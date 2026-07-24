Противник угрожает России дронами «Лютый» с планирующими авиабомбами

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Противник угрожает России дронами «Лютый» с планирующими авиабомбами

Украинская промышленность старается реализовать возможности по масштабированию дальних ударов. Особый сегмент на этом поле деятельности – беспилотники, которые «обрастают» самыми разнообразными средствами поражения.

Теперь украинский военпром заявляет о готовности начать обширные поставки для ВСУ БПЛА «Лютый», вооружённых корректируемыми авиабомбами – с модулями планирования. Такие БПЛА были представлены и на недавней военно-технической выставке в Фарнборо.





Сам по себе дрон «Лютый», если верить разработчикам, в базовой версии способен покрывать расстояние до 1000 км, а в «продвинутой версии» (с меньшей нагрузкой) – порядка 2200 км. Подвешенные к его крыльям планирующие авиабомбы, как сообщается, способны преодолевать (в горизонтальной плоскости) ещё порядка 120 км.



Такого рода комбинация огневых средств, когда БПЛА вооружается четырьмя авиабомбами, способна позволить противнику получить дополнительные возможности по точечным атакам в отношении объектов в наших тылах.

Противник, угрожая России, не скрывает, что в его планах - нанесение удара по тыловым объектам энергетики, военной промышленности, логистики, а также по аэродромам, НПЗ, топливным хранилищам. И конечно же, эту угрозу нельзя игнорировать. Проблему одним лишь применением систем ПВО в данном случае точно не решить. Необходимы меры, принятие которых может позволить лишить противника самой возможности осуществлять производство такого рода вооружения, а также получать оружие из-за рубежа - а ведь оружейные потоки, в том числе позиционируемые в дальнейшем как «произведённая Украиной техника», и на пятый год СВО продолжают стекаться на Украину.