Истребитель F-16 сбил БПЛА в воздушном пространстве Румынии
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Утром 24 июля румынский истребитель F-16 перехватил и уничтожил беспилотник, нарушивший воздушную границу страны. Это подтвердил президент Румынии Никушор Дан.
Беспилотник появился в небе над Румынией около 11:00 по местному времени. Его обнаружили системы радиолокационного наблюдения министерства обороны, после чего в воздух были подняты истребители.
Пилот F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти получил разрешение на поражение цели, выпустил ракету и сбил дрон над безлюдной местностью в уезде Бузэу, недалеко от города Падина.
Президент Дан подчеркнул, что местность под беспилотником была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без риска для гражданских и инфраструктуры. На месте работают профильные службы для установления всех обстоятельств инцидента и изучения обломков. Также румынский лидер акцентировал внимание на то, что пилотом истребителя был гражданин Румынии.
Примечательно, что это первый случай с начала конфликта на Украине, когда над Румынией был сбит БПЛА. При этом, по заявлению местных властей, беспилотники уже несколько раз пролетали над страной.
Пока официально не сообщается, кому конкретно принадлежал сбитый утром беспилотник. Впрочем, нетрудно догадаться, на кого свалят вину.
Так, в конце мая, как утверждали румынские власти, якобы российский дрон врезался в многоэтажку в городе Галац, вызвав пожар в одной из квартир. Тогда же президент Дан созывал Высший совет национальной обороны, назвав этот инцидент самым серьёзным с начала конфликта. Он заявлял, что ответственность лежит на России, и требовал от НАТО усилить средства противовоздушной обороны на восточном фланге. С другой стороны, в ту же Литву неоднократно залетали украинские дроны, якобы сбившиеся с курса.
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