КСИР призвал население ближневосточных стран держаться подальше от объектов США
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Иранский КСИР предупредил население ближневосточных стран, где дислоцированы военнослужащие армии США, немедленно покинуть эти районы и для обеспечения своей безопасности держаться в радиусе 500 метров от американских военных объектов как открытых, так и скрытых. Ранее в КСИР заявили об уничтожении здания дата-центра компании Amazon в Бахрейне. В заявлении сказано, что этот центр «играет ключевую роль в пополнении данных армии США по уничтожению детей».
Между тем США произвели тринадцатую серию ночных атак по Ирану, после чего рыночная стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. Помимо очередного витка противостояния США и Ирана, резкий рост стоимости нефти обусловлен действиями хуситов в Красном море, которые уже вызвали перебои с поставками.
В ответ на американские удары по иранским городам, включая столичный Тегеран и портовый Бендер-Аббас, КСИР атаковали при помощи ударных дронов американские военные объекты в Иордании и Бахрейне. Заявлено о попаданиях по топливным резервуарам, складам и жилым помещениям на авиабазе Шейх-Иса.
В то же время Трамп дал понять, что он пока не готов вести переговоры о новом перемирии с Тегераном. Американский президент заявил, что рассматривает возможность новых массированных атак на Иран и что близок к принятию решения о возобновлении крупных военных операций. Кроме того, США теперь угрожают конфискацией замороженных иранских активов, стоимость которых оценивается в примерно 100 миллиардов долларов.
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