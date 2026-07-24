В ночь на 24 июля противник провёл массированную атаку на Санкт-Петербург

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В ночь на 24 июля противник провёл массированную атаку на Санкт-Петербург

В ночь на 24 июля противник провёл очередную серию атак в отношении ряда российских городов. Массированной атаке подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область. В очередной раз для своей операции против Северо-Запада России войска киевского режима, вполне очевидно, по согласованию с властями стран НАТО и военным командованием альянса, использовали воздушное пространство Прибалтики. И Прибалтика продолжает ощущать свою полную безнаказанность.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов:



Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в своём канале пишет о том, что над регионом было сбито пятьдесят беспилотников противника.

В Воронежской области в ночное время суток объявлялась ракетная опасность. Причём она накладывалась на опасность атаки БПЛА. Такая комбинированная угроза для региона становится уже чуть ли не каждодневной. Противник старается перегружать ПВО, чтобы потом ракетами поразить выбранные объекты. Напомним, что на неделе в столице Черноземья был нанесён удар по объекту логистики маркетплейса Wildberries. В момент массированной атаки в частном домовладении в результате атаки погиб трёхлетний ребёнок.

Как видно, противник не только не теряет возможности по нанесению дальних ударов, но и такие возможности всячески старается масштабировать. И можно сколько угодно повторять тезис о том, что таким образом он старается отвлечь внимание от происходящего на фронте, но факт остаётся фактом: потенциал врага высок, особенно на фоне непрекращающихся военных поставок со стороны главных спонсоров войны против России.
9 комментариев
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  1. Titsen Звание
    Titsen
    +1
    Сегодня, 06:20
    Когда же мы ударим по заводам, производищих дроны,
    для Окраины, находчщихся на территории стран НАТО?

    Когда мы ударим по важным инфраструктурным объектам странан, предоставляющих свои территории для пролета окраинских беспилотников?

    Конечно же, после официального предупреждения, но кдарить нужно!

    Иначе их постоянная помощь Окраине так и будет оставаться безнаказанной!

    И проявление озабоченности с нашей стороны не помогает нам, а только воедит вызывая смех - ерасные линии стали корисневыми по кпждому известной причине!
    1. Dead Звание
      Dead
      +3
      Сегодня, 06:29
      Забудьте, никто не будет нападать на территории НАТО.
  2. ism_ek Звание
    ism_ek
    0
    Сегодня, 06:23
    Минус два склада WB (((
    В нашем Минфине радостно потирают руки. Теперь самозанятые со складов пойдут работать на завод. Налоги кратно увеличатся
    1. К_4 Звание
      К_4
      +3
      Сегодня, 06:35
      На какие заводы? У нас лично на заводах массовые сокращения. И куда идти?
  3. PASus Звание
    PASus
    0
    Сегодня, 06:24
    Хох лы точно знают что на российских маркетплейсах нет вооружений, но всё равно продолжсют лупить по ним, видимо ожидая резонанса и компенсаций со стороны правительства потерпевшей стороне, в лен.области склад wb горит, наверное уже потушили.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:25
    И Прибалтика продолжает ощущать свою полную безнаказанность.

    И как это понимать?
    Гибнут ведь наши дети от этих ударов.
    В чем дело?
  5. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 06:54
    Прибалтика вообще страх потеряла. А агрессия НАТО только нарастает.. Что дальше? Ввод войск на Украину или полная блокада Калининграда?
  6. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    -1
    Сегодня, 06:54
    Бандеры запускали дроны по складам WB до тех пор, пока им не стали выносить электроподстанции и разбивать ТЭЦ

    Оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем
  7. cmax Звание
    cmax
    0
    Сегодня, 07:03
    Дотягивается куда хотят и когда хотят. Просто избиение какое то показательное. По ходу Вальберис в России всё. И это пока не ТЭЦ. Ни ПВО, ни ответственных. Имхо.