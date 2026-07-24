На польские истребители МиГ-29 появился ещё один потенциальный покупатель
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Польские истребители МиГ-29, передачу которых Варшава и Киев никак не могут согласовать по причине многочисленных разногласий, могут уйти в другую страну при определенных обстоятельствах. Как заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский, Варшава получила запрос на поставку данных самолетов от одной из стран НАТО.
На польские истребители МиГ-29 появился еще один покупатель из числа европейских стран. И хотя в Польше не называют название этой страны, но все пришли к выводу, что это Болгария. Все дело в том, что это единственная страна НАТО, кроме Польши, все еще использующая советские МиГ-29. И отказываться от них не собирается в ближайшее время, учитывая, что поставки американских F-16 идут с задержкой.
В общем, болгары запросили возможную закупку польских истребителей, причем скорей всего на запчасти, чтобы поддержать парк собственных. На сегодняшний день из 16 стоящих на вооружении болгарских ВВС советских истребителей летают только шесть. А отказываться от них болгары не хотят, опасаясь потери потери боеспособности.
В Киеве после таких новостей засуетились, намереваясь не допустить передачи самолетов болгарам. С большой долей вероятности переговоры по истребителям продолжатся, но к чему они приведут, пока непонятно. Ранее сообщалось, что Украину не устроило техническое состояние самолетов, а поляки не хотят делать ремонт и модернизацию за свой счет. Да и с передачей беспилотных технологий Варшаве не все ясно. В общем, история с польскими МиГ-29 еще не закончена.
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