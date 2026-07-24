Вучич не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной

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Вучич не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной

У Сербии нет причин для отказа от сотрудничества с Украиной, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью австрийской прессе.

Вучич по-прежнему пытается усидеть на двух стульях сразу, судя по его заявлениям. В беседе с гендиректором австрийского издания Die Presse он подчеркнул, что Сербия не может выступать против какой-нибудь страны только потому, что против нее выступает кто-то другой. Это такой толстый намек на Россию и ее конфликт с Украиной.



Ранее Вучич посетил Киев вместе с представителями других европейских стран, приняв участие в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». Кроме того, он провел переговоры с Зеленским, пригласив того в Белград. Визит запланирован на осень, и Вучич надеется, что Сербия сможет принять «нелегитимного». Сербская оппозиция обещает Зеленскому «теплый прием».

Сербский лидер продолжает одновременно «дружить» с Россией и Европой, пытаясь затащить Сербию в Евросоюз. Но этому мешают отношения Белграда с Москвой. Возможно, что Вучич и рад бы их прекратить, поскольку является все же проевропейским политиком, но сербский народ ему этого не простит. Как и ситуацию с присоединением к антироссийским санкциям.
5 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:49
    Вучич и рад бы их прекратить, поскольку является все же проевропейским политиком, но сербский народ ему этого не простит.

    Но как он тогда пролез во власть...и
    президент Сербии Александр Вучич объявил, что покинет свой пост в ближайшее время и назначит досрочные выборы.
    Тогда понятно почему он встречается с Зеленским...как говорится после меня хоть потоп.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:59
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Тогда понятно почему он встречается с Зеленским...

      Советуется куда тикать легче и надежнее будет! laughing
  2. Русич Звание
    Русич
    +1
    Сегодня, 06:53
    Вучич по-прежнему пытается усидеть на двух стульях сразу, судя по его заявлениям.

    Когда ты сидишь на одном стуле, доступ к твоей заднице закрыт. Когда ты сидишь на двух стульях, то в конце концов они начнут разъезжаться, а вместе со стульями начнут раздвигаться твои булки. Вот тут твоя задница становится беззащитной и доступной для третьих лиц.
    Извините за анатомические подробности. Не удержался.
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 06:59
    Э, нет! Не попытка усидеть на двух стульях, а вполне ожидаемое переобувание. Проще говоря- предательство. Осуждать его мы конечно можем и должны, но Вучичь заботится о своем народе(надеюсь) и ожидать, что он принципиально пойдет на враждебные отношения со ВСЕМИ окружающими Сербию странами из-за нас- по крайней мере - наивно. Нет и не может быть для этого никаких причин. Кроме морально- этических, которые в большой политике ничего не стоят.
  4. Chersky Звание
    Chersky
    0
    Сегодня, 07:05
    Двуличная скотина. Хотя, что от таких еще можно ожидать.