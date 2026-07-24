Эксперт: Если не «сделать больно» Европе, СВО будет продолжаться очень долго

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Эксперт: Если не «сделать больно» Европе, СВО будет продолжаться очень долго

Профессор МГИМО, полковник СВР Безруков считает, что, чтобы понять, от каких факторов зависит исход СВО, необходимо прежде всего определиться, кто воюет и с кем. При этом Безруков считает, что ситуацию с Украиной можно сравнить с нападением человека с собакой. В этом случае кусающая вас собака не является главной проблемой, и, если продолжить кусаться с собакой, конфликт не будет закончен — чтобы победить, необходимо сделать больно не собаке, а непосредственно ее хозяину. В случае с Украиной поводок, который к собаке прицеплен, ведет несколько западнее, там же и находится корень войны.

Telegram-канал «Пул №3» опубликовал интервью, в ходе которого Безруков напомнил, что украинский кризис обусловлен стремлением альянса мирового капитала к расширению на самый большой в мире кусок ресурсов. При этом население России не превышает 2% от мирового, а владеем мы около 30% мирового богатства. Естественно, представители крупного капитала, стремящиеся увеличить свое богатство, и у которых почти получилось в 90-х годах завладеть российскими ресурсами, не отказались от этих устремлений.



Таким образом, пока им не будет больно, пока Россия будем фокусироваться на «собаке» вместо того, чтобы воздействовать на «хозяина собаки», эта война будет продолжаться долго. Западные хозяева киевского режима будут бросать все имеющиеся у них ресурсы на то, чтобы максимально затягивать эту войну и в итоге обескровить и измотать Россию. При этом, помимо стран Запада, Украину также снабжают деньгами и оружием, например, Япония, Южная Корея и Тайвань, который является частью Китая. Очевидно, что весь так называемый «цивилизованный мир» поставил себе задачу нас измотать.

Безруков подчеркивает, что для того, чтобы эту войну закончить, нужно сделать так, чтобы нашим противникам было мучительно больно за принятое решение — они должны почувствовать на себе то, что чувствует собака, когда ее кусают. При этом хозяева этой собаки в настоящее время явно еще не созрели с точки зрения реальной подготовки к войне и практически полностью беззащитны против наших ракетных ударов. Исходя из этого, любой наш удар уже по европейским военным заводам или газораспределительным станциям неизбежно вызовет у нашего противника определенную боль и понимание того, что так тоже можно. Не исключено, что это спровоцирует и понимание того, что опасность перетока войны из очень комфортной для них украинской театра уже на западный театр может быть весьма болезненной. А к такому развитию событий они абсолютно не готовы.
35 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 12:29
    ❝... чтобы победить, необходимо сделать больно не собаке, а непосредственно её хозяину ❞ —

    — Обоих мочить надо ...
    (В нашем случае)
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 12:33
      А к такому развитию событий они абсолютно не готовы.
      Можно подумать, что мы готовы... recourse
      1. ian Звание
        ian
        +16
        Сегодня, 12:39
        Для того чтоб "сделать больно" надо иметь как минимум желание. А его как раз и нет. "Покусанный" продолжает улыбаться хозяину собаки и бормотать "ну перестань, ну давай как то договоримся.... "
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          +4
          Сегодня, 12:59
          Я согласен с экспертом полностью. И делать пресловутой "европе" уже надо не просто "больно", а очень больно... И, для начала, даже не "ракетными ударами", а вполне себе традиционными для ЛЮБОЙ воюющей страны "специальными операциями". Ведь дно ВСЕХ акваторий, в полной досягаемости для ССО ВМС России, "пронизано" коммуникациями (большой протяженности, в силу чего, банально не охраняемыми по всей своей протяженности) , магистральными газопроводами и т.н. "Большой Змей" на Острова с норвежских месторождений, и к ляхам, от них же на Балтике, и в районе Гибралтара, - поставки природного газа из Алжира во Францию и Испанию. А о магистральных и энергетических коммуникациях связи континентальной значимости и на убогих лимитрофов, в частности, вообще, умолчу...


