Охота на маркетплейсы: противник ударил по Wildberries в Ленинградской области

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Охота на маркетплейсы: противник ударил по Wildberries в Ленинградской области

В ночь на 24 июля в деревне Новосаратовка (Всеволожский район Ленинградской области) произошёл крупный пожар на складах Wildberries. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате инцидента пострадали три человека. По данным очевидцев, удар был нанесён беспилотниками.

После атаки вспыхнул масштабный пожар на логистическом комплексе. В связи с инцидентом компания Wildberries временно приостановила работу своих объектах в Шушарах и Уткиной Заводи. Руководство приняло решение о заморозке операционной деятельности объектов в Санкт-Петербурге.



Кроме того, в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries «в соответствии с требованиями безопасности», сообщила пресс-служба компании.

«Военное обозрение» ранее сообщало о полусотне сбитых БПЛА над Ленинградской областью в ходе отражения массированных атак.

«Охота» противника на логистические центры российских маркетплейсов продолжается. Практика показывает, что такие объекты, по сути, мало защищены, несмотря на их важную роль в экономике. Это уже не первый случай ударов по инфраструктуре Wildberries в разных регионах страны. Ранее склады компании были поражены в Подмосковье, Тамбовской области, Воронеже и других территориях.
59 комментариев
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  1. PASus Звание
    PASus
    0
    Сегодня, 08:12
    Когда не удается добиться ничего на фронте, начинается раскачка лодки изнутри, мелкобритская технология.
    1. navigator777 Звание
      navigator777
      +22
      Сегодня, 08:16
      Убытки уже на 1трлн., нифега себе раскачка лодки, это подрыв экономического потенциала.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 09:27
        Я давно говорил /в т ч и на ВО/, что после НПЗ противник займется маркетплейсами! Так оно и вышло! Этого надо было ждать и готовиться уже давно! Что можно предпринять? -А вот что: 1.) Резко уменьшить объемы хранения на складских комплексах, 2.) Добавить пожарный водопровод, если его ещё нет, 3.) Сделать противопожарные разрывы между зонами хранения, сделать сортировку товаров по их пожарной опасности и хранить их отдельными группами, 4.) Сделать внутрискладскую оборотную герметичную тару (металлические жестяные контейнеры) на 0,5...1 м3, 5.) Выделить в многочисленных местных ПВЗ зону хранения и сортировки транзитных товаров, возможно сделав небольшую перепланировку с уменьшением зоны примерки и выдачи, но с увеличием складской части.
    2. next322 Звание
      next322
      +15
      Сегодня, 08:24
      И очень умная технология....К сожалению мы ей пользоваться не умеем или не хотим
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 09:02
        Цитата: next322
        И очень умная технология....К сожалению мы ей пользоваться не умеем или не хотим

        Полагаю, что следующий этап тварей англосаксов, при помощи ЧВК ВСУ, будет вынос наших продовольственных складов и хранилищ. А это уже не китайские шмотки. Нужно о безопасности позаботиться заранее, а не когда "петух клюнет".
        1. mitrich Звание
          mitrich
          +1
          Сегодня, 09:10
          По логике, после Валдбериса, следующий Озон на очереди.
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 08:39
      Когда не удается добиться ничего на фронте, начинается раскачка лодки изнутри, мелкобритская технология.

      В эту игру можно играть вдвоём. Хохляц.кий бизнес уже начал беспокоиться, что мы также начнём выносить уже гражданские склады. Хотя в хохло.фашистане все склады военные.
      1. Перейра Звание
        Перейра
        0
        Сегодня, 08:41
        Нам нельзя. Не разрешат никогда.
        1. Южноукраинец Звание
          Южноукраинец
          +9
          Сегодня, 08:56
          Цитата: Перейра
          Не разрешат никогда

          Да ладно. Склады "Новой почты" выносят чуть ли не каждый день. Такие же огромные терминалы.
    4. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -3
      Сегодня, 08:49
      По сравнению с массовым вводом платных парковок в городах, склады выглядят незначительным событием. Появляются по сути запреты на въезд в город и пользование автомобилем.
      1. Хорон Звание
        Хорон
        +3
        Сегодня, 09:00
        Цитата: СергейАлександрович
        По сравнению с массовым вводом платных парковок в городах, склады выглядят незначительным событием. Появляются по сути запреты на въезд в город и пользование автомобилем.

