КСИР уничтожил пусковую установку HIMARS и склад ракет США в Кувейте
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Иранский Корпус стражей исламской революции ответил на очередную волну атак, осуществлённую американскими войсками. В частности, КСИР атаковал военные объекты США на территории Кувейта.
По последним данным, ракетным ударом была уничтожена пусковая установка HIMARS и склад с ракетами, которые использовались для атак в отношении Ирана. Как сообщается, возникла вторичная детонация, звуки которой были слышны за десятки километров от эпицентра – даже в Ираке.
На фоне очередного обострения военного конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть продолжают тестировать новые высоты. Нефть марки Brent торгуется выше 100 долларов за баррель, российская Urals подскочила почти до 86 долларов. Всё это приводит к очередному витку нестабильности в мировой экономике, особенно в регионах, экономическая модель которых основывается на импорте энергоносителей. Цены на топливо продолжают ползти вверх в странах Европы, а также в США. Значит, кто-то скоро вновь заговорит о «перемирии»...
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