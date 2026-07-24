Показаны кадры удара молнии в китайскую ракету

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Показаны кадры удара молнии в китайскую ракету

Очередному этапу китайской программы по освоению космоса неожиданно чуть не помешала стихия. Инцидент произошел вчера в 15:00 по московскому времени. После запуска ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» (Long March 3B) с космодрома Сичан на юго-западе КНР в головной обтекатель космического аппарата ударила молния. Все произошло на 35-й секунде полета.

Несмотря на то, что в момент запуска ракеты в районе космодрома наблюдались низкая облачность, дождь и грозовая активность, отменять старт не стали. После удара молнии ракета-носитель не сбилась с заданного курса и благополучно вывела полезную нагрузку, спутник-ретранслятор «Тяньлянь-2-06» (Tianlian-2-06), на переходную к геостационарной околоземную орбиту.



На кадрах, снятых очевидцами и опубликованных в сети, видно, что грозовой разряд на высоте нескольких километров угодил в носовую часть ракеты-носителя. После этого электрический импульс прошел по всей внешней стороне корпуса аппарата до струй из сопел двигателей и дальше к земле. В результате попадания молнии бортовые системы ракеты продолжили работать без сбоев.

В рамках программы Tianlian-2 на геостационарную околоземную орбиту выводятся спутники-ретрансляторы, обеспечивающие передачу данных и связь между наземными станциями, космическими аппаратами на низкой орбите и китайской орбитальной станцией «Тяньгун».

Специалисты объясняют, что никакого «чуда» не произошло. Ракеты-носители и их бортовые системы рассчитываются с запасом электромагнитной защиты, а корпус ракеты действует как своеобразная клетка Фарадея, которая блокирует внешние электрические импульсы и отводит разряд от внутренней электроники к внешней оболочке.

7 комментариев
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  1. Илия Звание
    Илия
    +4
    Сегодня, 10:01
    Фото конечно зачетное! Ну, и ракета выдержала молнию, тоже плюс!
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 10:16
      Что с начинкой спутника?
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 10:02
    Отличные редкие кадры, смотрел с удовольствием. Великолепный показатель качества инженерной работы китайцев. Помнится, такие случаи попадания молнии в нашей космонавтике бывали, почти все ущерба не нанесли, так что ситуация не совсем уникальная, но от этого не менее красивая wink
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:02
    Двигателя даже " шапку" не дали . wassat
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 10:07
    В результате попадания молнии бортовые системы ракеты продолжили работать без сбоев.

    Однако ...качество китайской электроники на высоте...хорошая реклама для нее...даже молния не берет...ни тебе пробоев,ни тебе КЗ,ни тебе статики...неплохо.
  5. Arisaka Звание
    Arisaka
    +1
    Сегодня, 11:40
    Дело то обычное, в самолёты тоже ударяет. Тут же не вся энергия разряда поглотилась ракетой, а она служила проводником. Но краску попортило, наверное)
  6. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 11:49
    Ретрансляторы, говорите...
    "Белорусские ретрансляторы" уже на орбите?