Блокады нет, просто суда не заходят
Крупнейший контейнерный перевозчик планеты ушёл из-под Одессы, а формально не случилось ничего. Ни объявления блокады, ни ультиматума, ни ноты. Просто в один день страховка на рейс стала стоить как заметная доля самого груза, и Maersk развернул суда на румынскую Констанцу.
Компания контролирует около 15 % мирового рынка линейного судоходства, и это не мелкая фирма, которую легко напугать. И вот эта махина сворачивает сервис через терминал под Одессой (Черноморский рыбный порт), небольшую площадку, которая тем не менее была одной из немногих рабочих точек захода: ещё вчера контейнеровозы приходили сюда едва ли не ежедневно. Самую эффективную морскую блокаду сегодня объявляют не адмиралы, а страховые андеррайтеры, люди, которых никто в лицо не знает.
Почему это не блокада — и почему это хуже блокады
Военная блокада — вещь честная в своей грубости. Это физическое препятствие: мины на фарватере, корабли на входе, прямой запрет и готовность топить каждого, кто сунется. У неё есть автор, есть юридический статус, есть тот, кто по всей строгости за неё отвечает.
Рыночный отказ устроен иначе. Никто ничего не запрещает. Бизнес уходит сам, потому что посчитал и понял: не стоит. Эксперт Финансового университета Денис Денисов разграничивает это так: военная блокада — прямое физическое препятствие, а рыночный отказ — добровольное решение бизнеса из-за неприемлемого риска. Сейчас работает второй механизм.
Чтобы остановить экспорт целой страны, необязательно топить каждое судно, минировать всё побережье и держать флот на дежурстве. Достаточно время от времени поражать терминалы, причалы и суда, так, чтобы риск перестал быть страхуемым. Дальше работу за военного доделывают не пушки. Её доделывают страховые компании, судовладельцы и комплаенс-службы. Они поднимут тариф, отменят рейс, потребуют гарантий, которых, понятно, никто не даст.
Военный только запускает процесс, а дожимает его рынок, без всякого приказа сверху. И получается блокада без слова «блокада»: без ноты, без юридических последствий, без того, кто выйдет к трибуне и скажет «это сделал я». Схема циничная и оттого работающая: ответственность размазана по десяткам частных решений, каждое из которых по отдельности — просто бизнес.
Кто за это платит на самом деле
Главный вопрос в таких разборах: кому это бьёт по карману. И ответ не такой, каким его рисуют победные сводки.
Когда морской экспорт замедляется, происходят две вещи разом. Мировая цена на зерно ползёт вверх, ведь предложение упало. А закупочная цена внутри Украины падает. Звучит как парадокс, пока не посмотришь, из чего складывается цена, которую получает фермер.
Трейдер, который покупает у него зерно, теперь закладывает в цену всё сразу: подорожавшую страховку, простой, перевалку через Дунай или Констанцу, риск, что судно уйдёт на дно, и вероятность, что партия месяцами пролежит на элеваторе, под аренду и без шанса вывезти. Все эти издержки трейдер вычитает не из своего кармана — он вычитает их из цены закупки.
Вот и выходит: мировой рынок растёт, а украинский аграрий получает дисконт. Маржу снимают перевозчик, страховщик и крупный трейдер, те, кто сидит в середине цепочки. Производителю на конце цепочки достаётся то, что осталось.
Дальше включается расслоение. Крупный холдинг с собственными элеваторами, кредитными линиями и валютной выручкой может подождать: придержит зерно, дождётся момента и продаст дороже. Мелкому фермеру ждать нечем, ему платить за топливо, удобрения, кредит и уборку сейчас, а не через полгода. Значит, он продаёт по низкой цене или не продаёт вовсе и вылетает из бизнеса, а его земля уходит к тем, кто пересидел. Кризис не уравнивает, он перегоняет землю и деньги наверх.
И вот здесь без честной оговорки весь этот разбор не стоит ничего. С российским фермером происходит ровно то же самое. Надбавка к стоимости перевозки из-за санкций, дорогая страховка, дальние маршруты в объезд — всё это точно так же съедает доход производителя и у нас, концентрируя выгоду у крупных агрохолдингов и трейдеров. Война в Чёрном море ускоряет один и тот же процесс по обе стороны фронта: мелкого прижимает, крупный богатеет. Кто радуется цифрам украинского агроколлапса, пусть заодно посмотрит, кто в Ростовской области скупает разорившиеся хозяйства.
«Зерно — это оружие»: где тут натяжка
Российские эксперты выстраивают красивую цепочку: зерно и металл — валюта, которой Киев расплачивается с Западом за оружие; бьём по агроэкспорту — значит, бьём по ВСУ напрямую. Капитан 1-го ранга Владимир Ераносян формулирует это так: экспортные товары для Украины — не коммерция, а финансовый ресурс на закупку вооружений.
