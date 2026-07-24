ВС РФ нанесли ракетный удар по полигону с выставкой вооружений под Киевом
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В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы. Сообщается о прилётах в районе Василькова, Березани и Троещины. Особый интерес вызывает удар баллистическими ракетами по одному из полигонов, расположенному под Киевом в Бучанском районе.
Атака произошла в момент выставки вооружений «АРМАДА», сообщается о серьёзных разрушениях. Над полигоном виден высокий столб чёрного дыма. Удар по полигону подтверждает основатель украинской компании Fisrt Contact, которая занимается выпуском военной продукции.
В украинских мониторинговых каналах за последние пару часов сообщалось минимум о десяти ракетах разных типов, направляющихся в сторону Киева. Две из них идентифицировали как «Цирконы». Там же украинцев предупредили о вероятности массированных ударов в ближайшие сутки.
На выставке находился и советник Зеленского «Флэш» (Бескрестнов), курирующий работу по БПЛА. В его аккаунте появился пост о том, что он «и его команда» живы. При этом многие посетители говорят о большом числе «200-х» и раненых.
Также российские военные продолжают системную работу по уничтожению логистики противника. Ночными ударами история не закончилась – поражаются новые цели в Одессе, Николаеве и Черниговской области. Также сообщается об ударах в Сумах и Днепропетровске. В Черниговской области в ходе ударов возникло несколько пожаров в разных районах.
В ночь на 24 июля в Одессе были уничтожены хранилища топлива, которые обеспечивали ВСУ. В Измаиле цели стали объекты портовой инфраструктуры – их использовали для приёма и складирования военных поставок. Кроме того, там нанесли удары по трём складам, где хранились безэкипажные катера «Магура», ангару с военной техникой и плавучему доку.
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