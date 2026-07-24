Илон Маск призвал к уступкам России для завершения украинского конфликта

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Илон Маск призвал к уступкам России для завершения украинского конфликта

Пожалуй, самый известный американский бизнесмен Илон Маск вновь высказался по поводу российско-украинского конфликта. В этом вопросе он традиционно состоит в лагере тех публичных личностей, которые отстаивают необходимость скорейшего мирного завершения войны в Европе.

Но на этот раз основатель Tesla и SpaceX пошел гораздо дальше и сделал заявление, после которого можно ожидать нового появления его данных в базе скандально известного экстремистского украинского сайта «Миротворец». Такое уже происходило осенью 2022 года, когда американец заявил, что следует признать Крым российским. Тогда данные Маска удалили через 15 минут. Киев принес публичные извинения, а появление на сайте данных было названо «российской провокацией».



На этот раз в беседе с репортером британского журнала «Экономист» американский предприниматель заявил, что военный конфликт на Украине завершится тогда, когда Киев сделает уступки Москве. По мнению Маска, это самый прагматичный подход, который предотвратит дальнейшее военное противостояние в Европе еще на годы.

Это не значит, что я за Россию, я просто прагматичен.

Влиятельный бизнесмен рассказал, что его откровенно злят «напыщенные дипломаты, которые вкушают ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой». Разговоры этих людей о том, что конфликт может завершиться только в том случае, если Москва выведет войска со всех украинских территорий, да еще репарации выплатит, Маск назвал оторванными от реальности.

А ведь может не словом, а делом способствовать миру. Достаточно лишить ВСУ возможности пользоваться Starlink. Иначе выходит, что Маск ничем не отличается от тех самых дипломатов-пустозвонов.
18 комментариев
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  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +5
    Сегодня, 12:49
    Илон Маск призвал к уступкам России для завершения украинского конфликта

    Так пусть упырь сам терминалы старлинка им отключит
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 13:08
      Начни, как говорится с себя....
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 12:54
    Пустая говорильня двуличного Маска начинает утомлять . Обыкновенный барыга как и его президент.
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      0
      Сегодня, 14:12
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Пустая говорильня двуличного Маска

      Даже из пустой говорильни можно понять, что когда на западе начинают трындеть о реальном мире, то наконец-то, мы начали движение в верном направлении. Теперь задача усилить давление и в такой ситуации лично я за целевой налог на победу в СВО в 4-5-6%, а НДС вернуть к 18% и не стесняться называть вещи своими именами. hi
      P.S. И убрать к чертям собачим все эти утилизационные сборы, акцизы и тд. и тп.
  3. Disant Звание
    Disant
    +2
    Сегодня, 12:55
    старлинк - детище пентагона, и это надо понимать.
    а любые заявления лиц такого ранга , в ту или иную сторону - всего лишь слова, обращённые к определённым людям, а не нам лично в уши
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:40
      Цитата: Disant
      старлинк - детище пентагона, и это надо понимать.

      И если Маск отключит "Старлинк", то Пентагон Маска задавит.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 12:56
    Иначе выходит, что Маск ничем не отличается от тех самых дипломатов-пустозвонов.
    А он и не отличается. Прибыль привыше всего вот "родовой девиз" Маска и ему подобных.
  5. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 13:03
    США не посредник в конфликте, так как она приняла сторону участника и поставляет нацифашистам оружие, информацию, наемников, инструкторов. Так что когда наши представители власти спешат отчитываться перед матрасными бонзами - тут или конкретный прогиб и выслуживание или реально диагноз.
    1. Комментарий был удален.
  6. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 13:10
    Пора уже понять, пророссийских публичных лиц на западе исчезающе мало. Лицемеров полно, искренних нет.
  7. Старый Оператор Звание
    Старый Оператор
    0
    Сегодня, 13:14
    Вот почему он с писдилером рассорился, два балабола в одном месте не уживаются.
  8. Pitlot Звание
    Pitlot
    +1
    Сегодня, 13:16
    Проекты Маска с самого начала, на половину, через различные фонды финансировало государство. По этому Маск не совсем самостоятелен для отключения старлинка. Он всего лишь крупный акционер и исполнительный директор.
  9. N-W Звание
    N-W
    0
    Сегодня, 13:23
    Вряд ли он может сегодня позволить себе большее. Однако, брызнул на нашу мельницу ))
  10. bya965 Звание
    bya965
    -1
    Сегодня, 13:29
    А ведь может не словом, а делом способствовать миру. Достаточно лишить ВСУ возможности пользоваться Starlink. Иначе выходит, что Маск ничем не отличается от тех самых дипломатов-пустозвонов.

    Второй запуск спутников Рассвета. Запуск Союз-5.
    Это все лучше гиперлупов Маска. Вот он и сливает воду.
  11. Bookeer Звание
    Bookeer
    -1
    Сегодня, 13:33
    Цена акций SpaceX во время IPO достигала $192,42 за бумагу, стоимость компании, соответственно, была $2,5 трлн.
    Сейчас она, почему-то, $118,24. А что будет завтра?
    Похоже, в США начали копать под Маска, пытаются определить реальные его активы.
    Великий визионер в ответ выступает с интересными предложениями.
  12. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 13:33
    Этот военный конфликт завершится тогда, когда не будет никакой украины! А эти исконно русские земли вернутся в Россию...
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:37
    Цитата: drags33
    Этот военный конфликт завершится тогда, когда не будет никакой украины!
    Хорошо бы ее стереть начисто, а после пройтись наждачной бумагой, чтобы и духу хихляцкого не было!
  14. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 14:06
    Он уже не один десяток раз высказывался и все по ситуации, когда видел, что политики мешают ему стоговать бабки. С Пентагоном тоже отношения не простые, могут забашлять, а могут и так пользоваться, а ему впарить про патриотизм и безвозмездную помощь. Конечно, слушать его не хрен, это его личные шкурные проблемы.
  15. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 14:31
    Надо сбивать спутники Старлинка, это ощутимо приблизит конец Какляндии.