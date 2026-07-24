Минобороны сообщило о поражённых целях в Николаеве и Измаиле

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Минобороны сообщило о поражённых целях в Николаеве и Измаиле

В ночь на 24 июля российские войска нанесли удары по портам Одесской области и Николаева, сообщили в министерстве обороны РФ. В порту Измаила (Одесская область) поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Уничтожены три склада хранения безэкипажных катеров, в том числе ангары с БЭК типа «Магура».

Также поражен ангар с техникой ВСУ и плавучий док, использовавшийся для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). В порту Николаева в момент разгрузки огневое поражение нанесено сухогрузу, доставившему грузы военного назначения.



Эти удары продолжают последовательное «вынесение» военной логистики противника на Чёрном море и в портах Дуная. Российские силы систематически нарушают снабжение ВСУ западным вооружением и техникой через ключевые портовые узлы, снижая возможности противника по приёму и распределению военных грузов. По данным ведомства, все назначенные цели были успешно поражены.

По последним данным, для поражения целей использовались реактивные версии дронов «Герань», а также ракетное вооружение воздушного базирования.

Ранее удары были нанесены по погрузочно-разгрузочному кластеру в Одесском морском порту.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:17
    Когда наконец утопим эти плавучие склады у причалов в Николаеве ,Искандером М в крышку трюма - хабах? Уже как много лет турецкие балкера в Николаеве в аренде у ВСУ.
    1. sir Galant Звание
      sir Galant
      -7
      Сегодня, 10:20
      Никогда, это армия (с) ДМБ
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 11:05
        Нет, не армия. Это кто-то другой
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:46
      ralflot1832
      (Андрей С.)
      +5
      Сегодня, 10:17
      Новый
      Когда наконец утопим эти плавучие склады у причалов в Николаеве ,Искандером М в крышку трюма - хабах? Уже как много лет турецкие балкера в Николаеве в аренде у ВСУ.
      hi ! Тут одно: или не туда бьем, или снаряжение малом количестве ВВ...А пора бы уже их и на дно опустить. wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:18
    ❝ Российские силы систематически нарушают снабжение ВСУ западным вооружением и техникой через ключевые портовые узлы, снижая возможности противника по приёму и распределению военных грузов ❞ —

    — Ещё бы ключевые железнодорожные узлы также систематически покошмарить ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Российские силы систематически нарушают снабжение ВСУ западным вооружением и техникой через ключевые портовые узлы, снижая возможности противника по приёму и распределению военных грузов ❞ —

      — Ещё бы ключевые железнодорожные узлы также систематически покошмарить

      Следуя удивительной логике некоторых комментаторов, это будет следующим этапом предвыборной кампании.
  3. sir Galant Звание
    sir Galant
    -8
    Сегодня, 10:19
    Конашенков на своем языке ещё не повесился?
  4. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +4
    Сегодня, 10:47
    Ровно 30 лет назад. День в день. Мой друг Валера, принял пулю, что предназначалась мне.
    Он погиб, а я остался. Вот такие дела
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:49
      Держись. Тебя Господь Бог! оставил жить! И всегда помни кому обязан!
  5. olhon Звание
    olhon
    +2
    Сегодня, 11:15
    Я вот не понимаю, зачем уточнять, что грузы именно военного назначения, в интересах ВСУ? Да просто, разнесли обьекты противника, продолжение следует.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:50
      olhon
      (Дмитрий)
      +1
      Сегодня, 11:15
      Новый
      Я вот не понимаю, зачем уточнять, что грузы именно военного назначения, ..
      Это видимо, чтобы доходчивей. Люди разные и по всякому понимают. Да, и МО снимает с себя лишние объясниловки.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:51
    Цитата: a.s.zzz888
    ralflot1832
    (Андрей С.)
    +5
    Сегодня, 10:17
    Новый
    Когда наконец утопим эти плавучие склады у причалов в Николаеве ,Искандером М в крышку трюма - хабах? Уже как много лет турецкие балкера в Николаеве в аренде у ВСУ.
    hi ! Тут одно: или не туда бьем, или снаряжение малом количестве ВВ...А пора бы уже их и на дно опустить. wink

    Тоже не понимаю ,есть чем ударить в хлам или спалить.