Плохие вести для Драпатого: ВС РФ освободили сразу два села Харьковской области

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Плохие вести для Драпатого: ВС РФ освободили сразу два села Харьковской области

Хорошие новости для нас и плохие для нового главкома ВСУ Драпатого, который ранее отвечал за северное направление, с утра пятницы приходят из Харьковской области, где войска группировки «Север» освободили сразу два населенных пункта. Речь идет о селах Ивашкино и Захаровка.

Штурмовые подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) и 11-го танкового полка после взятия села Артельного не пошли вдоль границы, а ударили на небольшое село Ивашкино, через которое проходит трасса снабжения украинских войск, тем самым перерезав логистику противника.



Оборону в населенном пункте держали бывшие заключенные из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Частью они были уничтожены, часть предпочла сдаться в плен. Взятие Ивашкино позволило нашим штурмовикам войти на окраины соседней Устиновки, до последнего времени выполнявшей функции логистического узла ВСУ.



Еще одно село взяли штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, ранее освободившие Волоховское. Из Захаровки они выбили боевиков 159-й механизированной бригады ВСУ. Противник попытался отбить позиции, бросив в бой штурмовые группы, укомплектованные иностранными наемниками, но безуспешно, лишь увеличив потери среди колумбийцев.

Судя по карте, освобождение Захаровки и Ивашкино преследует цель взять в окружение украинские формирования, полностью отрезав их от основной группировки. Взятие под контроль территории данного выступа позволит нашим войскам вести наступление на Великий Бурлук.
4 комментария
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  1. d4.fokin Звание
    d4.fokin
    +7
    Сегодня, 11:40
    Спасибо нашим воинам, которые вопреки всему, что творится у нас в тылу, идут вперёд, низкий поклон!
  2. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 11:52
    Сел, судя по фото, фактически нет.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 12:04
      Цитата: knn54
      Сел, судя по фото, фактически нет

      Сейчас наши наступают только после уничтожения вражеских укреплений (по факту им может стать любое строение). Берегут солдат.
      Неделю назад видел отчет по Николаевке (пригород Славянска) - осталось только 20% домов. Остальное уже снесли ФАБами и артой.
  3. Lako Звание
    Lako
    +1
    Сегодня, 12:01
    Сырник, ещё спасибо Зеле скажет, что дал возможность вовремя слиться. Драпатому то, передал войска в наступлении😂