Нанесены удары по складу «Новой почты» в Изюме и портовой инфраструктуре Одессы

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Нанесены удары по складу «Новой почты» в Изюме и портовой инфраструктуре Одессы

Новая серия ударов нанесена Вооружёнными силами России по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. В очередной раз за последние недели атаке подверглась инфраструктура Одесского морского порта. Поражена техника, используемая при погрузочно-разгрузочных работах.

Продолжилось нанесение ударов по объектам логистики противника. В харьковском Изюме ФАБами был разрушен складской комплекс компании «Новая почта». Помимо авиабомб с УМПК использовались дроны типа «Ланцет».



Изюм продолжает оставаться одним из центром военной логистики противника на востоке Украины. Поэтому уничтожение логистической инфраструктуры в этом городе играет немаловажную роль.

Удары нанесены по объектам в харьковской Лозовой. В настоящее время дроны типа «Герань» и ФАБ с УМПК поражают цели в районе города Сумы.

Появляются сообщения об огневом поражении пансионата в Черниговской области, где отдыхали украинские офицеры, в том числе командный состав пограничной службы Украины.

Напомним, что противник ранее заявил о возможном массированном ударе ВС РФ - в том числе по Киеву - в течение ближайших 48 часов.
2 комментария
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 09:33
    В очередной раз за последние недели атаке подверглась инфраструктура Одесского морского порта. Поражена техника, используемая при погрузочно-разгрузочных работах.

    Вот это и есть самое ценное - в очередной раз. Идёт планомерное разрушение логистики морских поставок на Украину, что неминуемо скажется на уровне снабжения противника от европейских партнёров-спонсоров. Заодно снижаются экспортные возможности для пополнения бюджета Украины, и так почти полностью зависящей от внешнего финансирования.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 09:41
      Поражена техника, используемая при погрузочно-разгрузочных работах.
      Порт вообще не должен работать !