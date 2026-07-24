Киев ожидает массированного удара России в ближайшие 48 часов

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Киев ожидает массированного удара России в ближайшие 48 часов

Украина готовится к массированному удару России, по данным американской разведки, атака ожидается в ближайшие 48 часов. Об этом сообщают украинские ресурсы.

США предупредили бандеровский режим о подготовке Россией нового массированного удара с применением большого количества дронов-камикадзе и ракет. Такие выводы американская разведка сделала на основании информации о накоплении в приграничных районах России запасов баллистики и беспилотников. Всего, по данным американцев, на четверг, 23 июля, было известно о порядка 4 тысяч дронов-камикадзе типа «Герань», готовых к запуску.



Как пишут украинские ресурсы со ссылкой на данные США, в Брянской области находится 21 баллистическая ракета, готовая к запуску. В Курской — 6 баллистических и семь наземных установок гиперзвуковых «Цирконов». Из Ростовской области готовы стартовать 18 баллистических ракет, из Крыма — 5 баллистики и 4 гиперзвуковых. И это не считая ракет воздушного и морского базирования.

Информация по дронам говорит о наличии у России порядка 4 тысяч готовых к запуску дронов-камикадзе типа «Герань», из которых около 400 являются реактивными. Из остальных часть является обманками, часть — боевыми. Всё это должно прилететь по Украине в ближайшие 48 часов. По крайней мере, так считают в Киеве. Системы ПВО Украины приведены в полную боевую готовность.
22 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 08:42
    Так стоп. Только была новость, что последняя мощная ответка прошла без ожидания вна Украине и что это показатель работы органов, которые прикрыли "крантик" утечки информации. И вот на тебе, опять они ждут заранее. Не ну что такое?!
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +5
      Сегодня, 08:46
      США предупредили бандеровский режим о подготовке Россией нового массированного удара с применением большого количества дронов-камикадзе и ракет. Такие выводы американская разведка сделала на основании информации о накоплении в приграничных районах России запасов баллистики и беспилотников.

      Наши кремлёвским пора завязывать с переговорами. И да, ещё такое ощущение, что кто-то сливает наши планы по ударам по хохло.рейху разведки амеров....
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Копчёный
      И вот на тебе, опять они ждут заранее. Не ну что такое?!

      Как пишут украинские ресурсы со ссылкой на данные США

      А чего стопориться? request
      Во-первых, ожидание смерти - хуже самой смерти.
      Во-вторых, понимая, что все на Украине предупреждены, то нужно смело бить квадратно-гнездовым методом (для улучшения "урожайности). Иначе, до хутора не доходит в прямом и переносном смысле.
    3. Амиго. Звание
      Амиго.
      -1
      Сегодня, 08:57
      Трёп, игра на партнёров, с призывом в стиле
      - месье женема шпа сис жур
      - о "бедных и умученных" киянах
      чтоб пополнить гараж "мадам" зеленской очередным раритетом
    4. Yarr_Arr Звание
      Yarr_Arr
      +1
      Сегодня, 09:08
      Вариантов масса!
      И утечка обидная
      И утечка специальная, чтоб боялись
      И ....
      Не угадать
    5. trromar Звание
      trromar
      0
      Сегодня, 09:12
      Не ну что такое?!

      ИИ подсказал), что диаметр разрушений от одной баллистической ракеты с ВВ в 500 кг:
      сильное (разрушение стен) - до 120 метров, слабое (выбивание стёкол, осколками) - до 300 метров. Сколько нужно таких ракет, чтобы одновременно разрушить у врага всё?
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        Сегодня, 09:16
        Цитата: trromar
        Не ну что такое?!

        ИИ подсказал), что диаметр разрушений от одной баллистической ракеты с ВВ в 500 кг:
        сильное (разрушение стен) - до 120 метров, слабое (выбивание стёкол, осколками) - до 300 метров. Сколько нужно таких ракет, чтобы одновременно разрушить у врага всё?

        Здесь Вам не ИИ . Идите и спросите у ИИ . hi
  2. kebeskin Звание
    kebeskin
    +3
    Сегодня, 08:43
    Сделать финт ушами и запустить это все добро по складам стран балтики и Польши. Ибо нефиг.... Но все мечты....

