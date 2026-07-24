В ночь на 24 июля противник провёл массированную атаку на Санкт-Петербург
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В ночь на 24 июля противник провёл очередную серию атак в отношении ряда российских городов. Массированной атаке подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область. В очередной раз для своей операции против Северо-Запада России войска киевского режима, вполне очевидно, по согласованию с властями стран НАТО и военным командованием альянса, использовали воздушное пространство Прибалтики. И Прибалтика продолжает ощущать свою полную безнаказанность.
Губернатор Северной столицы Александр Беглов:
Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в своём канале пишет о том, что над регионом было сбито пятьдесят беспилотников противника.
В Воронежской области в ночное время суток объявлялась ракетная опасность. Причём она накладывалась на опасность атаки БПЛА. Такая комбинированная угроза для региона становится уже чуть ли не каждодневной. Противник старается перегружать ПВО, чтобы потом ракетами поразить выбранные объекты. Напомним, что на неделе в столице Черноземья был нанесён удар по объекту логистики маркетплейса Wildberries. В момент массированной атаки в частном домовладении в результате атаки погиб трёхлетний ребёнок.
Как видно, противник не только не теряет возможности по нанесению дальних ударов, но и такие возможности всячески старается масштабировать. И можно сколько угодно повторять тезис о том, что таким образом он старается отвлечь внимание от происходящего на фронте, но факт остаётся фактом: потенциал врага высок, особенно на фоне непрекращающихся военных поставок со стороны главных спонсоров войны против России.
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