США надувают щёки, оставаясь зависимыми от критических компонентов из Китая
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Белый дом бьёт тревогу: Соединённые Штаты рискуют утратить военное превосходство из-за критической зависимости оборонной промышленности от иностранных поставок. Как заявил старший советник президента по торговле и промышленности Питер Наварро, Америка не сможет доминировать на современном поле боя, если Пентагон не знает, откуда поступают критически важные для неё материалы и компоненты.
Наварро, известный своей жёсткой линией в торговых вопросах, выступил с этим заявлением на фоне подписания президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении правил закупок для оборонных подрядчиков. По его словам, новый порядок получения разрешений является не бюрократическая волокита, а подготовка к действиям на поле боя.
Наварро уже и не скрывает того, что главная парадигма США - война:
Пентагон должен знать, зависят ли его ракетные системы и другая техника от иностранных поставщиков, ещё до начала конфликта.
Особую обеспокоенность Вашингтона вызывает зависимость от Китая в сфере редкоземельных металлов. Помощник министра армии США по промышленной базе Майкл Каденацци ранее признал, что страна более чем на 90% зависит от импорта 25-ти критически важных минералов, причём доминирующая доля мировых перерабатывающих мощностей сосредоточена в КНР. Перекрытие поставок создаст серьёзную угрозу национальной безопасности.
Наиболее уязвимое место - редкоземельные магниты, без которых невозможна работа практически любой современной военной техники: от двигателей беспилотников до систем наведения ракет и авионики истребителей. По оценкам Пентагона, порядка 80 000 компонентов в 1,9 тыс. системах вооружений США зависят от китайских редкоземельных материалов. При этом Китай контролирует около 90% мировой переработки редкоземельных элементов и 98% производства постоянных магнитов.
Наварро предлагает кардинально перестроить систему: подрядчики обязаны не просто декларировать отказ от китайских поставок, а доказывать исчерпание альтернатив, раскрывать происхождение материалов и предоставлять план замещения. В случае нарушений компании могут лишиться контрактов. Указ также требует от Пентагона провести ревизию всей цепочки поставок вплоть до субподрядчиков нижних уровней.
Однако, как бы Вашингтон ни надувал щёки, провозглашая технологическую независимость, реальность остаётся прежней: США продолжают оставаться ресурсозависимой страной, закупая за рубежом критически важные компоненты. И это вполне ощутимая уязвимость американской системы обороны.
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