    А так конечно прескорбно о том что противник собирает данную инфу. Спрашивается а как же системы РЭБ препятсвующие всяким спутниковым разведкам.
    1. olhon Звание
      olhon
      +2
      Сегодня, 08:46
      Только на облака расчитывать приходиться, коллега.
      1. Nest Звание
        Nest
        +1
        Сегодня, 09:47
        Облака давно уже не помогут от спутниковой радиолокационной разведки. Она видит всё металлическое с довольно высоким разрешением и железобетон на глубине до 50 см (где бункеры с арматурой) + естественно видит металлическую сетку типа "рабица" - привет всем укрытиям типа мангалов для пушек и самоходок. И видит это всё сквозь листву и туман. Только дождь немного мешает.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 08:59
    Такие выводы американская разведка сделала на основании информации о накоплении в приграничных районах России запасов баллистики и беспилотников.

    Они что себя в России как дома чуствуют что ли?
    Эту деятельность американских разведчиков на территории России надо прекращать. am
    Любыми методами.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 09:25
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Эту деятельность американских разведчиков на территории России надо прекращать.
      Любыми методами

      Вся разведка НАТО работает против РФ, не только американская. При наличии современных средств отслеживания перемещения техники, очень сложно скрыть масштабную подготовку к массированным ударам.
      Самый эффективный метод предотвращения передачи данных укронацистам - полный их военный разгром, чтобы некому было передавать.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 09:36
        Цитата: Монтесума
        При наличии современных средств отслеживания перемещения техники, очень сложно скрыть масштабную подготовку к массированным ударам.

        Но попытаться можно ...почему бы не гонять несколько сотен надувных макетов с подогревом и расчетами Искандеров,наземных установок гиперзвуковых «Цирконов» возле зоны БД...пущай ломают голову что ,где и куда...концентрируя их на разных направлениях...одновременно запуская ложные слухи ,вбросы для разведки НАТО и ГУР...это все старо как мир.
        Тоже самое с авиацией...выкатил из ангара макет побегал возле него с ракетами и экипажем и обратно в ангар на отдых...пущай ЦРУшники геммороем занимаются.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 09:44
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Но попытаться можно ...почему бы не гонять несколько сотен надувных макетов с подогревом и расчетами Искандеров

          Предлагаете создать отдельные подразделения "надувательства противника"? smile
          Наверняка, по-любому, какие-то меры маскировки проводятся, однако полностью скрыть подготовку пока не удаётся. Спутники, самолёты, агентурная разведка, плюс возможности ИИ по анализу массива данных - сложно противостоять такому комплексу.
  4. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    +1
    Сегодня, 09:02
    Яма уже выкопана, и добровольно! , повторяю добровольно уже заполнена телом404. Дальше лучше не смотреть. И ничего=нихто уже не поможет. Сто лет Мирного сущестования надоело, захотелось "халявыдрапатого","пакращеннявальцмана", "кружевных и в ЕС" и т.п.. Это Все и наступило.
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 09:28
    Вот прямо каждый такой заголовок приводит в состояние радости неописуемой wassat
    Ну всё они знают, в ГШ сидят у Герасимова и указкой по карте водят laughing
    Двумя руками "за" исполнение этих заголовков, желательно не в течении 48 часов, а пораньше.... Но с одним "поправочным коэффициентом" - снизить ценовую стоимость для нашей экономике таких ударов, никаких ракет не напасешься на каждый объект-цель, амеры не дадут соврать... у них война с Ираном опустошает склады со скоростью курьерского поезда, и не приведи господь ввязаться в драку ещё с кем нибудь - амба, пулять нечем....
    Нам же очень может быть и предстоит ещё одна европейская война, и чем отбиваться от чокнутых европейцев - тот ещё вопрос...
  6. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 09:31
    Откуда у амеров такие данные? С потолка)? Сливают?
    Всего, по данным американцев, на четверг, 23 июля,
  7. TU160 Звание
    TU160
    0
    Сегодня, 09:31
    Какая то очень низкая эффективность ударов по Украине. Бьем бьем и Цирконами и Искандерами, и Геранями. Все остановить на Укр можно только перерезав логистику через мосты Днепра. Почему до сих пор Россия так и не ударила по мостам. Давно бы уже Донбасс был наш. Сколько наших солдат бы уберегли. С мостами через Днепр значит наша ставка ВГК чего то боится.
  8. TU160 Звание
    TU160
    0
    Сегодня, 09:35
    Дааа. СМЕРША явно не хватает.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:41
    Секс не так приятен ,как его ожидание !? Народная голливудская мудрость.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:45
    Цитата: Илия
    Откуда у амеров такие данные? С потолка)? Сливают?
    Всего, по данным американцев, на четверг, 23 июля,

    Возможности спутниковой съёмки (коммерческой). Самый Северный памятник В.И .Ленину в мире.Стоял,стоит и будет стоять.
  11. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:49
    Что то маловато насчитали...там уже отчёты и о сбитии готовы...91,44%%"сбили",один "Циркон" прорвался-- в общественную баню попал.. request