        Это как сравнивать забившийся толчок в своей квартире с наводнение на соседней улице. fool
      2. Теренин Звание
        Теренин
        -1
        Сегодня, 09:13
        Цитата: СергейАлександрович
        По сравнению с массовым вводом платных парковок в городах, склады выглядят незначительным событием. Появляются по сути запреты на въезд в город и пользование автомобилем.

        У жителей есть возможности повлиять на ситуацию:
        Собрать подписи жильцов и подать жалобу в местную администрацию, на сайт Российской общественной инициативы или в Минтранс региона против введения платных парковок.
        Если решение о введении платной парковки во дворе дома принимает общее собрание собственников — его можно оспорить в суде и отменить по нескольким основаниям.
        Если платная парковка на придомовой земле устраивается незаконно — можно потребовать ее демонтажа через суд по ст. 304 ГК РФ.
      3. Вадим С Звание
        Вадим С
        0
        Сегодня, 09:21
        Да у нас давно вокруг ЖК все платное, сразу на год оплачиваешь и стоишь. Все делается чтоб люди от машин отказывались.
    5. GRIGORIY76 Звание
      GRIGORIY76
      +3
      Сегодня, 09:04
      Откуда вы знаете цели ВСУ на фронте?а что если задача ВСУ выйграть время разменивая территорию на донбассе пока дроны уничтожают наш экономический потенциал? Ждут пока надорвемся, а если повезет и внутренние брожения начнутся. Вполне себе план, пока мы стачиваемся на фронте, нам уничтожают экономику.
  2. Normann Звание
    Normann
    +4
    Сегодня, 08:14
    С таким оборотом могли бы и профинансировать производство тех же Торов или Панцирей.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -4
      Сегодня, 08:23
      Действительно. Советские деды всякие организации, даже колхозники передовые, на свои средства покупали фронту оружие. Вон как танковая колонна от Большого театра скажем. Или как один пчеловод-передовик на свои средства истребитель подарил. Красиво же, ретро. Ещё можно населению отдельный налог на оборону сделать. Ну чтоб два раза не вставать.
      1. Normann Звание
        Normann
        -8
        Сегодня, 08:32
        Слишком толсто. Страна огромная, и государство физически не может всех защитить.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +3
          Сегодня, 08:35
          А вот это уже крамола на систему.
          1. Перейра Звание
            Перейра
            +8
            Сегодня, 08:42
            Фактически это вопрос - а нужно ли нам такое государство?
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              +1
              Сегодня, 08:44
              Государство как система, если по науке, нужна не населению, а хозяевам средств производства.
            2. matwey Звание
              matwey
              -4
              Сегодня, 08:48
              Фактически это вопрос - а нужно ли нам такое государство?

              Так не кто не кого не держит это государство....
            3. двп Звание
              двп
              +3
              Сегодня, 08:49
              Ваш комментарий тянет на статью:"призывы к свержению существующей власти". Сейчас с этим строго,нервы у "власти" на пределе. Вам же Владимир Владимирович сказал что "сейчас не время искать виноватых".
      2. LaraM Звание
        LaraM
        +8
        Сегодня, 08:45
        даже колхозники передовые, на свои средства покупали фронту оружие

        ну то есть абрамовичи-михельсоны с детками будут отсиживаться по испаниям, а я оружие для защиты их шахт покупать?
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +3
          Сегодня, 08:46
          Ну, да. Так ведь капитализм на дворе, а призыв от пропаганды делать как советские деды, это что то вроде косплея, возможно добровольного.
      3. двп Звание
        двп
        +4
        Сегодня, 08:47
        Ну так то "советские деды"! А этот Валбирез то ли чеченцы,то ли ингуши под себя подмяли, скандал был. Вряд ли они на ПВО "раскошелится". Им проще ещё что нибудь отнять.
        1. Петр Яковлев Звание
          Петр Яковлев
          +3
          Сегодня, 09:08
          RWB ( RussWildberries) - это объединенная контора Татьяны Ким и братьев Левана и Роберта Мирзоян .
      4. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +4
        Сегодня, 09:26
        Цитата: Копчёный
        Советские деды всякие организации, даже колхозники передовые, на свои средства покупали фронту оружие

        Тогда не было охреневших чиновников, судей и даже самих военных у которых конфисковывали имущество в десятки раз превышающие все собранные народом средства на СВО.
      5. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 09:31
        Цитата: Копчёный
        Советские деды всякие организации, даже колхозники передовые, на свои средства покупали фронту оружие.

