США впервые возвращаются к заказу «старых» версий ракет для Patriot

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США впервые возвращаются к заказу «старых» версий ракет для Patriot

Сухопутные войска США впервые за более чем три десятилетия возобновили закупки ракет предыдущего поколения PAC-2 GEM-T для систем ПВО Patriot. Это вынужденное решение было принято на фоне критического истощения запасов зенитных управляемых ракет в ходе военной операции против Ирана.

По некоторым оценкам, в период с конца февраля по начало апреля 2026 года американские силы израсходовали от 1060 до 1430 ракет Patriot в попытке противостоять иранским ракетным и беспилотным ударам. Общий расход боеприпасов оказался настолько масштабным, что арсенал ЗУР США оказался истощён почти на 50%.



Новый контракт на сумму $441,6 млн, выполнение которого поручено производственному предприятию Raytheon в штате Пенсильвания, требует завершения работ к 30 сентября.

Глобальный спрос на перехватчики со стороны Украины, Израиля и стран Персидского залива создаёт колоссальное напряжение в цепочках поставок. Даже при экстренном финансировании пополнение запасов займёт от двух до четырёх лет. Президент Дональд Трамп, не признавая проблема с оснащением ПВО, тем не менее добивается дополнительного финансирования в размере $67,1 млрд для восстановления арсеналов, однако эксперты предупреждают, что производственные мощности оборонных предприятий не рассчитаны на столь быстрые темпы.

Главное различие между модернизированной PAC-2 GEM-T и современной PAC-3 заключается в принципе поражения цели. PAC-2 GEM-T - это классическая зенитная ракета с осколочно-фугасной боевой частью массой около 90 кг, которая взрывается рядом с целью, создавая облако поражающих элементов. Она эффективна против самолётов и крылатых ракет, но против баллистических целей её эффективность значительно ниже.

PAC-3, напротив, использует технологию кинетического поражения: прямое столкновение с целью на высокой скорости. Это обеспечивает значительно более высокую точность и надёжность перехвата баллистических ракет. Кроме того, PAC-3 MSE оснащена сложной системой поперечного маневрирования, отсутствующей у PAC-2 GEM-T. Стоимость одной PAC-3 оценивается примерно в $5,3 млн, тогда как PAC-2 GEM-T обходится в $2–3 млн.

Однако именно более низкая стоимость и относительная простота производства делают PAC-2 GEM-T единственным доступным вариантом для срочного восполнения стремительно тающих арсеналов американской ПВО.
1 комментарий
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:54
    О! Уже про стоимость задумались! А как нос задирали!