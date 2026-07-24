Столбы дыма над Киевом: Россия нанесла новый ракетный удар по столице Украины
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Россия нанесла новые удары по Киеву, видимо, решив не ждать «очередные 48 часов», о чем сообщали украинские ресурсы. В столице Украины объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы, над городом поднимаются столбы дыма.
ВС РФ атаковали Киев, Воздушные силы ВСУ сообщают о прилетах российской баллистики, видимо, «Искандеров», а также пусках гиперзвуковых «Цирконов». Информацию о взрывах в городе подтверждают местные власти, но без конкретики. Также подтверждаются прилеты сразу по нескольким районам Киева, над местами попаданий поднимаются столбы дыма.
На данный момент продолжения атаки нет, предварительно по Киеву отработали несколько «Искандеров» и «Цирконов», запущенных с территории Курской области. Такую информацию дают Воздушные силы ВСУ. Ждем отчета от украинской ПВО о том, что «все сбили». Местные паблики насчитали 10-12 ракет, прилетевших в течение 5 минут.
Немногочисленность запущенных ракет говорит о том, что били по заранее определенным целям, рассчитывая на внезапность атаки, поскольку украинская ПВО не успевает реагировать на запущенные с территории приграничных регионов России гиперзвуковые «Цирконы». Это признал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
По пораженным целям сейчас данных нет, поэтому торопиться не будем, а подождем сообщения Минобороны. В последнее время военное ведомство начало более активно предоставлять информацию по ударам.
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