Трамп забирает деньги Ирана: Тегеран предупредил о взрывоопасном прецеденте

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Трамп забирает деньги Ирана: Тегеран предупредил о взрывоопасном прецеденте


Глава иранского МИД Аббас Арагчи предупредил, что решение президента США Дональда Трампа использовать замороженные активы Тегерана для компенсации ущерба судам на Ближнем Востоке создаёт «взрывоопасный прецедент». В своём посте в социальной сети Арагчи заявил, что нормализация подобной практики поставит под угрозу активы любых стран и приведёт к хаосу.



Его реакция последовала за заявлением Трампа в Truth Social. Американский президент объявил, что любой ущерб судам и грузам будет оплачиваться из иранских средств, находящихся под контролем США. По его словам, это вполне соразмерные и справедливые меры.

Интересно, что заявление Трампа прозвучало на фоне резкого скачка цен на нефть, впервые с мая превысивших 100 долларов за баррель. Причиной стала атака поддерживаемых Ираном хуситов на саудовские суда в Красном море. Трамп, не раз говоривший о необходимости сдерживания Ирана, выбрал для ответа экономический инструмент.

Также стоит напомнить, что заморозка активов была одним из ключевых пунктов июньского меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Однако уже в июле США возобновили удары по Ирану, обвинив его в обстрелах кораблей в Ормузском проливе. Теперь же Трамп переходит от слов к делу, используя иранские деньги для возмещения ущерба.

Арагчи назвал такое решение «изъятием» активов для оплаты «несвязанных будущих претензий». В Тегеране напоминают: если конфискация станет нормой, никто не сможет чувствовать себя в безопасности. Остаётся только гадать, как долго Вашингтон будет использовать этот рычаг и не перерастёт ли экономическое давление в полномасштабный конфликт, который и без того уже не за горами.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:14
    Хуситы прогнозируют что они могут сделать нефть по 200 ,но это уже слишком Кстати вроде уже устаканилось с нефтью ,кто может тот покупает .Пока могут не только лишь все .Надо два ,берут один. .А почему деньги Ирана не переданы наследнику - шаха? bully
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:58
      tralflot1832
      Сегодня, 13:14
      Хуситы прогнозируют что они могут сделать нефть по 200 ,но это уже слишком

      hi Аналитики подсчитали примерный шоковый порог цен на нефть в нынешних условиях предкризисного состояния экономики мира и её медленного роста.
      При пороге цен на нефть 160-180 зелени за бочку около половины наиболее бедных стран не смогут покупать по такой цене и производители вынуждены снижать цены, чтобы избежать переизбытка предложения.
  2. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 13:17
    Это глупость со стороны Трампа - если он действительно использует иранские деньги.
    Но попрощаемся ли мы с 300 млрд долл в этом случае? Вот в чем вопрос. Европа может последовать примеру США... Но если там остались хоть слегка здравомыслящие - не последуют. Хотя - могут, конечно
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:20
      Цифры на счетах переписать можно, даже обнулить. Но на самом деле это государственные или частные корпоративные обязательства, а стерев цифры где-то у себя там, от проблемы не избавиться.
  3. гильза Звание
    гильза
    0
    Сегодня, 13:27
    Хм...В США сколько денег хранится иранских? 2-3 млрд примерно?
  4. Silbi Звание
    Silbi
    +2
    Сегодня, 13:27
    Иран, хотя бы ударами по янки, может время от времени наказывать США, бьёт по базам, а мы что, мы, со своими вкладами, да прочими лярдами в США и Европе, даже пальцем не можем пригрозить.
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 13:27
    В Тегеране напоминают: если конфискация станет нормой, никто не сможет чувствовать себя в безопасности.
    А кто-то ещё надеется на то, что будет по другому? Как только с геополитической карты мира был устранён противовес США - СССР, и США стали единственной сверхдержавой да ещё и контролирующей мировую резервную валюту, то это просто было дело времени, когда они начнут "шкурить" всех, кто слабее их.
  6. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 13:31
    Ближневосточный узел затягивается все туже и туже... По-сути, это второй фрагмент Третьей мировой войны, которая уже идет, если кто не заметил... Первый фрагмент этой войны - вооруженное противостояние Запада с Россией на землях б/украины...
  7. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 13:32
    Iran too should recover there ceased money and destruction caused by Trump by imposing tariffs on any foreign vessels passing through strait of humuz.
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:40
    Почему бы всем странам которым надоели США со своей мировой валютой не создать свою мировую валюту. Американские деньги ведь не сразу стали мировой валютой. США начинали с малого и воспользовались двумя мировыми войнами чтобы доминировать на мировом финансовом рынке. Да нужно договариваться между собой, вырабатывать правила, условия но как без этого. Сейчас когда в принципе началась мировая война или она вот вот вспыхнет почему не воспользоваться этим. Не дать США кроме военной силы давить экономически и финансово. hi
    1. JcVai Звание
      JcVai
      0
      Сегодня, 14:01
      Как много стран вы знаете, готовых полностью отказаться от товаров и сервисов США и их сателлитов?
      Если не брать мелкие родо-племенные, то подавляющее большинство в большей или меньшей степени зависят, привыкли и не потянут разрыв. А там же все просто будет: если отказались от нашей валюты, то хрен вам а не наши поставки, что можно парировать только наличием своих жизненно необходимых натовцам продуктов/ресурсов.
      Мне кроме КНР в голову ничего не приходит, но пока китайцев жестко не давят - им выгоднее держать нейтралитет.
  9. N-W Звание
    N-W
    +1
    Сегодня, 13:43
    Бескомпромиссная позиция персов и здесь может принести результат. У амеров есть что украсть/арестовать/реквизировать. Нет-нет, мы другие.