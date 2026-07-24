Количество групповых ударов по Украине значительно выросло - Минобороны
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Количество групповых ударов по Украине возросло, если ранее в течение недели ВС РФ проводили 5-6 таких атак, то за эту неделю их количество выросло до 18. Это официальные данные от Минобороны.
С 18 по 24 июля ВС РФ нанесли по Украине один массированный и 18 групповых ударов. Рост произошел из-за усиления атак по морской инфраструктуре киевского режима, удары по портам фактически перешли в круглосуточный режим. При ударах по портовой инфраструктуре и грузовым судам применялись дроны-камикадзе типа «Герань», а также высокоточные ракеты воздушного (в основном) и наземного (не так часто) базирования.
В течение недели удары наносились по портам Одессы, Черноморска, Южного, Николаева и Измаила, через которые на Украину доставляются грузы военного назначения. Также в местах разгрузки и на морских переходах поражено 27 грузовых судов. Из них 16 сухогрузов, 10 балкеров и один контейнеровоз. В результате часть западных компаний запретила своим судам ходить в порты Украины.
Кроме портов и грузовых судов удары наносились по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, местам производства и хранения беспилотников и БЭКов, складам и местам дислокаций ВСУ.
Противник продолжает попытки бить вглубь России, за неделю средствами ПВО вне зоны СВО перехвачено 13 крылатых ракет «Фламинго» и 5249 беспилотников самолетного типа.
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