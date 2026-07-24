Центробанк России понизил ключевую ставку до 14 процентов годовых

Центробанк России снова снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Влияние таких факторов, как напряженная ситуация с поставками топлива, не оказало существенного влияния на устойчивость российской экономики, поэтому регулятор принял решение об аккуратном шаге, выразившемся в очередном снижении ключевой ставки. Это снижение делает доступнее кредиты для бизнеса и населения, что способствует инвестициям, развитию компаний и потребительской активности.Регулятор с прошлого года начал последовательно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП): это уже десятое снижение ключевой ставки подряд. Вопреки многим ожиданиям, Центробанк продолжил цикл смягчения ДКП. До начала опорного заседания ЦБ многие эксперты считали, что июньское решение было дано «авансом», поскольку проинфляционные факторы уже тогда оценивались как существенные. Очередное снижение ключевой ставки стало определенным сигналом, который, фактически, определит дальнейшую траекторию ДКП на ближайшие заседания.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в России должна постепенно снижаться. По словам главы государства, состояние экономики сейчас позволяет рассчитывать на такое решение. Ключевая ставка влияет почти на все кредиты и вклады. Когда она снижается, банкам становится дешевле выдавать деньги, поэтому со временем обычно дешевеют ипотека и другие кредиты. Но есть и обратная сторона – ставки по банковским вкладам тоже начинают снижаться.

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