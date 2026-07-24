Трафик транспортных самолётов США над Ближним Востоком достиг рекордных значений

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Трафик транспортных самолётов США над Ближним Востоком достиг рекордных значений

США продолжают готовиться к новой военной операции против Ирана, анонсированной Трампом. За последние сутки зафиксировано рекордное количество полетов самолетов транспортной авиации ВВС США на Ближний Восток.

По данным авиационных мониторинговых ресурсов, за последние сутки транспортные самолеты ВВС США совершили самое большое с марта этого года количество полетов на Ближний Восток и обратно. Основная масса транспортников взлетала с авиабаз на территории европейских стран, включая Великобританию, и туда же возвращалась.



В качестве конечных пунктов выступали базы на территории Израиля и монархий Персидского залива. По перемещаемым грузам информации нет, но можно сделать предположение, что перебрасывались ракеты, авиабомбы и все остальное, что необходимо для бомбардировок Ирана.

Ранее Дональд Трамп заявил, что уже практически принял решение о новой военной операции против исламской республики, которая станет «мощней», чем «Эпическая ярость». Накануне Сенат США отклонил резолюцию Палаты представителей о запрете новой войны против Ирана без разрешения Конгресса, так что Трамп может начинать боевые действия в любой момент.

Как предполагают некоторые аналитики, Трамп отдаст приказ на начало новой операции после похорон сенатора Линси Грэма* (внесен в России в списки экстремистов и террористов), которые пройдут в начале следующей недели.
5 комментариев
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  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 11:09
    За последние сутки зафиксировано рекордное количество полетов самолетов транспортной авиации ВВС США на Ближний Восток.
    Самолётами много не навозить. Скорее всего это какие-нибудь дорогие боеприпасы или вооружение. Для систем ПВО или ракеты. Т. е. то, что в последнее время было серьёзно израсходовано. А чтобы начать сухопутную операцию, надо возить войска, технику и боеприпасы пароходами. Т. о. надо ждать увеличения морских перевозок в военных целях. Тогда уже можно будет делать выводы.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:16
      Забудьте! Какая сухопутная операция, когда моряки на авике, подсыкивая, портят имущество...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:19
    Болгария предоставила свою территорию для авиазаправщиков США...до октября. what
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:43
    можно сделать предположение, что перебрасывались ракеты, авиабомбы и все остальное,
    Но уж точно что не сахар, и рис для Ирана...
  4. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:49
    Иран этому пустомеле не по зубам, а наземная операция принесёт большие потери! Затраты на перемещение войск огромны и если Иран узнает где концентрация сил США им мало не покажется!!