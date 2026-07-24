Лавров напомнил, что «дух Анкориджа» иссяк не по вине России

1 508 29
Лавров напомнил, что «дух Анкориджа» иссяк не по вине России

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление американского госсекретаря Рубио об окончательном провале «духа Анкориджа», подчеркнул, что договоренности, заключенные по итогам саммита на Аляске, провалились из-за несогласия Киева с предложениями США. В свою очередь, Россия была готова пойти на существенные компромиссы для урегулирования конфликта. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин приехал на Аляску, уже имея американские предложения, на которые Россия согласилась.

Лавров отмечает, что Россия полностью выполнила свою часть достигнутых в Анкоридже договоренностей по урегулированию и призывает Рубио установить, по чьей вине эти соглашения в итоге провалились. Теперь же, поскольку, по словам Рубио, с той стороны подход к возможным договоренностям модифицирован, будут выполнены задачи, поставленные Путиным в июне 2024 года.



Лавров:
Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал.

Глава российского МИД констатировал, что невозможно заключить мирное соглашение, если обе стороны на него не согласны. Теперь, когда «дух Анкориджа» окончательно иссяк, придется искать новые предложения и новые идеи, потому что тот вариант определенно не был приемлем для Украины.

Как известно, Москва взяла в работу и приняла одобренные Трампом и внесенные на саммите в Анкоридже компромиссные предложения, однако Вашингтон в итоге предпочел отказаться от собственных обещаний. После встречи с Лавровым в Маниле Рубио признал «дух Анкориджа» мертвым и призвал искать «новые идеи» для урегулирования украинского кризиса.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 13:40
    «дух Анкориджа» окончательно иссяк,

    Я бы сказал... Испустил последнее дыхание.... Аминь....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:52
      Рубио признал «дух Анкориджа» мертвым и призвал искать «новые идеи»
      А кто задушил дух Анкориджа ? recourse
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 14:06
        Отвечаю- не я!!!.... winked ..... Не участвовал, не состоял, не привлекался.... yes
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 14:10
          Цитата: Mouse
          Отвечаю- не я!!!

          Я подозреваю одного - мужа Меланьи.... am
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 14:14
            Так с нее и спросить.... Пусть сдаст этого гражданина, подозрительной наружности ... wassat
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              +1
              Сегодня, 14:32
              Цитата: Mouse
              Пусть сдаст этого гражданина,

              Не сдаст ! Муж и жена - одна сатана... sad
              1. Mouse Звание
                Mouse
                0
                Сегодня, 14:34
                Кормушка одна............
  2. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +2
    Сегодня, 13:40
    Стыдно, товарищи. Стыдно!
  3. zloybond Звание
    zloybond
    +3
    Сегодня, 13:41
    Сколько можно топить за то, что противная сторона и так уже назвала "вашими" фантазиями???
  4. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +3
    Сегодня, 13:42
    Ну по сути так оно есть. Они не захотели придерживаться Анкориджиских договорённостей и кинули нас. Хотя может быть наши дипломаты специально делают это, чтобы усыпить бдительность американцев. Ведь Верховный Главнокомандующий не давал команды сдать назад и прекратить СВО. Освобождение четырёх регионов всё ещё в приоритете, так что идти на уступки Киевскому режиму никто не собирается.
  5. StupidEngineer Звание
    StupidEngineer
    +5
    Сегодня, 13:42
    Сережа и кремлёвские гросмейстеры, если Вам мил и дорог "дух-Анкориджа", то найдите выгребную яму или мусорку, и дышите этим самым "духом" в полную грудь, а здоровым представителям ЕвроАзийской цивилизации этот душек не просто не мил, но и смертелен.
  6. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +3
    Сегодня, 13:47
    Американцы лупят по России через своих прокси. А министр ещё оправдывается перед ними. Это просто запредельное унижение России.
  7. alexbor Звание
    alexbor
    0
    Сегодня, 13:48
    да никакого «духа Анкориджа» и не было, Путина просто хотели в очередной раз обмануть в надежде, что он легко обманется как обычно...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:50
    Вот и испарился "пук Анкориджа"
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 13:54
    Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал.
    уже оказанная услуга в оплате не нуждается. Вас кинули, надули и повели за нос, теперь будете надеяться на другую сделку, где выполните свою половину, а потом будете возмущаться?
    1. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 14:35
      Цитата: alexoff
      Вас кинули, надули и повели за нос

      Кинули на сколько? И куда это мы повелись? Никаких жертв или уступок с нашей стороны НЕ было. В итоге пострадала лишь репутация Трампа. Возможно, это и для нас не профит, имея в виду скорое возвращение в конгресс демократов. Но не более того.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:56
    Ни чего страшного ,иссяк так иссяк Анкордж .Американцы обожают модификацию договорённостей ,Иран не даст соврать.
    Продолжаем в том же духе ,как всю эту неделю .Сами приползут просить нас проявить добрую волю ,а добрая воля у нас кончилась .Дипломатические путём не получилось ,добьёмся своего военными Оказывается мы бываем трудными переговощиками для США.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:01
    Лохматый не смог Зелю прогнуть.
  12. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 14:09
    Слово пацана, это у нас. У них слово джентльмена, как дал, так и обратно взял.
  13. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 14:10
    Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал.
    Это министр иностранных дел заявление сделал? Грандиозно. А когда уже указы будут по таким стандартам публиковать?
    "Мира, тепла и благополучия нашему общему дому! Крепкого здоровья всем ходакам по пути, сибирского терпенья и скорейшей золотой тем, кто несправедливо заперт за железными засовами. Этим прогоном доводим до каждого порядочного, до каждого смотрящего волю и решение братвы. Наш долг — сберечь людское начало в любых испытаниях. Ставим вас в известность и строго наказываем"
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +1
      Сегодня, 14:30
      Цитата: кукс
      Грандиозно.
      Особенно, "слово пацана" с пенсионной реформой, с переизбранием, или просто, "пусть только попробуют"...
  14. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 14:14
    И, все таки !
    Где бы прочитать официальные договоренности в Анкоридже? Что это? Или стыдно нашему народу показать их?
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:14
    «дух Анкориджа» иссяк
    все, совсем выветрился?!
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 14:18
      Рассеялся, как дым.... wink
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 14:26
      все, совсем выветрился?!

      Ну мосты на Днепре в развалинах, Бискайский туннель обвален по всей длине, по Украине ТЯО летят, у нас на столбах висят ура"патриоты" которые требуют не допустить удары по Украине и НАТО всем что имеет калибр больше ФАБ3000 ?
      Пока нет дух живет и живее всех живых
  16. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 14:16
    Он ещё и извиняется?! наверное, ждёт прощения, поощрения, а обидчиков воспитательница в угол поставит?
  17. Per se. Звание
    Per se.
    0
    Сегодня, 14:25
    Лавров напомнил, что «дух Анкориджа» иссяк не по вине России
  18. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 14:26
    Насопятьобманули и все бы ничего, если бы выполнение договоренностей с шулерами (США, Европа, Украина) не отражалось бы на потерях наших солдат. А оно судя по всему отражается, грустно все это.
  19. Русфанер Звание
    Русфанер
    0
    Сегодня, 14:35
    "...Теперь, когда «дух Анкориджа» окончательно иссяк, придется искать новые предложения и новые идеи..."(с)

    Не верю, что кремлёвские не сохранили себе этот дух в баллончиках, на память.
    Теперь, если вдруг на какй-либо тусне в верхах запахнет г...цом, то гости не будут думать, что кто-то пукнул - все поймут, что кое-кто из "верхних" втихаря нюхнул "дух Анкориджа",