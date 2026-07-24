Взрыв на сухогрузе с американским углём для Киева у берегов Румынии

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Взрыв на сухогрузе с американским углём для Киева у берегов Румынии

Грузовое судно под флагом Либерии с грузом американского угля для Украины передало сигнал бедствия, находясь в водах Румынии. Предварительно, сухогруз был атакован морским дроном или нарвался на морскую мину. Об этом говорится в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

Сухогруз Christiana B, шедший с грузом угля из американского города Норфолк на Украину, подвергся атаке морского беспилотника или нарвался на морскую мину в исключительной экономической зоне Румынии, находясь в 22 морских милях к юго-востоку от порта Сфынту-Георге. Судно подало сигнал бедствия, предварительно раненых и пострадавших на борту нет. Три дня назад примерно в этом же месте на борту газовоза Gas Lisbon вспыхнул пожар, в Бухаресте утверждали, что судно явно было атаковано.



По предварительной оценке, авария могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины.

Румыны направили на помощь сухогрузу суда SAR Apollo и SAR Artemis Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море, координацию спасательной операции ведет вертолет. Судно направили к берегу для оценки повреждения и планирования дальнейших действий.

Обвинений в сторону Москвы пока не последовало, но в Бухаресте не исключают, что сухогруз стал жертвой «морской войны» между Россией и Украиной. Тем более, что Россия уже длительное время атакует грузовые суда в акватории Черного моря.
25 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +12
    Сегодня, 13:27
    Вот и славно. Ибо нечего шастать там, где стреляют. Если в черном море не могут спокойно ходить Российские суда- не может никто. Поди докажи чей косяк. А украинских мин оторванных уже сколько ловили.... request
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +6
      Сегодня, 13:29
      Вот и славно good если это была мина - тогда судоходство там наконец будет перекрыто!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:01
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        если это была мина - тогда судоходство там наконец будет перекрыто!

        От мины сухогруз должен затонуть, а он на плаву.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 14:33
        ЗВЕРОБОЙ
        Что мешает там ставить наши мины, исходя из того, что Румыния предоставляет оружие ВСУ?
        Течение в Чёрном море против часовой стрелки. Запускать ёжиков с острова Первомайского и хай они путешествуют по воле судьбы, вдоль "дружественных" стран.
    2. shm_kv Звание
      shm_kv
      +6
      Сегодня, 13:30
      Зачем вообще оправдываться? Румыния вражеская нам страна. Просто топим (ладно, громко сказано, поражаем) любые суда так или иначе связанные с Украиной.
      1. ian Звание
        ian
        +4
        Сегодня, 13:33
        Ну углевоз из штатов в Румынию с ней положим никак не связан. Но проходил рядом и получил. Это говорит о чем? Хотите спокойного судоходства- нечего Незалежну к морю подпускать. hi
        1. shm_kv Звание
          shm_kv
          +3
          Сегодня, 13:40
          В статье же сказано, что груз для Украины. Думаю, узнать это не проблема. Но сейчас начнут шифроваться конечно. В этой связи я считаю абсолютно приемлемым поражать все суда "под подозрением". Страны НАТО не боятся откровенно отжимать наши суда, так что прецедент уже есть.
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            0
            Сегодня, 14:28
            Тут есть интересные моменты.
            Почему он не затонул, если был нагружен углем?
            Что это за взрыв, который ничего не повредил?
            1. shm_kv Звание
              shm_kv
              0
              Сегодня, 14:34
              Не затонул, т.к. повреждена только одна секция судя по всему. С чего вы взяли, что повреждений нет?
        2. mitrich Звание
          mitrich
          +1
          Сегодня, 13:47
          Судно то не утонуло. Будет отбуксировано в порт и выгружено. Шумеры свой уголёк получат.
          Задача полностью не выполнена.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:29
    Судовладельцы сознательно идут на риск... так бывает.
    Их выбор.
  3. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +6
    Сегодня, 13:35
    Новость хороша тем, что идёт в продолжение вчерашних о поражении судов в украинских портах.
    Если так пойдет дальше, киевский клоун в полной мере ощутит последствия своих атак на Россию.
    Главное для нас, продолжать в том же духе. Анкоридж оставьте Дмитриеву и Абрамовичу, пусть туннель вдвоем роют...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:36
    ❝ Грузовое судно под флагом Либерии с грузом американского угля для Украины передало сигнал бедствия, находясь в водах Румынии ❞ —

    — Флаг Либерии, уголь американский, получатель свидомые, воды румынские – мы здесь никаким боком ...
  5. olhon Звание
    olhon
    0
    Сегодня, 13:37
    Ну вот, авторы меня услышали. Не стали писать что уголь был для нужд ВСУ wassat
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:38
    Жаль Румыния не пострадала.... не злой я....
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:42
    Карта показывает ,что Кристина В наткнулась на " не преодолимую силу "за терводами Румынии - напротив Констанцы.А что на Украине в цене уголь из США ?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:46
      Цитата: tralflot1832
      А что на Украине в цене уголь из США ?

      Донбасского угля жеж не стало... recourse Берут где "поближе" wink
  8. BrTurin Звание
    BrTurin
    +1
    Сегодня, 13:42
    уголек не дизель, а так бы и да Черного моря мог бы не дойти
    в румынской Констанце, где покупают украинские трейдеры, ожидали крупного танкера со 100 тыс. тонн дизтоплива с Ближнего Востока, но груз перекупили в пути, пишет издание enkorr. Трейдеры рассказали изданию, что после остановки поставок из России конкурентами стали Турция и страны северной Африки.
    https://eadaily.com/ru/news/2026/07/21/iz-pod-nosa-ukrainy-uveli-tanker-s-dizelem-toplivnaya-peredyshka-v-es-zakanchivaetsya
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 13:43
    Ранулью уже и уголь,из США возят. Доскакались. " ГамЭрЫка з намЫ". Недоразвитые...
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:45
    Неужели в нашем Генштабе уже начали мозгами шевелить?
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:48
    Кристина В на данную минуту ползёт курсом 226 на 5 5 узлах .Действительно " угольная пыль взорвалась,":.
  12. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:51
    Американский уголь, издалека решили привезти
  13. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 13:57
    Украина обладает доказанными запасами угля в размере 37 892 миллионов тонн (MMst) по состоянию на 2016 год, занимая 7-е место в мире
    Доказанные запасы Украины в 638,4 раз превышают годовой уровень потребления. Это означает, что запасов угля хватит примерно на 638 лет
    --------------------------
    А уголь везут из Америки.
    Ой, кик тик то!
  14. Grigory B Звание
    Grigory B
    0
    Сегодня, 14:02
    НЛО нам в пощь.спасибо инопланетянам.
  15. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 14:34
    100-% груз военный, жаль, что не потопили.