Трамп раздражён невозможностью выйти из войны с Ираном без ущерба для США

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Трамп раздражён невозможностью выйти из войны с Ираном без ущерба для США

Дональд Трамп, начиная войну с Ираном в феврале, рассчитывал завершить ее полной победой в течение нескольких недель, а сегодня все больше сомневается, что сумеет выйти из нее без ущерба для США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Трамп раздражен складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке, все попытки принудить Иран к принятию американских требований заканчиваются провалом. Как утверждают источники из администрации Белого дома, несколько дней назад раздраженный президент США выдал матерную тираду в адрес иранского руководства, не обращая внимания на посторонних лиц в Овальном кабинете.



Война с Ираном, которую Трамп планировал завершить еще в марте «полной победой» США и записать ее себе в актив, обернулась непрекращающимся конфликтом, который поглощает все внимание американского лидера. Из-за Ирана Трамп уже отложил другие дела, требуя принудить Тегеран к миру на условиях США, иранские принимать он не хочет. Есть опасения, что весь второй президентский срок Трампа пройдет под знаком войны с Ираном, нанеся удар по перспективам республиканцев на выборах.

Трамп испытывает всё большее разочарование от того, что конфликт затянулся и его конца не видно.

В то же время президент США считает, что Иран понимает только язык силы, поэтому удары будут продолжаться. По мнению Трампа, это единственный хороший вариант из всех оставшихся.
8 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:37
    Война с Ираном, которую Трамп планировал завершить еще в марте «полной победой» США и записать ее себе в актив, обернулась непрекращающимся конфликтом

    Ну так.... Это не на картинках и перед камерами рисоваться... Тут думать надо...
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 12:39
    Миротворец хренов: не зная брода, не лезь в воду... fool
  3. кукс Звание
    кукс
    +1
    Сегодня, 12:39
    Хорошие новости. Побольше бы таких.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:40
    А на черта постоянно модифицировать достигнутые договорённости.? За это морду бьют ,Трамп об этом не знал? Меня интересует больше нефть по 100 будет сегодня ,а не как будет выходить США из этой ситуёвины .Будут бомбить ,как обычно .
  5. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +3
    Сегодня, 12:41
    Трамп испытывает всё большее разочарование
    Ормузский залив был открыт для судоходства, цены на нефть и газ были невысокие, на Ближнем востоке все было относительно спокойно - пришел Трамп, все испортил - и разочаровался. Удивитольно!
  6. Декларант Звание
    Декларант
    0
    Сегодня, 12:44
    Так лес рубят, щепки летят. Трамп хотел выйти сухим из воды? Не получится.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:10
    Трамп раздражён невозможностью выйти из войны с Ираном без ущерба для США

    Другу бибику скажи спасибо. lol
    С другой стороны он не переживает о том, что из-за него и бибика убито множество людей, разрушено гражданской инфра структуры. Его щемит, что из войны выбраться не может без "потери лица".
    Всё остальное его вообще не щикотит. request sad
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:12
    Обращает на себя внимание тезис Трампа,что все войны можно прекратить только принудив противника СИЛОЙ...в отношении Украины он действует точно также,помогая ей "принудить" Россию....а в Кремле ещё пытаются разговаривать с этим невменяемым маньяком..