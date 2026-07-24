Иран отверг предложение Трампа о временном перемирии

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Иран отверг предложение Трампа о временном перемирии

Иран отклонил предложение США о временном перемирии, переданном через премьер-министра Ирака, посетившего на днях Белый дом. Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Появились подтверждения ранее озвученной информации, что США сделали Ирану некое предложение о прекращении огня, но Тегеран его отверг. Суть самого предложения не раскрывается, но Иран заявил, что его не интересуют временные сделки, которые не решают вопросы контроля над Ормузским заливом. Также Иран отклонил посреднические услуги Ирака, заявив, что «посредников и так хватает».



Глава МИД Ирана, комментируя предложение США, подчеркнул, что американцы показали себя нелогичными и жадными, пытающимися подгрести всё под себя. Однако никакого контроля над Ормузом Трамп не получит, Иран готов к расширению боевых действий, это его не пугает.

Проблема не в передаче сообщений. Проблема заключается в подходе Америки, который является нелогичным, жадным и стремящимся к контролю.

Ранее ряд западных аналитиков заявил, что Трамп сам себя загнал в ловушку, начав войну с Ираном, и теперь не знает, как из нее выйти без потерь для репутации США и своей собственной.
30 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:12
    Трамп в тупике ,сегодня " тяпница" ,а сыграть на новостях на биржах нечем .Иран сам в топе.Кстати с хуситами кто то договорился,как думаете - бесплатно ,т.е задаром ? lol
    1. Венд Звание
      Венд
      +4
      Сегодня, 10:18
      У США опять закончились ракеты)))Не успевают производить и закупать)))
    2. Не_боец Звание
      Не_боец
      0
      Сегодня, 10:18
      Танкер принадлежит китайской компании и с китайским же экипажем. А мы так можем?
    3. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 10:41
      Кстати с хуситами кто то договорился,как думаете - бесплатно ,т.е задаром ?
      Конечно нет, учитывая вот такую информацию:
      Иран готов к расширению боевых действий, это его не пугает.
      hi
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:46
      tralflot1832
      Сегодня, 10:12

      hi Предлагается Лаврову пройти стажировку при МИД ИРИ г-на Аракчи и меджлиса ( парламента )- г-на Галибафа с дальнейшей организацией встречи Тегеран- 26 по аналогии Тегеран-43.
      Эти возможности сформируются при купировании угроз со стороны исраэлевских по ццев биби.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 10:55
        Пентагон включил 33 российских вуза, включая МГУ, НИУ ВШЭ и МГТУ имени Баумана, в список учреждений, угрожающих национальной безопасности США. Всего под ограничения попали 130 научно-образовательных организаций из России, Китая и Ирана...интересно МГИМО где учился Лавров попало в этот список. what
    5. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:02
      "Вам нефть - нам ракеты. " Или как-то так..
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 10:17
    Цитата: tralflot1832
    Кстати с хуситами кто то договорился,как думаете - бесплатно ,т.е задаром ?

    Придется Трампу на поклон к китайцам идти...они ему индульгенции на проход Ормуза продавать начнут. smile
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 10:18
    Как , он до сих пор не победил Иран ?!
    Только я раз 5 слышал , что вот теперь уж всё, Ирану конец и ничто и никто его не спасёт.
    Куда то не туда свернула эта войнушка , пахнет грандиозным позором и скандалом.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:29
      Цитата: Самый вежливый
      Куда то не туда свернула эта войнушка , пахнет грандиозным позором и скандалом.

      Да всё туда, утренние торги 24 июля показали рост цен на нефть из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Баррель Brent поднялся выше психологической отметки в 100 долларов. Нефтяные магнаты США получают хорошие "барыши", для них выгодна война за Ормузский пролив. Да и Трамп не в накладе.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 10:44
        Нефтяные магнаты США получают хорошие "барыши", для них выгодна война за Ормузский пролив. Да и Трамп не в накладе.

