Показаны кадры удара молнии в китайскую ракету

Очередному этапу китайской программы по освоению космоса неожиданно чуть не помешала стихия. Инцидент произошел вчера в 15:00 по московскому времени. После запуска ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» (Long March 3B) с космодрома Сичан на юго-западе КНР в головной обтекатель космического аппарата ударила молния. Все произошло на 35-й секунде полета.
Несмотря на то, что в момент запуска ракеты в районе космодрома наблюдались низкая облачность, дождь и грозовая активность, отменять старт не стали. После удара молнии ракета-носитель не сбилась с заданного курса и благополучно вывела полезную нагрузку, спутник-ретранслятор «Тяньлянь-2-06» (Tianlian-2-06), на переходную к геостационарной околоземную орбиту.
На кадрах, снятых очевидцами и опубликованных в сети, видно, что грозовой разряд на высоте нескольких километров угодил в носовую часть ракеты-носителя. После этого электрический импульс прошел по всей внешней стороне корпуса аппарата до струй из сопел двигателей и дальше к земле. В результате попадания молнии бортовые системы ракеты продолжили работать без сбоев.
В рамках программы Tianlian-2 на геостационарную околоземную орбиту выводятся спутники-ретрансляторы, обеспечивающие передачу данных и связь между наземными станциями, космическими аппаратами на низкой орбите и китайской орбитальной станцией «Тяньгун».
Специалисты объясняют, что никакого «чуда» не произошло. Ракеты-носители и их бортовые системы рассчитываются с запасом электромагнитной защиты, а корпус ракеты действует как своеобразная клетка Фарадея, которая блокирует внешние электрические импульсы и отводит разряд от внутренней электроники к внешней оболочке.
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