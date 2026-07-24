Трамп угрожает покрывать ущерб за счёт замороженных средств Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, что откровенно бесит президента США Дональда Трампа. Более всего американского лидера раздражает твердая позиция Тегерана по поводу блокады Ормузского пролива.Попытки ВМС США обеспечить защиту гражданским судам, рискнувшим пройти через Ормуз без согласования с Ираном, успехом не увенчались. Иранцы не боятся атаковать и американские боевые корабли.Ранее Трамп пригрозил очередными ударами по объектам критической гражданской инфраструктуры Ирана, включая мосты, систему энергетики и даже опреснители, за каждую атаку на гражданские суда. Несколько таких ударов были нанесены. В ответ ВС Ирана стали бить по всем целям, прямо или косвенно связанным с США, в странах Персидского залива. Ситуация «принуждения к миру» Тегерана достигла нового уровня эскалации.Президент США решил перейти от военного воздействия на непокорных иранцев к экономическому. Глава Белого дома объявил, что теперь ущерб, который наносится судам, грузу и другому имуществу в результате атак ВС Ирана, будет компенсироваться из иранских средств, замороженных и контролируемых США. По сути, эти средства Иран и так не контролирует...По оценкам специалистов, с 1979 года, когда в Иране произошла революция и к власти пришло исламское духовенство, всего за рубежом в разных странах заморожено иранских активов на сумму чуть более $100 млрд. На долю США приходится около четверти.Все это время Иран как-то обходился без этих средств, хотя сейчас ситуация осложнилась из-за резкого сокращения экспорта нефти из ИРИ. Но очень сомнительно, что угроза «отобрать уже отобранное» изменит позицию Тегерана и он пойдет на уступки. На деле, таким заявлением Трамп признался, что Штаты не в силах одолеть Иран военным путем.

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