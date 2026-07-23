Сенат США разрешил Трампу воевать с Ираном без одобрения Конгресса

Я рассматриваю возможность масштабной атаки. Более масштабной, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы полностью готовы к этому.

Иран отклонил очередное предложение США, переданное американцами через посредников. Трамп близок к принятию решения о возобновлении масштабных ударов, но окончательное решение еще не принято. Сенат тем временем разрешил Трампу начинать войну без одобрения Конгресса.США все еще пытаются навязать Ирану свои требования, но Тегеран их отклоняет, несмотря на продолжающиеся бомбардировки. Стратегия Трампа по принуждению исламской республики к принятию американских требований по-прежнему не работает. В Тегеране призывают не обращать внимания на заявления американского президента, называя «откровенной ложью» его утверждения, что Иран якобы «умоляет» подписать мирное соглашение. На самом деле этого нет, Тегеран отклоняет все требования американцев.На этом фоне Трамп заявил, что практически готов объявить о возобновлении масштабных ударов по Ирану, которые по своей мощи превзойдут даже операцию «Эпическая ярость». По его словам, американская армия в полной боевой готовности и ожидает только команды.Израиль тоже будет участвовать, по словам Трампа, он присоединиться к ударам «через 2 минуты» после просьбы США. Но начинать американцы будут самостоятельно.Стоит отметить, что сегодня Сенат США отклонил резолюцию Палаты представителей, запрещающую Трампу начинать боевые действия против Ирана без разрешения Конгресса. Так что руки у президента США развязаны.