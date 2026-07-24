Трамп раздражён невозможностью выйти из войны с Ираном без ущерба для США

Трамп испытывает всё большее разочарование от того, что конфликт затянулся и его конца не видно.

Дональд Трамп, начиная войну с Ираном в феврале, рассчитывал завершить ее полной победой в течение нескольких недель, а сегодня все больше сомневается, что сумеет выйти из нее без ущерба для США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.Трамп раздражен складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке, все попытки принудить Иран к принятию американских требований заканчиваются провалом. Как утверждают источники из администрации Белого дома, несколько дней назад раздраженный президент США выдал матерную тираду в адрес иранского руководства, не обращая внимания на посторонних лиц в Овальном кабинете.Война с Ираном, которую Трамп планировал завершить еще в марте «полной победой» США и записать ее себе в актив, обернулась непрекращающимся конфликтом, который поглощает все внимание американского лидера. Из-за Ирана Трамп уже отложил другие дела, требуя принудить Тегеран к миру на условиях США, иранские принимать он не хочет. Есть опасения, что весь второй президентский срок Трампа пройдет под знаком войны с Ираном, нанеся удар по перспективам республиканцев на выборах.В то же время президент США считает, что Иран понимает только язык силы, поэтому удары будут продолжаться. По мнению Трампа, это единственный хороший вариант из всех оставшихся.