёку для оплеух и плевков
      А можете на конкретных примерах без этой череды эмоций? Заявления из США мы слышим по 3 штуки каждый день, как они всех победили и как скоро всё закончится. Заявления Ирана мы слышим 1 раз в день, как они ничего не подписывают и гордо воюют. Но потом вдруг оказывается, что они что там все вместе подписывают идя на уступки друг-другу.
      В отличии от этих базарных бабок, заявления МИД РФ, мы слышим 1 раз в квартал, и кроме слов, что есть надежда там ничего обычно нет. Может я не то смотрю и не то читаю?
  7. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 22:24
    У нас хоть и не требуется решение Совета Федерации, например, на удары возмездия по военным базам на территории Европы, однако этого не происходит. В США, как выясняется, для нанесения ударов по Ирану требовалось одобрение Сената, но эти удары наносились и без этого.. Может провести референдум? Наносить удары возмездия по Европе или нет? Уверен, что результат будет за первый вариант.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:29
      Вот вы зачем фантазируете? Может проще прочитать немного, ну или спросить?
  8. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 22:26
    Странно, но в 21.57 на сайте газеты "Взгляд" утверждается прямо противоположное - "Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против".

    Веселые они ребята в Штатах - все не то, что кажется...
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:34
      Любые документы которые выходят из "палаты представителей" требуют утверждения в сенате, тогда это будет решение конгресса. Но Президент может не послушать законодателей и действовать по своему усмотрению, но не более 2х месяцев. Или же конгресс ничего не делает, но тогда у Президента все равно есть всего 2 месяца.
      Одним словом нижняя палата пыталась протолкнуть рекомендацию, которая не дошла до исполнителей ))))