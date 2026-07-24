Столбы дыма над Киевом: Россия нанесла новый ракетный удар по столице Украины

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Столбы дыма над Киевом: Россия нанесла новый ракетный удар по столице Украины

Россия нанесла новые удары по Киеву, видимо, решив не ждать «очередные 48 часов», о чем сообщали украинские ресурсы. В столице Украины объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы, над городом поднимаются столбы дыма.

ВС РФ атаковали Киев, Воздушные силы ВСУ сообщают о прилетах российской баллистики, видимо, «Искандеров», а также пусках гиперзвуковых «Цирконов». Информацию о взрывах в городе подтверждают местные власти, но без конкретики. Также подтверждаются прилеты сразу по нескольким районам Киева, над местами попаданий поднимаются столбы дыма.



На данный момент продолжения атаки нет, предварительно по Киеву отработали несколько «Искандеров» и «Цирконов», запущенных с территории Курской области. Такую информацию дают Воздушные силы ВСУ. Ждем отчета от украинской ПВО о том, что «все сбили». Местные паблики насчитали 10-12 ракет, прилетевших в течение 5 минут.

Немногочисленность запущенных ракет говорит о том, что били по заранее определенным целям, рассчитывая на внезапность атаки, поскольку украинская ПВО не успевает реагировать на запущенные с территории приграничных регионов России гиперзвуковые «Цирконы». Это признал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

По пораженным целям сейчас данных нет, поэтому торопиться не будем, а подождем сообщения Минобороны. В последнее время военное ведомство начало более активно предоставлять информацию по ударам.
5 комментариев
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  1. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +3
    Сегодня, 12:06
    Очевидно, ускоренная ответка за Киров? Радует, что на этот раз удары дневные и внезапные. Хорошо бы так каждый день долбать по столице укрорейха
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 12:15
      Не понимаю нашу формулировку "в ответ на удар противника". Удары должны наносится в постоянном режиме по целям определенным для уничтожения..... Это есть постоянная боевая работа. А в ответ это когда соседу под дверь дохлую кошку кидаешь за то, что он твой половик спёр.... soldier
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 12:16
    Пришло 8 "Искандеров" и 2 "Циркона" ,предупреждений о ракетной опасности не было. Быстро однако и оперативно. Ждем отчета от МО РФ о пораженных целях.
  3. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 12:16
    [quote=Федор 5755]Очевидно, ускоренная ответка за Киров? Радует, что на этот раз удары дневные и внезапные. Хорошо бы так каждый день
    Привет, что до Кирова добрались? И до. Меня тогда могут
    Зеленский негодяй , небритое существо
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:21
    Американцы страдают постоянной модификацией договорённостей,мы будем тоже заниматься модификацией наших ударов по Украине.Размен равноценный с модификацией .Нам надо усиливать модификацию .