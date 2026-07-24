Количество групповых ударов по Украине значительно выросло - Минобороны

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Количество групповых ударов по Украине значительно выросло - Минобороны

Количество групповых ударов по Украине возросло, если ранее в течение недели ВС РФ проводили 5-6 таких атак, то за эту неделю их количество выросло до 18. Это официальные данные от Минобороны.

С 18 по 24 июля ВС РФ нанесли по Украине один массированный и 18 групповых ударов. Рост произошел из-за усиления атак по морской инфраструктуре киевского режима, удары по портам фактически перешли в круглосуточный режим. При ударах по портовой инфраструктуре и грузовым судам применялись дроны-камикадзе типа «Герань», а также высокоточные ракеты воздушного (в основном) и наземного (не так часто) базирования.



В течение недели удары наносились по портам Одессы, Черноморска, Южного, Николаева и Измаила, через которые на Украину доставляются грузы военного назначения. Также в местах разгрузки и на морских переходах поражено 27 грузовых судов. Из них 16 сухогрузов, 10 балкеров и один контейнеровоз. В результате часть западных компаний запретила своим судам ходить в порты Украины.

Кроме портов и грузовых судов удары наносились по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, местам производства и хранения беспилотников и БЭКов, складам и местам дислокаций ВСУ.

Противник продолжает попытки бить вглубь России, за неделю средствами ПВО вне зоны СВО перехвачено 13 крылатых ракет «Фламинго» и 5249 беспилотников самолетного типа.
10 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 12:59
    Главное чтоб на спад не пошло,как с энергетикой.
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +2
      Сегодня, 13:14
      "В результате часть западных компаний запретила своим судам ходить в порты Украины."
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      Это очень верное решение...
      Теперь, самое время и всякого рода "европейским" гастролёрам увидеть, осознать и ощутить на практике (или на своей шкуре), что их привычные гастроли в Киеве отнюдь не безопасны...

      Кстати, МИД России ведь их уже официально предупредил?.. Ну, вероятно стоит дополнить это предупреждения и направлением в из адрес копии заключительной части из советского мультика "О пластилиновой вороне". Как там было сказано?.. "Идею этой "сказки", а может и НЕ СКАЗКИ, поймёт не только взрослый, а даже карапуз! Не пойте и не прыгайте! Не стойте, не пляшите, там где идёт правительство или ПОДВЕШЕН ГРУЗ"!... Вот ГРУЗ для них уже пора подвешивать ("куда надо")...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:02
    Как бы ещё партнёрам из ЮВА нам закрыть путь в порты Украины ?Модификацию наших ударов видно не вооружённым взглядом.Но хотелось бы ещё хороших сюрпризов .
  3. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 13:06
    Жду рассмотрения ООН жалобы Украины. Точнее ответа России, пошлют вежливо или нет, и пошлют ли вообще?
  4. semen-2 Звание
    semen-2
    0
    Сегодня, 13:09
    Здравствуйте, Товарищи!
    Нужно вбомбить украину в каменный век.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:26
    Закономерный вопрос... это показательно я порка или с тёмная работа до конца?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 13:36
      это темная работа до конца, показательная порка -это ракеты пришедшие полчаса назад в выставку новейшего вооружения в Киеве ( они еще твари умудряются выставки проводить).
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:39
        Толи гугля корячит, то ли связь плохая... ошибки, поиски, сокращения...
        А так, по теме, бум посмотреть и надеется, что все будет как надо и до того предела/конца, который нам нужен, будет полезен.
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:27
    Видимо в нашем МО внимательно читают ВО laughing ещё в девять часов народ предлагал "вдарить",не ожидая 48 часов,отведённых янками,а пораньше.....предложение с благодарностью принято!!... good
  7. Eskobar Звание
    Eskobar
    0
    Сегодня, 13:32
    Это все здорово, только сегодня украинская кр фламинго прилетела по заводу Авитек, в Кирове. https://www.google.com/amp/s/www.bfm.ru/amp/news/613089 есть погибшие и раненые.