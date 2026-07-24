ВС РФ нанесли ракетный удар по полигону с выставкой вооружений под Киевом

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ВС РФ нанесли ракетный удар по полигону с выставкой вооружений под Киевом


В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы. Сообщается о прилётах в районе Василькова, Березани и Троещины. Особый интерес вызывает удар баллистическими ракетами по одному из полигонов, расположенному под Киевом в Бучанском районе.



Атака произошла в момент выставки вооружений «АРМАДА», сообщается о серьёзных разрушениях. Над полигоном виден высокий столб чёрного дыма. Удар по полигону подтверждает основатель украинской компании Fisrt Contact, которая занимается выпуском военной продукции.

В украинских мониторинговых каналах за последние пару часов сообщалось минимум о десяти ракетах разных типов, направляющихся в сторону Киева. Две из них идентифицировали как «Цирконы». Там же украинцев предупредили о вероятности массированных ударов в ближайшие сутки.

На выставке находился и советник Зеленского «Флэш» (Бескрестнов), курирующий работу по БПЛА. В его аккаунте появился пост о том, что он «и его команда» живы. При этом многие посетители говорят о большом числе «200-х» и раненых.

Также российские военные продолжают системную работу по уничтожению логистики противника. Ночными ударами история не закончилась – поражаются новые цели в Одессе, Николаеве и Черниговской области. Также сообщается об ударах в Сумах и Днепропетровске. В Черниговской области в ходе ударов возникло несколько пожаров в разных районах.

В ночь на 24 июля в Одессе были уничтожены хранилища топлива, которые обеспечивали ВСУ. В Измаиле цели стали объекты портовой инфраструктуры – их использовали для приёма и складирования военных поставок. Кроме того, там нанесли удары по трём складам, где хранились безэкипажные катера «Магура», ангару с военной техникой и плавучему доку.
16 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:59
    Почему их Мадьяр не обеспечил неприкасаемость украинской фабрики тщеславия ? Ни кто там не пострадал из руководства Украины ? good
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 14:15
      tralflot1832
      Мадьяр делает свою работу и мы её все ощущаем.
      Вопрос в другом.
      Как это возможно в принципе, организовать выставку вооружений в Киеве, про который Путин говорил что будет только наращивание ежедневных ударов?
      Либо эти удары не чувствительны, либо .... ?????
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -10
    Сегодня, 14:01
    Опять очередной пристрелочный сарай?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 14:06
      Цитата: pudelartemon
      Опять очередной пристрелочный сарай?

      Сарай, сараю рознь.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +8
    Сегодня, 14:01
    Экспонаты прибыли на выставку своим ходом. Сюрприз!
  4. bk316 Звание
    bk316
    +4
    Сегодня, 14:03
    Ну вот и удар по руководству ВПК и генералам.
    Вообще хо хлы конечно безбашенные.
    Мы то МАКС отменили.
    1. qqqq Звание
      qqqq
      +2
      Сегодня, 14:12
      Цитата: bk316
      Вообще хо хлы конечно безбашенные.
      Мы то МАКС отменили.

      Тут разница в том, что они знают, что по партнёрам мы не объем, а мы знаем, что им по нам можно. Отсюда они не прячутся и проводят, а мы всё отменяем и грозно надуваем щёки.
      1. bk316 Звание
        bk316
        +1
        Сегодня, 14:14
        Отсюда они не прячутся и проводят,

        Вот поэтому и
        многие посетители говорят о большом числе «200-х» и раненых.
  5. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +8
    Сегодня, 14:04
    Какая замечательная презентация российских вооружений получилась! Надеюсь, местные специалисты оценили тактильный контакт и дружно сели в поезд к Бандере.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:07
      Цитата: Сибиряк 66
      Какая замечательная презентация российских вооружений получилась!

      Во ! good
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Сибиряк 66
      Какая замечательная презентация российских вооружений получилась! Надеюсь, местные специалисты оценили тактильный контакт и дружно сели в поезд к Бандере.

      Цитата: Uncle Lee
      Цитата: Сибиряк 66
      Какая замечательная презентация российских вооружений получилась!

      Во ! good

      И гробов презентовали бесплатно! good
      А сколько увезут и как - это проблема уже верхушек бандерлогов.... wassat
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:15
    Кохлы должны как то реагировать: когда Зе ленский тикает в "командировку",начинается "погром" в Кукуеве и окрестностях...вывод--Зеля знает заранее и поэтому уезжает..трус.....бить надо его.
  7. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 14:16
    На выставке находился и советник Зеленского «Флэш» (Бескрестнов), курирующий работу по БПЛА. В его аккаунте появился пост о том, что он «и его команда» живы.
    Вот это надо было все-таки добить. Слишком уж часто пиарится.
  8. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 14:17
    "Можем повторить!"
    Координаты следующий сходки в студию!!!)
  9. Canecat Звание
    Canecat
    0
    Сегодня, 14:32
    Какая замечательная новость о демонстрации укровооружения на фоне наших прилетов. good
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:36
    Официальных украинских и западных комментариев по нашему удару по военной выставке нет .Кизяков в рот набрали что ли ?