Экс-аналитик ЦРУ: заявления Зеленского о производстве ракет ничего не стоят
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Украина не сможет запустить производство ракет-перехватчиков к системам Patriot на своей территории, несмотря на бравурные заявления Зеленского, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Заявления Зеленского о «скором» начале выпуска зенитных ракет для ЗРК Patriot и обещания обеспечить ими не только ВСУ, но всех союзников, являются игрой на публику и ничего не стоят. По мнению Джонсона, Киев никогда не сможет запустить это производство, несмотря на обещание Трампа передать лицензию.
По словам эксперта, компоненты ракет в США производят порядка 40 подрядчиков, вряд ли кто из них начнет поставки на Украину. К тому же для выпуска ракет необходимо высокотехнологичное производство и высококвалифицированные специалисты, прошедшие необходимое обучение. Ничего этого у Киева нет.
Это невозможно. В США порядка сорока подрядчиков производят компоненты для этих ракет. Они что, будут их выпускать и все поставлять на Украину? К тому же тут потребуются редкоземельные металлы. Ни Китай, ни США их Украине их не продаст.
Так что получение лицензии не будет иметь никакого значения.
Ранее сообщалось, что лицензию на производство ракет к ЗРК Patriot за все время получили только Япония и Германия. У японцев на запуск производства ушло несколько лет, выпуск идет, но мелкими партиями, а немцы с 2022 года все ещё никак не запустят.
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