        ключевое слово "Советские", СССР больше нет, так откуда сегодня возьмутся советские граждане? остались только граждане родившиеся и помнящие СССР и то уже меньшая часть населения.. поэтому не стоит натягивать реалии СССР на реалии РФ hi
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 09:35
          Я вот не натягиваю, а пропаганда пытается, да. Что забавно конечно.
    2. Gvardeetz77 Звание
      Gvardeetz77
      +6
      Сегодня, 09:05
      Цитата: Normann
      С таким оборотом могли бы и профинансировать производство тех же Торов или Панцирей.

      Они и так финансируют, в основном налогами финансируют, на которые государство должно обеспечивать и гарантировать защиту. А вот как эти расходуются, на яхты-дворцы или эффективные средства защиты, то бизнесу не сильно ведомо
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +6
    Сегодня, 08:17
    Интересно, а почему выбивают в первую очередь WB?
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +5
      Сегодня, 08:21
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Интересно, а почему выбивают в первую очередь WB?

      Выше уже написали, хотят посеять недовольство в обществе. Этим "макркетплейсом" (интересное слово) пользуется каждый второй. Крупнейший в России, склады огромные. Один прилет и сгорает товара на сумасшедшую сумму.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 09:32
        Цитата: Южноукраинец
        Выше уже написали, хотят посеять недовольство в обществе. Этим "макркетплейсом" (интересное слово) пользуется каждый второй. Крупнейший в России, склады огромные. Один прилет и сгорает товара на сумасшедшую сумму.

        не.. речь про то, почему ОЗОН принадлежащий неизвестно кому-им не нужен?
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          0
          Сегодня, 09:48
          не.. речь про то, почему ОЗОН принадлежащий неизвестно кому-им не нужен?

          У ВБ объемы складов больше, поэтому выносят сперва их, потом будут небольшие ОЗОНовские выносить, далее отделение почты, думаю и про продуктовые не забудут с зернохранилищами.
          Пока у нас интернет войска рассказывают как противник хочет власть сменить, противник целенаправленно работает над уничтожением логистики в РФ
    2. Комментарий был удален.
    3. trromar Звание
      trromar
      -3
      Сегодня, 08:30
      Так там ведь женское большинство считай в очереди туда стоят, только и вижу. Вот это большинство и минусуют, чтобы они взбунтовали в негатив мужчин.
      1. двп Звание
        двп
        +2
        Сегодня, 08:52
        Да ну,я активно закупаюсь. Одних книг только купил штук пятнадцать уже. Рыболовные принадлежности пожалуйста. Сумки. При мне мужик тепловизор проверял.
    4. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      +1
      Сегодня, 09:12
      Мол Ответка за Новупошту как они говорят
  4. Комментарий был удален.
    1. trromar Звание
      trromar
      -1
      Сегодня, 08:32
      Шут знает - я там раз в год по мелочи что-то покупаю и всё, остальное же в обычных магазинах.
  5. shm_kv Звание
    shm_kv
    +5
    Сегодня, 08:28
    Опять налицо отсутствие ответственности за прилеты. Пока это не изменится (а предпосылок нет), ничего не изменится. Замысел врага был очевиден ещё после первых двух прилетов. Почему бы заранее не разместить побольше могов вокруг крупнейших складов? Ответ выше.
    1. LaraM Звание
      LaraM
      0
      Сегодня, 08:47
      Почему бы заранее не разместить побольше могов вокруг крупнейших складов?


