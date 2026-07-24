В Москве задержали россиянку при закладке СВУ под автомобиль по заданию Киева

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В Москве задержали россиянку при закладке СВУ под автомобиль по заданию Киева

Российские силовики предотвратили очередной теракт, организованный украинской разведкой. Попытавшаяся заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль россиянка задержана. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

В Москве сотрудники ФСБ задержали россиянку 1996 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб пыталась заложить СВУ под автомобиль сотрудника органов безопасности России. Задержание произошло в момент закладки, довести преступление до конца она не сумела по независящим от нее самой причинам.



Как пояснили в ФСБ, задержанная по собственной инициативе связалась с украинскими спецслужбами, согласившись на выполнение заданий в обмен на помощь в переезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. Для обучения она через Турцию и Молдавию приехала на Украину, получила там необходимые знания и инструкции, после чего прибыла обратно в Россию с заданием подорвать сотрудника одного из силовых ведомств вместе с автомобилем.

Взрывное устройство она забрала из тайника на окраине Самары, после чего прибыла в Москву для совершения теракта. При закладке СВУ ее и взяли.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, она находится под арестом и дает показания. Пособнице Киева грозит до 20 лет лишения свободы вместо ПМЖ в Европе.

7 комментариев
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  1. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 09:45
    Пока не начнёте при задержании калечить или убивать ничего не изменится( искалеченых не лечить)...наоборот демонстрировать по всем СМИ...
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 09:45
    Пособнице Киева грозит до 20 лет лишения свободы вместо ПМЖ в Европе.
    Ума как у корюшки !
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 09:45
    Диверсантов украинского "Бранденбурга" в условиях военного конфликта желательно расстреливать как это делали в ВОВ.
  4. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    0
    Сегодня, 09:47
    По Лаврову" де.......ь".Для таких и вышка не подействует.но для очередных кандидатов в подрывники может быть.
  5. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 09:48
    СВУ, СВО, СБО, ССО, ССУ, СМИ, … пойди разберись в этих сокращениях
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 09:48
    Пособнице Киева грозит до 20 лет лишения свободы вместо ПМЖ в Европе.

    Молодость пройдёт на необъятных просторах Севера, а потом отпустить на ПМЖ в Европу.
  7. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 09:50
    Зачем лицо ее блюрить? Покажите тупую корову целиком, назовите ФИО, адрес и родственников. Остальное народ сделает