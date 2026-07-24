Экс-аналитик ЦРУ: заявления Зеленского о производстве ракет ничего не стоят

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Экс-аналитик ЦРУ: заявления Зеленского о производстве ракет ничего не стоят

Украина не сможет запустить производство ракет-перехватчиков к системам Patriot на своей территории, несмотря на бравурные заявления Зеленского, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Заявления Зеленского о «скором» начале выпуска зенитных ракет для ЗРК Patriot и обещания обеспечить ими не только ВСУ, но всех союзников, являются игрой на публику и ничего не стоят. По мнению Джонсона, Киев никогда не сможет запустить это производство, несмотря на обещание Трампа передать лицензию.



По словам эксперта, компоненты ракет в США производят порядка 40 подрядчиков, вряд ли кто из них начнет поставки на Украину. К тому же для выпуска ракет необходимо высокотехнологичное производство и высококвалифицированные специалисты, прошедшие необходимое обучение. Ничего этого у Киева нет.

Это невозможно. В США порядка сорока подрядчиков производят компоненты для этих ракет. Они что, будут их выпускать и все поставлять на Украину? К тому же тут потребуются редкоземельные металлы. Ни Китай, ни США их Украине их не продаст.

Так что получение лицензии не будет иметь никакого значения.

Ранее сообщалось, что лицензию на производство ракет к ЗРК Patriot за все время получили только Япония и Германия. У японцев на запуск производства ушло несколько лет, выпуск идет, но мелкими партиями, а немцы с 2022 года все ещё никак не запустят.
6 комментариев
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  1. двп Звание
    двп
    0
    Сегодня, 08:14
    Да-да,мы верим, верим! Помнится в начале 2022 года Запад потихонечку поставлял нелетальные средства: котелки,медицинские средства,автомобили. Потом очередь дошла до бронемашин и снарядов. Затем бмп,танки,орудия. После стыдливо пошли самолёты,и наконец ракеты и беспилотники. Так что по любому Зеленский идёт Ва-банк!
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 08:26
    Фух, ну слава Богу бывший аналитег всё объяснил.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 08:29
    .Это невозможно.

    Это было понятно с самого начала. Зенитная ракета это не стиральная машина, хотя и производство стиральных машин, не по щелчку пальцев
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 08:34
    Почему-то устоялось мнение, что 404 ничего не может производить и разрабатывать. Это очень серьезная ошибка "аналитиков" - и могут, и делают. При технологической поддержке своих доноров 404-я много гадости может напроизводить, и применить. А что потом будут говорить "аналитики"? Сначала - это не 404-я, это все западное, потом - это не совсем западное, а потом - украинскими ракетами и так далее и тому подобное. Неужели примеров мало? Всё, что можно произвести в мире, даже ЯБП, будет со временем производиться на 404-й. И чем больше времени дается этой недостране, тем хуже последствия.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 08:43
      Цитата: Василий_Островский
      Почему-то устоялось мнение, что 404 ничего не может производить и разрабатывать

      А кому работать? Народу осталось миллионов 20. Отметите пенсионеров, детей, женщин. Прикручивать винты и подсоединять разъемы дронов в подвалах, это ладно, (кстати, да могут и женщины) а в остальном..... Более менее крупное производство невозможно.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +1
        Сегодня, 09:21
        Шашкой махать легко и весело, особенно про великие достижения....
        А воюет против нас кто? с киркой и лопатой? И так все четыре с половиной года? Это уже и в отношении КНДР не смешно, хуситы в тапках - тоже тот ещё мем, а где результат? В каком месте человеческого тела теперь мировой гегемон в лице США?
        Так что трубу пониже, а дым пожиже, глядишь и думать начнем, а не пропагандистские штампы клепать пачками bully