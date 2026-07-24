Это не значит, что я за Россию, я просто прагматичен.

Пожалуй, самый известный американский бизнесмен Илон Маск вновь высказался по поводу российско-украинского конфликта. В этом вопросе он традиционно состоит в лагере тех публичных личностей, которые отстаивают необходимость скорейшего мирного завершения войны в Европе.Но на этот раз основатель Tesla и SpaceX пошел гораздо дальше и сделал заявление, после которого можно ожидать нового появления его данных в базе скандально известного экстремистского украинского сайта «Миротворец». Такое уже происходило осенью 2022 года, когда американец заявил, что следует признать Крым российским. Тогда данные Маска удалили через 15 минут. Киев принес публичные извинения, а появление на сайте данных было названо «российской провокацией».На этот раз в беседе с репортером британского журнала «Экономист» американский предприниматель заявил, что военный конфликт на Украине завершится тогда, когда Киев сделает уступки Москве. По мнению Маска, это самый прагматичный подход, который предотвратит дальнейшее военное противостояние в Европе еще на годы.Влиятельный бизнесмен рассказал, что его откровенно злят «напыщенные дипломаты, которые вкушают ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой». Разговоры этих людей о том, что конфликт может завершиться только в том случае, если Москва выведет войска со всех украинских территорий, да еще репарации выплатит, Маск назвал оторванными от реальности.А ведь может не словом, а делом способствовать миру. Достаточно лишить ВСУ возможности пользоваться Starlink. Иначе выходит, что Маск ничем не отличается от тех самых дипломатов-пустозвонов.