Трамп угрожает покрывать ущерб за счёт замороженных средств Ирана

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Трамп угрожает покрывать ущерб за счёт замороженных средств Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, что откровенно бесит президента США Дональда Трампа. Более всего американского лидера раздражает твердая позиция Тегерана по поводу блокады Ормузского пролива.

Попытки ВМС США обеспечить защиту гражданским судам, рискнувшим пройти через Ормуз без согласования с Ираном, успехом не увенчались. Иранцы не боятся атаковать и американские боевые корабли.



Ранее Трамп пригрозил очередными ударами по объектам критической гражданской инфраструктуры Ирана, включая мосты, систему энергетики и даже опреснители, за каждую атаку на гражданские суда. Несколько таких ударов были нанесены. В ответ ВС Ирана стали бить по всем целям, прямо или косвенно связанным с США, в странах Персидского залива. Ситуация «принуждения к миру» Тегерана достигла нового уровня эскалации.

Президент США решил перейти от военного воздействия на непокорных иранцев к экономическому. Глава Белого дома объявил, что теперь ущерб, который наносится судам, грузу и другому имуществу в результате атак ВС Ирана, будет компенсироваться из иранских средств, замороженных и контролируемых США. По сути, эти средства Иран и так не контролирует...

По оценкам специалистов, с 1979 года, когда в Иране произошла революция и к власти пришло исламское духовенство, всего за рубежом в разных странах заморожено иранских активов на сумму чуть более $100 млрд. На долю США приходится около четверти.

Все это время Иран как-то обходился без этих средств, хотя сейчас ситуация осложнилась из-за резкого сокращения экспорта нефти из ИРИ. Но очень сомнительно, что угроза «отобрать уже отобранное» изменит позицию Тегерана и он пойдет на уступки. На деле, таким заявлением Трамп признался, что Штаты не в силах одолеть Иран военным путем.
16 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 11:06
    Обычный гоп-стоп! Ничего нового.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:07
    Интересно ,а сколько эта " хатынка" в Дубаях стоит.Иранцы насчитали 8 " хатынок" Трампа у арабов.Наверно будут шантажировать . laughing
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:16
      В статье опечатка - заморожено около 1 триллиона долларов, которые США так и не ввели в банковский оборот.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 11:08
    Можно подумать - от того что он отстегнёт кому-то краденных баксов на рынке нефть тут же появится... А так же СПГ, удобрения и тд и тд..
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 11:08
    Западные независимые аналитики говорят о том, что этих средств уже нет, их просто украли. Так, что Трамп обещает, то чего давно уже нет.
  5. Кмет Звание
    Кмет
    -1
    Сегодня, 11:11
    Глава Белого дома объявил, что теперь ущерб, который наносится судам, грузу и другому имуществу в результате атак ВС Ирана, будет компенсироваться из иранских средств, замороженных и контролируемых США. По сути, эти средства Иран и так не контролирует...

    Таким образом можно не сомневаться, что Российские средства за рубежом ожидает точно такая же участь.
    На деле, таким заявлением Трамп признался, что Штаты не в силах одолеть Иран военным путем.

    Понятно.. и на основании своей военной беспомощности это дает право распоряжаться чужим имуществом и средствами за пределами страны-собственника.
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    +4
    Сегодня, 11:12
    то есть до исламской революции элитка ирана держала свои шекели за границей))) ой вей как это знакомо
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 11:22
      Цитата: Mazunga
      то есть до исламской революции элитка ирана держала свои шекели за границей))) ой вей как это знакомо

      Нет, там все было значительно веселее - США печатало доллары на территории Ирана в качестве оплаты за нефть.Напечатали почти 1 триллион.В один не прекрасный день США отказалось их вводить в банковский оборот - юридически сейчас это НЕ деньги( но и не фальшивка- они настоящие).
      Эти купюры лежат по разным хранилищам разных стран.
      Трамп будет вводить условно например 10 млн в оборот и тут же изымать их.
      Так что это - не наша ситуация
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 11:14
    Конфискацию средств надо как-то ещё юридически оформить. Это должен быть какой-то закон. А принятие такого закона серьёзно подмочит репутацию США. Проще просто заморозить средства и всё. Как и поступили Штаты. Как поступила Европа с нашими деньгами. Скорее всего всё так и останется. И с иранскими деньгами в США и с нашими в США и в Европе.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 11:17
    Глава Белого дома объявил, что теперь ущерб, который наносится судам, грузу и другому имуществу в результате атак ВС Ирана, будет компенсироваться из иранских средств, замороженных и контролируемых США.

    А недавно он 13 миллиардов долларов у Венесуэлы откусил...присвоив все доходы от продажи ее нефти.
    Нехило так Трампуша развернулся на нашем шарике...грабя всех подряд.
  9. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    Сегодня, 11:19
    Отнять и украсть-как найти,считай твое!Мышление воров-пиратов времен аглицкой империи!Мышление не изменилось!
  10. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 11:20
    В ответ ВС Ирана стали бить по всем целям, прямо или косвенно связанным с США, в странах Персидского залива

    Как уже неоднократно сообщалось страны только робко попискивают, но никто воевать с Ираном не идет. Понятно, что в душе многие не против ударов по бледнолицым, да и Иран ослабляет война. Но вопрос почему явные пособники наркета в Европе до сих пор не получили по щам, так и остается без ответа.
  11. axren1 Звание
    axren1
    +2
    Сегодня, 11:21
    Ну ну ,еще один гвоздь в гроб доллара забей рыжик и про лопату не забудь ))
  12. Александр Х Звание
    Александр Х
    -1
    Сегодня, 11:23
    Иран и Россия попались в одну и туже ловушку. Начали свои денежки хранить за рубежом. Вот их и украли... Наивность, преступная халатность, злой умысел?
    А в золоте, да в своих хранилищах- и были бы в шоколаде...
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 11:49
      Иран и Россия попались в одну и туже ловушку

      США и ЕС заморозив российские резервы отрезали себя от шикарной налоговой базы, которая перешла к Китаю. Поэтому у Трампа и его закулисья происходят припадки .
  13. Хорон Звание
    Хорон
    0
    Сегодня, 11:46
    Глава Белого дома объявил, что теперь ущерб, который наносится судам, грузу и другому имуществу в результате атак ВС Ирана, будет компенсироваться из иранских средств, замороженных и контролируемых США. По сути, эти средства Иран и так не контролирует...

    Если не начнёшь мне подчиняться я начну тратить деньги украденые у тебя! fool