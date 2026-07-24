США 13-ю ночь подряд атакуют Иран, Трамп не готов останавливать удары

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США 13-ю ночь подряд атакуют Иран, Трамп не готов останавливать удары

США продолжают наносить удары по Ирану, пытаясь принудить к открытию Ормузского пролива. Вооруженные силы исламской республики и Корпус стражей исламской революции наносят ответные удары по американским объектам на территории соседних стран.

Соединенные Штаты 13-ю ночь подряд бьют по иранской территории. Как утверждает Центральное командование ВС США, исключительно по военным объектам, в список которых входят: командные пункты, места хранения дронов, береговые пункты наблюдения, быстроходные катера в проливе. Согласно заявлению военных, стоит задача «призвать Иран к ответу» и «снизить угрозу» для грузовых судов в Ормузе.



Сегодня в 18:45 по восточному времени вооруженные силы США нанесли очередной ночной удар по иранским военным объектам. Это уже 13-я ночь подряд, когда США наносят удары, чтобы призвать Иран к ответу и снизить угрозу, которую Корпус стражей исламской революции представляет для коммерческого судоходства.

Трамп в свою очередь дал понять, что не готов к прекращению ударов по Ирану, потому что «они еще не получили достаточно боли». Кроме того, почти готов начать новую военную операцию, по крайней мере заявляет об этом. С другой стороны, у США сейчас нет необходимого для «масштабных ударов» объема ракет, учитывая потенциальный конфликт с Китаем. А оставаться с пустыми арсеналами американцы не хотят.

Ряд западных изданий предполагает, что США продолжат нанесение ударов без эскалации, пытаясь заставить Иран принять их требования, но у Трампа вряд ли это получится.
2 комментария
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:32
    Как утверждает Центральное командование ВС США, исключительно по военным объектам, в список которых входят: командные пункты, места хранения дронов, береговые пункты наблюдения, быстроходные катера в проливе.
    Ага...а про другую половину американцы скромно умалчивают...мосты,электростанции,гражданскую связь.Надеюсь персы все нужное рассредоточили и замаскировали от разведки США.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:50
    А американцы думали, что так легко они с Ираном расправятся. Наивные! tongue tongue