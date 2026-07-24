Нанесены удары по складу «Новой почты» в Изюме и портовой инфраструктуре Одессы
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Новая серия ударов нанесена Вооружёнными силами России по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. В очередной раз за последние недели атаке подверглась инфраструктура Одесского морского порта. Поражена техника, используемая при погрузочно-разгрузочных работах.
Продолжилось нанесение ударов по объектам логистики противника. В харьковском Изюме ФАБами был разрушен складской комплекс компании «Новая почта». Помимо авиабомб с УМПК использовались дроны типа «Ланцет».
Изюм продолжает оставаться одним из центром военной логистики противника на востоке Украины. Поэтому уничтожение логистической инфраструктуры в этом городе играет немаловажную роль.
Удары нанесены по объектам в харьковской Лозовой. В настоящее время дроны типа «Герань» и ФАБ с УМПК поражают цели в районе города Сумы.
Появляются сообщения об огневом поражении пансионата в Черниговской области, где отдыхали украинские офицеры, в том числе командный состав пограничной службы Украины.
Напомним, что противник ранее заявил о возможном массированном ударе ВС РФ - в том числе по Киеву - в течение ближайших 48 часов.
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