          И "ответить" они, ГИПОТЕТИЧЕСКИ, смогут только поразив "Маршал Василевский" в Калининградском особом районе. Но и вслучае удачи, это будт "ничто", по сравнению с ударами России по их коммуникациям и магистралям в международных водах, сразу способными "обвалить" их энергетику, загоняя её в кризис генерации и потребления и кризис всех видов (кроме военной) связи и управления. И необходимо для этого не "желание", а политическая воля. И СВОЕВРЕМЕННОЕ осознание того, что "других методов" воздействия на врага, который не капитулирует и продолжает "дёргаться" (эффективных) не "изобретено"...
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 13:52
      — Обоих мочить надо ...
      (В нашем случае)
      А сортире? wink
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -11
    Сегодня, 12:30
    Точно Европа не готова будет ответить ,а если ответит ? !Новый год ,увидят не только лишь все.
    Надоели эти горе эксперты .
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 12:43
      Тут смотря куда бить. Выбор цели очень важен. Если ударить по Жешуву, то можно получить ещё одного сильного противника, по аналогии ещё одну собаку.
      А вот если ударить по Чехии, Болгарии, Румынии или ещё куда, то отрицательные последствия не столь очевидны.
    2. Не_боец Звание
      Не_боец
      +4
      Сегодня, 13:05
      Зачем бить напрямую, если можно "под чужим флагом"?
      Взрыв подводных трубопроводов неизвестными лицами с прогулочного катера, атака судна (газовоза?) неизвестным БЭК с плохо смытой жовто-блакитной краской, атака неизвестными дронами регазификационного завода. Только с заводом надо поосторожнее, специалисты говорят что он взрывается как атомная бомба.
      Можно еще заминировать те суда что идут из наших портов. В сети проскакивала информация что ФСБ неоднократно находила мины на подводной части судов идущих в наши порты, так что коллекция средств минирования у нас есть. Ставим мины взад, ну а то что они взорвались в вашем порту а не нашем.. Ну звиняйте, те кто пропустил мины "на входе" наказаны, а 100% надежной техники не существует.
      З.Ы. Пишу об этом уже не в первый раз и знаю что уйду в минус. Ну не любят у нас промежуточных решений :(
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 13:09
        Заранее плюсанул ,за здравые мысли .Сам об этом думаю ,куда нам врезать и чтобы нам за это ничего не было.
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +2
      Сегодня, 13:33
      Т.н. "европа", пока (и в среднесрочной перспективе) способна лишь имитировать "ответ". А вот ответить АДЕКВАТНО, в смысле принесённого (в т.ч. невосполнимого) ущерба российскими ударами её инфраструктуре всех видов, она не способна. Хотя, на уровне официальной риторики, разумеется, "всегда готова!"...

      Ну нет у неё такого ударного "конвенционального" потенциала, как у России. И её зависимость от внешних поставок на порядок вычем, чем у России... И плотность расположения (и количествво) инфраструктуры всех видов на её территории много выше, чем в России... И её т.н. "гражданская оборона" (которой на практике нет и реально долго не будет) не способна справиться с задачей обеспечения 500 млн. обывателей, начавших МАССОВО искать "спасения", продовольствием, водой (питьевой), энергией всех видов, медобеспечением и т.д. и т.п...

      Да и вообще, если вы опасаетесь "причинить боль" хозяину, натравившему на вас собаку, только из "опасений", что он "может ответить", то он будет это делать всегда, даже заведя новую собаку, если вы добъёте старую...
  3. Severok Звание
    Severok
    +9
    Сегодня, 12:31
    Для этого власть в России должна отстаивать национальные интересы, а не интересы дерипасок, грефов, кудриных, Абрамовичей, набиулинных и прочих прихватизаторов.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:32
    И начнется третья мировая? recourse
    Весь мир в труху?
    1. Grigory B Звание
      Grigory B
      +1
      Сегодня, 13:09
      [quote=Mouse]И начнется третья мировая?
      Весь мир в труху?      [/quote]
      Она и без этого начнется,давно пора понять,что нам не позволят выйти победителями этого СВО.Надо брать пример с Ирана,воевать так воевать.Самый лучший для нас вариант это ударить для начала по заводику в Германии,Англии или Франции производящему оружие для Украины,но чтобы он был расположен подальше от жилой застройки.И после этого взависимости от реакции этого государства.Америкосы я на сто процентов уверен вписываться пока Трамп у руля не будут.Самый худший для нас вариант,это закончить СВО,отдать Крым и Донбасс,стать рабами и включая десятое поколение выплачивать репарации за СВО.Третьего не дано.У кого есть третий вариант?Лично я за первый вариант,рабом быть как то стремно.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 13:21
        Ну так не медлить... Сразу на фашингтон!!!!
        Должен быть разрушен....
        1. Grigory B Звание
          Grigory B
          0
          Сегодня, 13:48
          Если сразу на фашингтон тогда точно мир в труху,а вот мой вариант 50х50 и при том пока Трамп у власти,придет после его ястреб 50х50 уже не будет.
  5. akropin Звание
    akropin
    +16
    Сегодня, 12:32
    Чтобы было больно достаточно сделать стоп-отгрузку всего, что мы напрямую или через посредников продаем в Европу.
  6. Oldi Звание
    Oldi
    +5
    Сегодня, 12:35
    население России не превышает 2% от мирового, а владеем мы около 30% мирового богатства
    - кто, кто владеет..? laughing
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +9
      Сегодня, 12:44
      Население... в пару сотен человек. Остальные сто миллионов владеют обязанностью защищать и обслуживать владельцев.
    2. Развед Звание
      Развед
      -1
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Oldi
      - кто, кто владеет..?