        Да именно так, учитывая ещё тот факт, что крупные нефтяные компании США скупили сланцевиков и теперь на ровном месте получают дополнительную прибыль.
        yes good
    2. JcVai Звание
      JcVai
      0
      Сегодня, 11:27
      Дональд Трамп не менее 32 раз говорил про победное завершение войны с Ираном (с) NBC News
      Вы не понимаете: это просто 33-я война. ;)
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -2
    Сегодня, 10:33
    Трамп видимо как и его партнер по "духу Анкориджа" никак не начнет воевать по-настоящему,хотя все время грозит этим.
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 10:35
    Иран отверг предложение Трампа о временном перемирии

    А мы в очередной раз задекларировали приверженность духу Анкориджа.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:41
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Придется Трампу на поклон к китайцам идти...они ему индульгенции на проход Ормуза продавать начнут
    Мне почему-то кажется, что так оно все и будет wink
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 10:46
      По факту США этот пролив почти не нужен, но...есть еще шестерки, которым все хуже и если они окончательно сдохнут, экономика США сдохнет вместе с ними, так как некого будет доить.
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 10:45
    Трамп какой то странный, все время побеждает, побеждает и тут же говорит о перемирии, затем опять побеждает.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 11:22
      Цитата: Виктор Сергеев
      Трамп какой то странный, все время побеждает, побеждает и тут же говорит о перемирии, затем опять побеждает.
      да на бирже он играет
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:51
    Пин дос ня это коктейль - запредельной наглости с безмерной тупостью.
  9. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 10:56
    Молодцы Иранцы наносят удары по тем странам откуда взлетают или бъют ракетами по Ирану. так же делает Израиль. А мы мы мы как Сирия, по нам бьют мы молчим. по нам бьют мы терпим. по нам бьют больно, мы начинаем говорить о каких то переговорах. по нам бьют мы все вспоминаем какоЙ то Акоридж. а всего нужно сделать . то что делает Израиль и Иран
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:57
    Цитата: Gomunkul
    Кстати с хуситами кто то договорился,как думаете - бесплатно ,т.е задаром ?
    Конечно нет, учитывая вот такую информацию:
    Иран готов к расширению боевых действий, это его не пугает.
    hi

    Маринтрафик показывает что мимо хуситов проходят танкера с российской нефтью .Хуситы это система " нипель".
  11. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 11:10
    Хорошо людям, ни духа Анкориджа у них, ни дочек с сыночками в США на пмж, надо воевать воюют,
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 11:27
      Mazunga, как там у вас, не жарко? 🐊🦏
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 11:33
        зима сейчас мой друг утром 17 тепла было
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:11
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Пентагон включил 33 российских вуза, включая МГУ, НИУ ВШЭ и МГТУ имени Баумана, в список учреждений, угрожающих национальной безопасности США. Всего под ограничения попали 130 научно-образовательных организаций из России, Китая и Ирана...интересно МГИМО где учился Лавров попало в этот список. what

    Наверно это уже по второму кругу ,не обращайте внимание .Эти удоды уже санкции вводят на бизнесменов взявших кредит на развитие в " Сбербанке". bully
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 11:21
      Цитата: tralflot1832
      Эти удоды уже санкции вводят на бизнесменов взявших кредит на развитие в " Сбербанке"

      они как раз сос воей точки зрения делают все правильно, это мы через одно месте, нужно было не ютуб запрещать, а наказывать тех кто там рекламу размещает
  13. Juan Звание
    Juan
    +1
    Сегодня, 11:20
    Il comportamento dell' Iran è un magnifico esempio a cui la Russia dovrebbe ispirarsi nei confronti della NATO. Risposte dure, zero compromessi. I paesi NATO sono governat da nani della politica che mai e poi mai oserebbero entrare in guerra con la Federazione Russa. Gridano alla guerra solo per avidità materiali derivanti dai profitti dell' industria degli armamenti. Nessun popolo dei Paesi NATO desidera una guerra contro la Russia, questo dato di fatto è indiscutibile
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 11:25
      Difficilmente si chiedono i popoli d'Europa i loro governanti влазя in guerra con la Russia.
      Mussolini ha mandato a morire di italiani tra le rovine di Stalingrado e non ho chiesto se vuole il popolo italiano questo massacro. request
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 11:20
    понеслась душа в рай, ноги в милицию
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:26
    Цитата: ZovSailor
    Предлагается Лаврову пройти стажировку при МИД ИРИ
    Да и Генштаб надо отправить туда же, пусть посмотрят, как надо воевать. А потом для закрепления материала к хуситам wink