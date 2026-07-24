КСИР уничтожил пусковую установку HIMARS и склад ракет США в Кувейте

685 6
КСИР уничтожил пусковую установку HIMARS и склад ракет США в Кувейте

Иранский Корпус стражей исламской революции ответил на очередную волну атак, осуществлённую американскими войсками. В частности, КСИР атаковал военные объекты США на территории Кувейта.

По последним данным, ракетным ударом была уничтожена пусковая установка HIMARS и склад с ракетами, которые использовались для атак в отношении Ирана. Как сообщается, возникла вторичная детонация, звуки которой были слышны за десятки километров от эпицентра – даже в Ираке.



На фоне очередного обострения военного конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть продолжают тестировать новые высоты. Нефть марки Brent торгуется выше 100 долларов за баррель, российская Urals подскочила почти до 86 долларов. Всё это приводит к очередному витку нестабильности в мировой экономике, особенно в регионах, экономическая модель которых основывается на импорте энергоносителей. Цены на топливо продолжают ползти вверх в странах Европы, а также в США. Значит, кто-то скоро вновь заговорит о «перемирии»...
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. enzelad Звание
    enzelad
    +5
    Сегодня, 06:49
    Бей Иран америкашек, не жалей. Попутно уничтожая пусковые установки и боеприпасы к ним. Арабы сами виноваты за предоставление территории амерам
  2. Влодек Звание
    Влодек
    0
    Сегодня, 06:51
    Интересно как это скажется на цене бензина у нас на АЗС?
    1. Gpn27 Звание
      Gpn27
      0
      Сегодня, 06:56
      У нас в Севастополе никак. Ехал вчера с Мелитополя, опять стоит сгоревший бензовоз.
    2. MetalDesign Звание
      MetalDesign
      0
      Сегодня, 07:00
      Цитата: Влодек
      Интересно как это скажется на цене бензина у нас на АЗС?

      У вас, думаю будет продолжаться рост цены и дефицит. Поскольку, чем меньше химерсов вы получите от матрасников, тем меньше урона будете наносить нам, а вам, соответственно, больше будет прилетать.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 06:57
    КСИР атаковал военные объекты США на территории Кувейта.

    Хорошо у них разведка работает. Хотя не удивлюсь, если будут вопить, что это Россия им данные шлет.
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 07:04
      Да, Ваши слова, да Богу в уши! ...Россия дает целеуказания..