      Для ответа на этот вопрос можно заглянуть в российский сегмент списка Forbes. В 2026 году он насчитывает рекордное число участников - 155 российских миллиардеров.
  7. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 12:37
    Чтобы одержать преимущества и обозначить свой потенциал не обязательно бить по морде. Необходимо эти преимущества показать и заставить думать.
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 12:49
    Эксперт: Если не «сделать больно» Европе, СВО будет продолжаться очень долго

    Нас, таких экспертов, - рать!!!
    Кто до ВГК доведёт такую информацию? Кто рискнёт поперёк слово молвить?
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 14:02
      Тот кто рискнет - тот сразу сядет за дискредитацию. А ситуация останется без изменений.
  9. Семенов Звание
    Семенов
    +3
    Сегодня, 12:50
    "Необходимы калечащие удары по неядерным странам, оставить Англию и Францию как обладающих ядерным оружием. Взрыв газохранилищ, газовых хабов вполне сопоставим со взрывом ТЯО." Это сказал Коротченко, редактор журнала "Национальная оборона", в программе Скабеевой недавно. Абсолютно прав.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:53
    Цитата: СергейАлександрович
    Тут смотря куда бить. Выбор цели очень важен. Если ударить по Жешуву, то можно получить ещё одного сильного противника, по аналогии ещё одну собаку.
    А вот если ударить по Чехии, Болгарии, Румынии или ещё куда, то отрицательные последствия не столь очевидны.

    Ну тогда по Люксембургу ,он в НАТО один из первых ?!! drinks
  11. greencon Звание
    greencon
    -5
    Сегодня, 12:55
    Призывая наносить удары непосредственно по военной инфраструктуре стран-членов НАТО, этот профессор, похоже, опускает свои геополитические познания до уровня своих студентов или, может быть, до уровня журналистов-пропагандистов.
  12. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 12:55
    Согласен с автором в том, что Европу тоже следует заставить прочувствовать тяготы войны.
    Но не согласен с оценкой Украины как полностью ведомой. Украина заявила о себе, как о крупнейшем геополитическом противнике для России ещё в 1917-ом году, когда их Центральная рада заявила о правах на земли Новороссии. И даже находясь в составе СССР продолжала подтверждать свои амбиции присвоив Крым. Именно Украина основной противник в конфликте, пусть и неполностью самостоятельный.
  13. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 13:01
    Таким образом, пока им не будет больно, пока Россия будем фокусироваться на «собаке» вместо того, чтобы воздействовать на «хозяина собаки», эта война будет продолжаться долго. Западные хозяева киевского режима
    хозяева не только киевского, но и московского режима. И этот кровавый спектакль будет продолжаться, пока мы с украми не загрызём друг друга. Западные кукловоды просто помогают проигрывающему и на этом "рубят бабло". А пипл хавает то, что ему вешают на уши по зомбо-ящику. Думаю, сейчас многие начинают прозревать, но боятся сами себе признаться, что опять лоханулись и поверили мазурикам.
  14. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 13:03
    Отчасти профессор прав.Посмотрите как реагируют жители Эвропы на какие то неудобства,катаклизмы,техногенные аварии да и просто криминальные события--бунтуют,жгут всё вокруг,ломают ,т.е. превращаются в неуправляемое стадо..
    И это всего лишь при покушении на их благополучие..
    А если это благополучие нарушается извне,то вопросы к своему руководству будут гораздо энергичней выражены..а бить их надо поодиночке,чтоб не вспомнили про фондерляйнское "единство"...,его не будет,когда своя шкура ближе... hi
  15. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 13:07
    Что бы закончить "конфликт" (гражданскую войну) на Украине (окраинах России) надо сначало похоронить "дух Анкориджа" и все проветрить от его вони....
    Иначе это все "борьба с ветряными мельницами" с непредсказуемыми последствиями уже для самой России.
  16. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 13:13
    Не нанесут удара . По своему будущему дому никто ракеты запускать не будет.
    Где теперь "патриоты" 90х?дети Горбачева и Ельцина,чубайсы и касьяновы?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:27
      По своему будущему дому никто ракеты запускать не будет.

      и добавить нечего
  17. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 13:16
    Проблема что мы и с собакой деремся крайне аккуратно - по голове не бьём, с боку не обходим, только за лапы кусаем, причём в ответ только
    1. Million Звание
      Million
      +1
      Сегодня, 13:35
      Да и собака кусает не тебя,а твоего подчиненного.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:56
    Цитата: tralflot1832
    Ну тогда по Люксембургу ,он в НАТО один из первых ?!!

    Для. Начала, надо ударить по мелкой швали, вроде Прибалтики, за которую никакая НАТО впрягаться не будет. Это для начала, чтобы показать дальнейшие намерения
  19. N-W Звание
    N-W
    +1
    Сегодня, 14:12
    Запад сделал уже несколько шагов на пути эскалации конфликта с РФ. Мы НЕ ответили - пропустили свой ход. Это ведёт к поражению. Разумеется, ответом может быть только нанесение ущерба. Способы и методы можно обсуждать. Позиция главковерха этому пока препятствует. Он придерживается ряда спорных мировоззренческих установок: "На окраине - братский народ", "Старый вор лучше нового", "Сегодня - бумажный стаканчик, завтра - бомба", "Народ побурчит и ко всему привыкнет"... Есть и такое: "Серьёзные вопросы будут решать приличные люди", и он продолжает цепляться за право называться "приличным", максимально дистациируясь от "экстремизма". А жаль. Это сработало бы даже на собаке.