Охота на маркетплейсы: противник ударил по Wildberries в Ленинградской области
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В ночь на 24 июля в деревне Новосаратовка (Всеволожский район Ленинградской области) произошёл крупный пожар на складах Wildberries. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате инцидента пострадали три человека. По данным очевидцев, удар был нанесён беспилотниками.
После атаки вспыхнул масштабный пожар на логистическом комплексе. В связи с инцидентом компания Wildberries временно приостановила работу своих объектах в Шушарах и Уткиной Заводи. Руководство приняло решение о заморозке операционной деятельности объектов в Санкт-Петербурге.
Кроме того, в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries «в соответствии с требованиями безопасности», сообщила пресс-служба компании.
«Военное обозрение» ранее сообщало о полусотне сбитых БПЛА над Ленинградской областью в ходе отражения массированных атак.
«Охота» противника на логистические центры российских маркетплейсов продолжается. Практика показывает, что такие объекты, по сути, мало защищены, несмотря на их важную роль в экономике. Это уже не первый случай ударов по инфраструктуре Wildberries в разных регионах страны. Ранее склады компании были поражены в Подмосковье, Тамбовской области, Воронеже и других территориях.
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