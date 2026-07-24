Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление американского госсекретаря Рубио об окончательном провале «духа Анкориджа», подчеркнул, что договоренности, заключенные по итогам саммита на Аляске, провалились из-за несогласия Киева с предложениями США. В свою очередь, Россия была готова пойти на существенные компромиссы для урегулирования конфликта. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин приехал на Аляску, уже имея американские предложения, на которые Россия согласилась.Лавров отмечает, что Россия полностью выполнила свою часть достигнутых в Анкоридже договоренностей по урегулированию и призывает Рубио установить, по чьей вине эти соглашения в итоге провалились. Теперь же, поскольку, по словам Рубио, с той стороны подход к возможным договоренностям модифицирован, будут выполнены задачи, поставленные Путиным в июне 2024 года.Лавров:Глава российского МИД констатировал, что невозможно заключить мирное соглашение, если обе стороны на него не согласны. Теперь, когда «дух Анкориджа» окончательно иссяк, придется искать новые предложения и новые идеи, потому что тот вариант определенно не был приемлем для Украины.Как известно, Москва взяла в работу и приняла одобренные Трампом и внесенные на саммите в Анкоридже компромиссные предложения, однако Вашингтон в итоге предпочел отказаться от собственных обещаний. После встречи с Лавровым в Маниле Рубио признал «дух Анкориджа» мертвым и призвал искать «новые идеи» для урегулирования украинского кризиса.

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