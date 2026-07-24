Киев ожидает массированного удара России в ближайшие 48 часов
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Украина готовится к массированному удару России, по данным американской разведки, атака ожидается в ближайшие 48 часов. Об этом сообщают украинские ресурсы.
США предупредили бандеровский режим о подготовке Россией нового массированного удара с применением большого количества дронов-камикадзе и ракет. Такие выводы американская разведка сделала на основании информации о накоплении в приграничных районах России запасов баллистики и беспилотников. Всего, по данным американцев, на четверг, 23 июля, было известно о порядка 4 тысяч дронов-камикадзе типа «Герань», готовых к запуску.
Как пишут украинские ресурсы со ссылкой на данные США, в Брянской области находится 21 баллистическая ракета, готовая к запуску. В Курской — 6 баллистических и семь наземных установок гиперзвуковых «Цирконов». Из Ростовской области готовы стартовать 18 баллистических ракет, из Крыма — 5 баллистики и 4 гиперзвуковых. И это не считая ракет воздушного и морского базирования.
Информация по дронам говорит о наличии у России порядка 4 тысяч готовых к запуску дронов-камикадзе типа «Герань», из которых около 400 являются реактивными. Из остальных часть является обманками, часть — боевыми. Всё это должно прилететь по Украине в ближайшие 48 часов. По крайней мере, так считают в Киеве. Системы ПВО Украины приведены в полную боевую готовность.
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