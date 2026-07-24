На польские истребители МиГ-29 появился ещё один потенциальный покупатель

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На польские истребители МиГ-29 появился ещё один потенциальный покупатель

Польские истребители МиГ-29, передачу которых Варшава и Киев никак не могут согласовать по причине многочисленных разногласий, могут уйти в другую страну при определенных обстоятельствах. Как заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский, Варшава получила запрос на поставку данных самолетов от одной из стран НАТО.

На польские истребители МиГ-29 появился еще один покупатель из числа европейских стран. И хотя в Польше не называют название этой страны, но все пришли к выводу, что это Болгария. Все дело в том, что это единственная страна НАТО, кроме Польши, все еще использующая советские МиГ-29. И отказываться от них не собирается в ближайшее время, учитывая, что поставки американских F-16 идут с задержкой.



В общем, болгары запросили возможную закупку польских истребителей, причем скорей всего на запчасти, чтобы поддержать парк собственных. На сегодняшний день из 16 стоящих на вооружении болгарских ВВС советских истребителей летают только шесть. А отказываться от них болгары не хотят, опасаясь потери потери боеспособности.

В Киеве после таких новостей засуетились, намереваясь не допустить передачи самолетов болгарам. С большой долей вероятности переговоры по истребителям продолжатся, но к чему они приведут, пока непонятно. Ранее сообщалось, что Украину не устроило техническое состояние самолетов, а поляки не хотят делать ремонт и модернизацию за свой счет. Да и с передачей беспилотных технологий Варшаве не все ясно. В общем, история с польскими МиГ-29 еще не закончена.
11 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +10
    Сегодня, 07:22
    Поляки похоже разводят краинцев, говоря о еще одном заинтересанте на МиГи. Ловко...
    1. SAG Звание
      SAG
      +3
      Сегодня, 07:52
      Полностью поддерживаю версию. Слово поляка оно как мед в горшочке. Только что был и его сразу нет.
      Только не так уж ловко. Вы смекнули на раз два. И в Киеве не все отмайданеные на всю башню.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 07:56
        Поляки тоже не пальцем деланы, посмотрим на чей ... муха сядет.
        1. SAG Звание
          SAG
          0
          Сегодня, 08:17
          Ну расклад понятен. Xохол - это синоним лоха, раздираемого жадностью, завистью и глупостью. А таких разводят абсолютно все и всегда!
  2. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 07:32
    . А отказываться от них болгары не хотят, опасаясь потери потери боеспособности.

    Реально смешно. С кем воевать собрались?
    1. SAG Звание
      SAG
      -1
      Сегодня, 07:47
      Реально смешно. С кем воевать собрались?

      Это не важно. Важно, что никто в реальность "зонтика" НАТО не верит в серьез. Даже Болгары. Пример показательный, даже если это вброс.
    2. Комментарий был удален.
    3. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 08:08
      С кем воевать собрались?
      История за последние 100 лет показывает, что Болгария воюет за тех, кто побеждает. laughing
    4. Данаил Звание
      Данаил
      +1
      Сегодня, 08:30
      С никого. Но въздушното пространство трябва да се наблюдава и охранява. F-16 са хубави самолети но нямаме изградена инфрасттруктура за тях, пилотите не са достатъчно тренирани и тн и тн. Така че пак опираме до МиГ-29.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 07:44
    Во всех этих баталиях за миги (напоминает шуточные бои подушками сидя на бревне) победит конечно бабло … поляк ведь не нация а профессия
    Немного об уровне сознания … польские офицеры во времена СССР учились в академии ПВО им. Говорова иииии торговали на Благовещенском базаре дамским нижним бельём
  4. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 07:56
    В Киеве … засуетились
    А как иначе, если потенциальная перемога вот-вот обернется зрадой?!
  5. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 09:34
    Потеря боеспособности болгарских ВВС! А против кого собрались " братушки" воевать?