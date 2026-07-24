Минобороны сообщило о поражённых целях в Николаеве и Измаиле
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В ночь на 24 июля российские войска нанесли удары по портам Одесской области и Николаева, сообщили в министерстве обороны РФ. В порту Измаила (Одесская область) поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Уничтожены три склада хранения безэкипажных катеров, в том числе ангары с БЭК типа «Магура».
Также поражен ангар с техникой ВСУ и плавучий док, использовавшийся для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). В порту Николаева в момент разгрузки огневое поражение нанесено сухогрузу, доставившему грузы военного назначения.
Эти удары продолжают последовательное «вынесение» военной логистики противника на Чёрном море и в портах Дуная. Российские силы систематически нарушают снабжение ВСУ западным вооружением и техникой через ключевые портовые узлы, снижая возможности противника по приёму и распределению военных грузов. По данным ведомства, все назначенные цели были успешно поражены.
По последним данным, для поражения целей использовались реактивные версии дронов «Герань», а также ракетное вооружение воздушного базирования.
Ранее удары были нанесены по погрузочно-разгрузочному кластеру в Одесском морском порту.
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