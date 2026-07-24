Пентагон объявил угрозой нацбезопасности США российские вузы

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Пентагон объявил угрозой нацбезопасности США российские вузы

Несмотря на некоторую разрядку в противостоянии США и РФ после возвращения в Белый дом Трампа, антироссийская политика Вашингтона останется неизменной. На словах звучит одно, а на деле Штаты только затягивают санкционный узел в отношении России.

Некоторое время США воздерживались от принятия новых санкций против России. Даже временно снимали ряд ограничений, включая выдачу лицензии на экспорт нефти в другие страны. Но все вернулось на круги своя.



Министерство войны США опубликовало на своем сайте новый санкционный список в отношении России, Китая и Ирана. Все эти страны уже давно официально названы стратегическими противниками Соединенных Штатов.

Пентагон объявил угрозой национальной безопасности более 30 российских научно-образовательных и научно-производственных организаций. Причем в список вошли и высшие учебные заведения сугубо гуманитарной направленности. Среди таковых МГУ им. М. В. Ломоносова, ВШЭ, Нижегородский государственный университет и Уральский федеральный университет. Эти вузы сложно назвать даже отдаленно имеющими отношение к подготовке специалистов в военной или иной сфере, которая может угрожать США.

Всего в списке Пентагона 130 организаций из России, Китая и Ирана. Причем утверждается, что эти учреждения занимаются деятельностью, «которая повышает вероятность нецелевого использования результатов исследований и разработок, финансируемых правительством США». Когда и каким образом Штаты успели профинансировать, например, МГУ или ВШЭ, а уж тем более учреждения, ведущие подготовку студентов или деятельность в военной сфере и ВПК — большая загадка.
23 комментария
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 11:40
    На словах звучит одно, а на деле Штаты только затягивают санкционный узел в отношении России.
    Неужели у руководства еще есть какие либо иллюзии насчет мерикатосов? Уже граблей не хватает, а мы все туда же...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 11:50
      Шериф, для руководства важнее всего наличие граблей на местах и отсутствие персональных санкций
    2. moreman78 Звание
      moreman78
      +3
      Сегодня, 11:50
      Главное в том, что руководства есть семьи, живущие в Европе/Америке и деньги, хранящиеся там же!
    3. PASus Звание
      PASus
      +3
      Сегодня, 11:51
      Такуже раз сто на дню писали причину: "бабки и детки там" -поэтому нужно изображать обнанутое благородство.
    4. Dizel200 Звание
      Dizel200
      0
      Сегодня, 12:21
      А дух Анкориджа который им сладок и приятен? Лавров вот недавно высказался по этому поводу,хотя до этого говорил другое. А Рубио его повозюкал с Анкориджем
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 11:41
    всё, что идёт не на пользу величию амеров, а на укрепление нац идентичности и независимости - санкционно...т.е. всё то, что не под амерами в любом виде
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:42
    Американцу нельзя учиться в Российском ВУЗе ," штоле" ? bully
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +5
      Сегодня, 11:54
      Преподаватели труда и ОБЖ в школах напряглись, санкции против них не за горами laughing
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 11:45
    Оригинально... belay наши ВУЗы стали угрозой для Пентагона...скоро так и до начальных школ России доберутся.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 11:51
      Пусть готовятся... Школы, детсады на подходе.... wassat
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 11:53
      Ну вон иранские школы стали же угрозой безопасности, так и до наших могут дотянуться
    3. Хагакурэ Звание
      Хагакурэ
      +3
      Сегодня, 11:56
      Думаю, дело в другом: наши ребятишки на международных олимпиадах в числе лучших, отсюда и такая риторика.
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 11:49
    ВШЭ то как в список попала?
  6. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 11:53
    Значит они следующие за Вайлдберис, но мы конечно выразим крайнюю озабоченость...
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:53
    ❝ Пентагон объявил угрозой нацбезопасности США российские вузы ❞ —

    — Вот если бы ПТУ до настоящего времени сохранились, их бы точно объявили угрозой нацбезопасности США ...
  8. JustMe Звание
    JustMe
    +3
    Сегодня, 11:53
    Было бы не правильно понимать что в этих вузах нет агентов влияния.
    Когда я учился в Бауманке (1977-83), у нас был профессор Ю. Протасов. Он постоянно ездил в командировки в США. Там он посещал очень занятные места как Ливерморская атомная лаборатория, где ему рассказывали военные особенности последних ядерных взрывов и как это будет использоваться в военных приложениях в СОИ. Нам, студентам он потом пересказывал особенности разрабатываемого шаттла и как его продполагается использовать в военных целях. Другой профессор - Козлов был большим руководителем какого-то комитета по науке и технике в ЦК КПСС. Таким образом получался канал: один профессор тянет из США массу информации военного характера, которую ему любезно сообщили американцы, другой профессор тянет эту информацию по сути в высший орган надзора за техникой политикой в СССР без какого-то критического анализа и надзора.
    Когда я посетил Бауманку в начале 2000-х, то нам сообщили что Ю. Протасов отмечен массой наград в США и ему присвоены какие-то почетные тамошние регалии (что касается собственно науке - то здесь он был голый плагиатор).
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 11:54
    О, моё место работы в списках! Жаль что угрозы мы не представляем никакой, а то можно было бы гордиться...
  10. PASus Звание
    PASus
    +3
    Сегодня, 11:56
    Все правильно российские китайские иранские вузы готовят квалифицированных ДУМАЮЩИХ специалистов, а думающим людям сложнее впаривать голливудские картинки - поэтому ВУЗы угроза америце.
  11. Dym71 Звание
    Dym71
    0
    Сегодня, 12:03
    Когда и каким образом Штаты успели профинансировать, например, МГУ или ВШЭ, а уж тем более учреждения, ведущие подготовку студентов или деятельность в военной сфере и ВПК — большая загадка.

    Автор, я Вас умоляю .... секрет Полишинеля это, а не большая загадка, например ВШЭ изначально поддерживалась фондом Сороса, а если копнуть поглубже, да со знанием дела! yes
  12. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 12:04
    А какже запах Якорной стоянки?
  13. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +3
    Сегодня, 12:05
    Я бы не сказал, что МГУ и Нижегородский университет это вузы сугубо гуманитарной направленности.
  14. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 12:13
    Ну вот и очередной плевок "друзей" в сторону России. И неважно, что это плевок мимо... Важно то, что амеры наши экзистенциальные противники, а попросту - враги... Хватит руководству России ждать оттуда какого-то позитива - его НИКОГДА не будет!
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 12:17
    Эти вузы сложно назвать даже отдаленно имеющими отношение к подготовке специалистов в военной или иной сфере, которая может угрожать США
    даже не знаю, это некомпетентность со стороны автора, или что?!!!!!!
    любой матфак, физфак, химфак университета это потенциальная кузница кадров для МО и ВПК