      так они ночью летят. надо еще как-то увидеть его
      1. shm_kv Звание
        shm_kv
        +3
        Сегодня, 08:53
        Тепловизовизоры закончились в Китае? Я уж молчу, что есть ещё много способов, например ,с помощью радиолокационного оборудования.
        И какая ночь в Питере в июле.
        Тут налицо полная безответственность граничащая с предательством.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    -2
    Сегодня, 08:29
    Контора богатая ,сможет выйти из кризиса. Разнесут слады по точкам, изменят логистику ,сотрут рекламу
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +3
      Сегодня, 08:44
      И за всё будут платить люди.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +4
        Сегодня, 08:47
        Цитата: Ghost1
        И за всё будут платить люди.

        Так капитализм ,чего вы хотели , даром ?
  7. Сансан Звание
    Сансан
    +1
    Сегодня, 08:32
    показывают, что дронов у них в достатке, есть лишние
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +3
      Сегодня, 08:38
      Цитата: Сансан
      показывают, что дронов у них в достатке, есть лишние

      Да не скажите, цель "жирная" Представьте сколько налогов поступает в казну от этого wb.
  8. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +2
    Сегодня, 08:42
    Потом могут добраться и до конкурента. М-да, чем дольше всё это идёт, тем больше наносится ущерб.
  9. KachesGM Звание
    KachesGM
    +3
    Сегодня, 08:45
    Сегодня досталось также птицефабрике в Синявино (ЛО). Курочек за что убили?
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +2
      Сегодня, 08:50
      Да уж. С 2 до 4 утра гремело, на весь район, даже Ми-28 полетел в ту сторону. Странно, что ничего не пишут, а только про склады в Новосаратовке
  10. СерегаБосс Звание
    СерегаБосс
    +2
    Сегодня, 08:49
    Горит склад WB в Уткина Заводь, рядом стоит стратегическое предприятие А/А..., до него 2,5 км!!!
    А где самое лучшее ПВО? Опять военные все проспали? Неожиданно?
    5 год война идет, а ПВО у Питера нету! Вот и долбят что хотят, когда хотят и с точностью доставки самого WB!
  11. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 08:50
    Ягодкам, кажется, хана... ...
  12. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +5
    Сегодня, 08:54
    Если отсутствует собственное ПВО, то имеет смысл обратиться за помощью к Северной Корее хотя бы.
    Нельзя же вообще ничего не делать.
    1. tatra Звание
      tatra
      +6
      Сегодня, 09:02
      "Вождь " молчит обо всё этом ,значит ,для него это неважно , для него важно не то ,что здесь страна и народ теряет ,а только то ,что он там хочет получить
  13. Aлеkc Звание
    Aлеkc
    -1
    Сегодня, 08:58
    Зато Озон не трогают - это прям настораживает
    1. GRIGORIY76 Звание
      GRIGORIY76
      0
      Сегодня, 09:09
      Может еще до озона очередь не дошла? Может они реально уверены что у них получится вынести топ 15-20 складов и вб ляжет полностью? После озона еще и магнит с пятерочкой в зоне риска.
  14. RockerMan Звание
    RockerMan
    -2
    Сегодня, 09:06
    ВО превратилось в филиал ципсоты. Под любую публикацию набегают и начинают друг друга комментировать и плюсовать рейтинги. Алло, редакция, примите уже меры от этой xoxлoнечисти, разбежится же народ с такой помойки.
  15. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 09:06
    Дошло и до этого.
    Долго доходило.
    Мы помнится, били и по почте и по хранилищам СХ, масла, портовым зернохранилищам.
    Они - нпз и маркетплейсы. По нашей почте они видно не стали - она и так в убытках и просчетах ,как вражеский агент.....
  16. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    +1
    Сегодня, 09:17
    Белые ночи и столько всего долетает... Похоже, что зимой будет намного хуже: той же стрелковкой и елками сбить в темноте крайне проблематично, к тому же производство дронов масштабируется быстрее, чем производство ПВО
  17. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 09:33
    Все это атаки направлены чтобы перед выборами раскачать каноэ
    Сейчас все будет зависеть от власти что она придумает и как себя поведет
    Думаю европейцы делают чтобы Россия никаким образом не соскочила с войны
    И ставят нашему гросмиейссеру обычную вилку или он воюет либо его выносят
    И из этого процесса пытаются исключить
    Трампа , который не мог бы никаким образом повлиять на Путина
    На горизонте видна уже большая, война
    Нас попытаются добить по примеру Югославии
    Нечто не ново под Луной