Центробанк России понизил ключевую ставку до 14 процентов годовых

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Центробанк России понизил ключевую ставку до 14 процентов годовых


Центробанк России снова снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Влияние таких факторов, как напряженная ситуация с поставками топлива, не оказало существенного влияния на устойчивость российской экономики, поэтому регулятор принял решение об аккуратном шаге, выразившемся в очередном снижении ключевой ставки. Это снижение делает доступнее кредиты для бизнеса и населения, что способствует инвестициям, развитию компаний и потребительской активности.

Регулятор с прошлого года начал последовательно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП): это уже десятое снижение ключевой ставки подряд. Вопреки многим ожиданиям, Центробанк продолжил цикл смягчения ДКП. До начала опорного заседания ЦБ многие эксперты считали, что июньское решение было дано «авансом», поскольку проинфляционные факторы уже тогда оценивались как существенные. Очередное снижение ключевой ставки стало определенным сигналом, который, фактически, определит дальнейшую траекторию ДКП на ближайшие заседания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в России должна постепенно снижаться. По словам главы государства, состояние экономики сейчас позволяет рассчитывать на такое решение. Ключевая ставка влияет почти на все кредиты и вклады. Когда она снижается, банкам становится дешевле выдавать деньги, поэтому со временем обычно дешевеют ипотека и другие кредиты. Но есть и обратная сторона – ставки по банковским вкладам тоже начинают снижаться.
13 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -1
    Сегодня, 14:04
    Центробанк России снова снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых.
    В пояс кланяться, ручки-ножки Эльвире целовать...
    Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в России должна постепенно снижаться
    Прямо обвал произошел !!! bully
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 14:11
      Прямо обвал произошел !!!

      Это конечно не обвап.
      Вообще по их учебникам предел с которого идет "остужение" 13%
      Поэтому ЦБ еще студит.
      Но у нас в России мало что по учебникам работает.
      Например много прямого финансирования , поэтому планка должна быть выше.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 14:19
        Цитата: bk316
        Прямо обвал произошел !!!

        Это конечно не обвап.
        Вообще по их учебникам предел с которого идет "остужение" 13%
        Поэтому ЦБ еще студит.
        Но у нас в России мало что по учебникам работает.
        Например много прямого финансирования , поэтому планка должна быть выше.

        А налог с продажи не снизили... всё так остался 22%...
        А снижение весго на 0.25% - смешно. И всё равно, кредиты дорогие.
        А инфляция сделает своё чёрное дело, и всё на руку олигархам и банкирам.
        1. Игнатий555 Звание
          Игнатий555
          0
          Сегодня, 14:37
          Может кто-нибудь объяснит нашему умному ЦБ, что если тарифы естественных монополий (газ, электричество) повышаются на 10%, то инфляция не может повысится менее, чем на 10%. Какого рожна в ЦБ ждут понижения инфляции до 4 %. Они, как............ с головой дружат?
  2. SAG Звание
    SAG
    +2
    Сегодня, 14:09
    На эту статью должно быть очень много нытья... Запасаемся попкорном lol
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      -1
      Сегодня, 14:22
      Цитата: SAG
      Запасаемся попкорном

      Конечно. Когда Вы лично не отвечаете ни за одно предприятие - чего бы и попкорн не покушать.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 14:15
    Усё, теперь куплю три квартиры,пять машин и газонокосилку. Вложу всё,что нажито непосильным трудом, набрав тучу дешёвых ипотек-кредитов! lol
  4. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 14:21
    Для развития пром. производства 14% все равно очень много. ВВП будет около нуля и ВВП уже похвастаться сравнением ВВП с Европой не получится. Экономику таки остудили.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      -1
      Сегодня, 14:23
      Цитата: Игнатий555
      ВВП будет около нуля

      Он давно в минус
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        -1
        Сегодня, 14:32
        Да уж, Эльвира с поставленной Западом задачей справилась. Только для чего это нам нужно, непонятно.
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 14:29
    Главный вопрос это выборы на носу. До них осталось 58 дней. Ещё много чего будет интересного не только по топливу. Можно в цирк не ходить. hi
  6. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 14:33
    Если оценивать последнии 10 лет через кросс анализ политической ситуации и решении Центр банка, получается, что ждут окончания либо остановки войны до конца года. yes
  7. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 14:33
    Сказано, что кредиты стали более доступны. Это значит, что население и бизнес призывают брать новые кредиты. Бизнес ещё подумает, а вот население...