У Сербии нет причин для отказа от сотрудничества с Украиной, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью австрийской прессе.Вучич по-прежнему пытается усидеть на двух стульях сразу, судя по его заявлениям. В беседе с гендиректором австрийского издания Die Presse он подчеркнул, что Сербия не может выступать против какой-нибудь страны только потому, что против нее выступает кто-то другой. Это такой толстый намек на Россию и ее конфликт с Украиной.Ранее Вучич посетил Киев вместе с представителями других европейских стран, приняв участие в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». Кроме того, он провел переговоры с Зеленским, пригласив того в Белград. Визит запланирован на осень, и Вучич надеется, что Сербия сможет принять «нелегитимного». Сербская оппозиция обещает Зеленскому «теплый прием».Сербский лидер продолжает одновременно «дружить» с Россией и Европой, пытаясь затащить Сербию в Евросоюз. Но этому мешают отношения Белграда с Москвой. Возможно, что Вучич и рад бы их прекратить, поскольку является все же проевропейским политиком, но сербский народ ему этого не простит. Как и ситуацию с присоединением к антироссийским санкциям.

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