Истребитель F-16 сбил БПЛА в воздушном пространстве Румынии

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Истребитель F-16 сбил БПЛА в воздушном пространстве Румынии


Утром 24 июля румынский истребитель F-16 перехватил и уничтожил беспилотник, нарушивший воздушную границу страны. Это подтвердил президент Румынии Никушор Дан.



Беспилотник появился в небе над Румынией около 11:00 по местному времени. Его обнаружили системы радиолокационного наблюдения министерства обороны, после чего в воздух были подняты истребители.

Пилот F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти получил разрешение на поражение цели, выпустил ракету и сбил дрон над безлюдной местностью в уезде Бузэу, недалеко от города Падина.

Президент Дан подчеркнул, что местность под беспилотником была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без риска для гражданских и инфраструктуры. На месте работают профильные службы для установления всех обстоятельств инцидента и изучения обломков. Также румынский лидер акцентировал внимание на то, что пилотом истребителя был гражданин Румынии.

Примечательно, что это первый случай с начала конфликта на Украине, когда над Румынией был сбит БПЛА. При этом, по заявлению местных властей, беспилотники уже несколько раз пролетали над страной.

Пока официально не сообщается, кому конкретно принадлежал сбитый утром беспилотник. Впрочем, нетрудно догадаться, на кого свалят вину.

Так, в конце мая, как утверждали румынские власти, якобы российский дрон врезался в многоэтажку в городе Галац, вызвав пожар в одной из квартир. Тогда же президент Дан созывал Высший совет национальной обороны, назвав этот инцидент самым серьёзным с начала конфликта. Он заявлял, что ответственность лежит на России, и требовал от НАТО усилить средства противовоздушной обороны на восточном фланге. С другой стороны, в ту же Литву неоднократно залетали украинские дроны, якобы сбившиеся с курса.
4 комментария
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  1. Pitlot Звание
    Pitlot
    0
    Сегодня, 13:01
    А почему бы и нет. Через территорию Румынии атаковать окраину. Вот прибалты не давали разрешения на пролёт дронов через свою территорию, а они летят. Просто уведомить румынов, что данные дроны не нацелены на их инфраструктуру, а просто летят транзитом в окраину.
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 13:05
    Однако круть. Фы 16, ракета ВВ, и вся эта мощА против дрона, еще и неизвестно чьего. Ну ладно, хоть полетали. Молодчики.😀
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:32
      Тренироваться надо. Нормальный учебный вылет
  3. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 13:33
    президент Румынии Никушор Дан.о дроне в Галаце - стало результатом работы ПВО Украины
    Ранее Дан заявил, что падение беспилотника в Галаце стало результатом работы ПВО Украины, которая изменила траекторию полета дрона. Также он призвал Россию бить по Украине таким образом, чтобы не задеть Румынию. - Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому, когда россияне бьют по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут повреждений румынским гражданам. https://topwar.ru/283737-v-rumynii-ustanovili-rossijskoe-proishozhdenie-upavshego-v-galace-drona-kamikadze.html

    еш его же - кроме безлюдной местности еще езе одно условие
    В зависимости от оборудования, если пытаешься сбить дрон с самолёта, нужно убедиться, что траектория ракеты, сбивающей дрон, не попадёт в здание и не нанесёт больший ущерб. Так что, тут много нюансов. Нужно ещё учитывать, чтобы с румынской территории не стрелять по украинской. https://topwar.ru/283639-rumyny-prezidentu-zachem-podnimat-v-vozduh-f-16-esli-oni-ne-sbivajut-bpla.html