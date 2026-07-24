Плохие вести для Драпатого: ВС РФ освободили сразу два села Харьковской области
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Хорошие новости для нас и плохие для нового главкома ВСУ Драпатого, который ранее отвечал за северное направление, с утра пятницы приходят из Харьковской области, где войска группировки «Север» освободили сразу два населенных пункта. Речь идет о селах Ивашкино и Захаровка.
Штурмовые подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) и 11-го танкового полка после взятия села Артельного не пошли вдоль границы, а ударили на небольшое село Ивашкино, через которое проходит трасса снабжения украинских войск, тем самым перерезав логистику противника.
Оборону в населенном пункте держали бывшие заключенные из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Частью они были уничтожены, часть предпочла сдаться в плен. Взятие Ивашкино позволило нашим штурмовикам войти на окраины соседней Устиновки, до последнего времени выполнявшей функции логистического узла ВСУ.
Еще одно село взяли штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, ранее освободившие Волоховское. Из Захаровки они выбили боевиков 159-й механизированной бригады ВСУ. Противник попытался отбить позиции, бросив в бой штурмовые группы, укомплектованные иностранными наемниками, но безуспешно, лишь увеличив потери среди колумбийцев.
Судя по карте, освобождение Захаровки и Ивашкино преследует цель взять в окружение украинские формирования, полностью отрезав их от основной группировки. Взятие под контроль территории данного выступа позволит нашим войскам вести наступление на Великий Бурлук.
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