Иран отверг предложение Трампа о временном перемирии

Проблема не в передаче сообщений. Проблема заключается в подходе Америки, который является нелогичным, жадным и стремящимся к контролю.

Иран отклонил предложение США о временном перемирии, переданном через премьер-министра Ирака, посетившего на днях Белый дом. Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на источники в администрации Трампа.Появились подтверждения ранее озвученной информации, что США сделали Ирану некое предложение о прекращении огня, но Тегеран его отверг. Суть самого предложения не раскрывается, но Иран заявил, что его не интересуют временные сделки, которые не решают вопросы контроля над Ормузским заливом. Также Иран отклонил посреднические услуги Ирака, заявив, что «посредников и так хватает».Глава МИД Ирана, комментируя предложение США, подчеркнул, что американцы показали себя нелогичными и жадными, пытающимися подгрести всё под себя. Однако никакого контроля над Ормузом Трамп не получит, Иран готов к расширению боевых действий, это его не пугает.Ранее ряд западных аналитиков заявил, что Трамп сам себя загнал в ловушку, начав войну с Ираном, и теперь не знает, как из нее выйти без потерь для репутации США и своей собственной.