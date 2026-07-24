Трафик транспортных самолётов США над Ближним Востоком достиг рекордных значений
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США продолжают готовиться к новой военной операции против Ирана, анонсированной Трампом. За последние сутки зафиксировано рекордное количество полетов самолетов транспортной авиации ВВС США на Ближний Восток.
По данным авиационных мониторинговых ресурсов, за последние сутки транспортные самолеты ВВС США совершили самое большое с марта этого года количество полетов на Ближний Восток и обратно. Основная масса транспортников взлетала с авиабаз на территории европейских стран, включая Великобританию, и туда же возвращалась.
В качестве конечных пунктов выступали базы на территории Израиля и монархий Персидского залива. По перемещаемым грузам информации нет, но можно сделать предположение, что перебрасывались ракеты, авиабомбы и все остальное, что необходимо для бомбардировок Ирана.
Ранее Дональд Трамп заявил, что уже практически принял решение о новой военной операции против исламской республики, которая станет «мощней», чем «Эпическая ярость». Накануне Сенат США отклонил резолюцию Палаты представителей о запрете новой войны против Ирана без разрешения Конгресса, так что Трамп может начинать боевые действия в любой момент.
Как предполагают некоторые аналитики, Трамп отдаст приказ на начало новой операции после похорон сенатора Линси Грэма* (внесен в России в списки экстремистов и террористов), которые пройдут в начале следующей недели.
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