Часть этой цепочки правдива. Агроэкспорт для украинского бюджета критичен, это валюта, доходы, устойчивость всей конструкции. Ударить по нему больно, и это не иллюзия.
А вот дальше в этой цепочке начинается подмена. Военные поставки Украине идут не из выручки за пшеницу. Они идут по государственным программам, грантам и кредитам западных стран, по отдельным политическим решениям, у которых свой бюджет и своя логика. Оружие не перестаёт ехать оттого, что тонна зерна подешевела на элеваторе под Николаевом. Пока у спонсоров есть политическая воля, они компенсируют выпадающие доходы субсидиями и гарантиями, что, собственно, и делают. Так что «удар по агро равно крах ВСУ» — это натяжка ровно там, где коммерческую выручку сшивают с военными поставками, будто это один кошелёк. А это, вообще-то, два разных кошелька, и путать их либо наивность, либо расчёт.
Симметрично работает и украинская сторона, только с обратным знаком. Заявления про глобальную продовольственную безопасность, которая рушится от ударов по портам, тоже раздутая картинка. Украина значимый экспортёр зерна, но не безальтернативный: выпадающие объёмы частично замещаются другими поставщиками, мир не остаётся с пустыми амбарами. Обе стороны накручивают значение зерна под свою медийную задачу — одни чтобы отчитаться о переломе, другие чтобы выбить сочувствие и деньги.
Что остаётся, если убрать риторику с обеих сторон? Реальный эффект удушения не «обрушить ВСУ» и не «уморить планету голодом». Он скромнее и злее: хронически удорожать украинскую экономику и переложить нагрузку на спонсоров. Не нокаут, а гиря, которую навесили на ногу и с которой теперь ходить и ходить.
Пределы удушения: почему «не заходят» — надолго, но не насмерть
Теперь про то, чего эта схема не может. Сухопутные маршруты физически не заменяют море. По имеющимся оценкам, все железнодорожные погранпереходы и дунайские порты вместе дают порядка 1–1,2 млн тонн в месяц. Морская потребность — 5–6 млн тонн. Разница в пять-шесть раз, и она встроена в саму географию: узкая колея в Европе не совпадает с широкой украинской, каждую тонну надо переваливать на границе с вагона на вагон.
Киев это понимает и уже перекраивает потоки. Зерно и масличные идут на западные переходы — Чоп, Ужгород, Ягодин, Вадул-Сирет — и в дунайские порты Измаил, Рени, Килия, откуда баржами можно дотащить до Констанцы. Узкое место — те самые зернохранилища у пограничных станций, где груз перегружают с колеи 1520 на 1435. 27 июля Украина созвала срочное заседание Совбеза ООН из-за прекращения захода судов в одесские порты. А министр аграрной политики Тарас Высоцкий, публично гася панику, проговорился о главном: стране могут понадобиться мощности для хранения 10–12 млн тонн зерна. Это примерно четверть годового экспорта. Когда правительство считает, куда сложить внутри страны четверть урожая, оно уже не про «временный сбой» думает.
Есть и то, что играет против удушения. Июньская жара в Европе, по оценкам отраслевых ассоциаций, стоила ей почти 9 млн тонн зерна. Сам по себе недобор в ЕС ещё не означает спрос именно на украинское зерно, но именно у него совпадает с Европой и география, и логистическое плечо, и привычные цепочки поставок. То есть заместить европейскую нехватку украинским зерном проще и дешевле, чем везти его с другого конца планеты. А значит, в этом сезоне украинский экспорт европейским спонсорам нужнее, чем в прошлом. И это ровно тот случай, когда спонсор скорее доплатит за подорожавшую логистику, чем даст потоку заглохнуть.
Экономическая война давно ушла от осад и абордажей. Она переехала в строку «страховая премия» и в таблицу пропускной способности погранперехода. Фронт здесь проходит не по причалу, а по калькуляции андеррайтера — и первым на этом фронте ложится не государство с его госпрограммами и заседаниями Совбеза, а тот, у кого нет ни элеватора, ни кредитной линии, чтобы пересидеть.
Пока мировая цена на пшеницу ползёт вверх, фермер под Одессой считает, за сколько отдать урожай, пока он не сгнил на складе под аренду. И фермер под Ростовом считает то же самое. «Блокады нет, просто суда не заходят», — сказал Высоцкий (министр аграрной политики Украины), чтобы успокоить. Формула точная, только успокоения в ней нет: именно так, без объявления и без автора, и выглядит сегодня работающая блокада.
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