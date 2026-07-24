Взрыв на сухогрузе с американским углём для Киева у берегов Румынии
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Грузовое судно под флагом Либерии с грузом американского угля для Украины передало сигнал бедствия, находясь в водах Румынии. Предварительно, сухогруз был атакован морским дроном или нарвался на морскую мину. Об этом говорится в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.
Сухогруз Christiana B, шедший с грузом угля из американского города Норфолк на Украину, подвергся атаке морского беспилотника или нарвался на морскую мину в исключительной экономической зоне Румынии, находясь в 22 морских милях к юго-востоку от порта Сфынту-Георге. Судно подало сигнал бедствия, предварительно раненых и пострадавших на борту нет. Три дня назад примерно в этом же месте на борту газовоза Gas Lisbon вспыхнул пожар, в Бухаресте утверждали, что судно явно было атаковано.
По предварительной оценке, авария могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины.
Румыны направили на помощь сухогрузу суда SAR Apollo и SAR Artemis Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море, координацию спасательной операции ведет вертолет. Судно направили к берегу для оценки повреждения и планирования дальнейших действий.
Обвинений в сторону Москвы пока не последовало, но в Бухаресте не исключают, что сухогруз стал жертвой «морской войны» между Россией и Украиной. Тем более, что Россия уже длительное время атакует грузовые суда в акватории Черного моря.
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