Выставку вооружений «АРМАДА» в Киеве анонсировали в афише - потом был удар

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Выставку вооружений «АРМАДА» в Киеве анонсировали в афише - потом был удар


Днём 24 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по частному полигону в Бучанском районе Киевской области. Информацию подтвердила Киевская областная военная администрация, уточнив, что там «проходили мероприятия». В ОВА подчеркнули, что информация уточняется, а на месте работают экстренные службы.



Позднее Украинский совет оружейников подтвердил: речь идёт о мероприятии с участием представителей оборонной промышленности. Это специализированная выставка, организованная Ассоциацией производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий «АРМАДА».



Афиша этого события была размещена в интернете. Кроме того, регистрация на участие в мероприятии проходила в онлайн-формате. С конспирацией на Украине явные проблемы, либо в неё даже не пытались. На одной из афиш даже был указан адрес, в другом её варианте указали дату проведения. В итоге вся информация сошлась.

Сама выставка позиционировалась как демонстрация современных решений по защите критической инфраструктуры от воздушных угроз. Судя по афише, организаторы собрались показать радиолокацию, средства РЭБ, FPV-перехватчики и другие системы. Особый акцент сделали на беспилотниках.

Мероприятие должно было стать площадкой для встреч производителей, заказчиков и представителей силовых структур. В итоге оно само стало красноречивым примером того, как концепция «критической защиты», заявленная на афише, оборачивается против своих создателей.

Для Киева сегодняшний удар означает, что любые «закрытые мероприятия» с участием ВПК теперь находятся в зоне риска, а попытки провести их в «частных» местах не гарантируют безопасности.
42 комментария
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  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +13
    Сегодня, 14:50
    Сама выставка позиционировалась как демонстрация современных решений по защите критической инфраструктуры от воздушных угроз.
    Вот и продемонстрировали... lol
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +15
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Eugen 62
      Вот и продемонстрировали..

      Выставку посетили российские ракеты, посещение прошло успешно. good
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +11
        Сегодня, 14:58
        Причем "Цирконы" несомненно заняли первое место.
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 15:01
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Eugen 62
        Вот и продемонстрировали..

        Выставку посетили российские ракеты, посещение прошло успешно. good

        И гробовые тоже хорошо зашли.... wassat
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +5
        Сегодня, 15:03
        Цитата: Монтесума
        Выставку посетили российские ракеты, посещение прошло успешно.

        Посещаемые остались довольны.
      4. Монтесума Звание
        Монтесума
        +7
        Сегодня, 15:04
        Комментарий и фото на эту тему из укроинформканалов.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +4
          Сегодня, 15:35
          Конечно, не стоит исключать фактор осенних выборов и их связь с желаниями электората, но в целом, по ходу началось по-настоящему. И как тут многие отмечают, это надо было сделать давно, но лучше поздно чем никогда. Ждём обещанный удар ракетами и Геранями.
          Хохлу смотреть в небо, возможно в последний раз...
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 15:31
      Ну так обещали же...
      ..,
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 14:51
    Разведка ВС РФ афиши не читала , она просто кропотливо собирала информацию. В афишах что угодно можно писать. Ракеты пришли тихо и внезапно , никто и опомниться не успел .
  3. bk316 Звание
    bk316
    +23
    Сегодня, 14:52
    Выставку вооружений «АРМАДА» в Киеве анонсировали в афише

    Де билы.
    А вообще тьфу тьфу, но СВО начинает быть похожей на войну.
    Удары по портам, морская блокада, каждодневные удары по ТЭК и теперь удар по руководству ВПК.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 14:56
      bk316
      Скажем так, хотелось бы верить что выставке было руководство ВПК.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 15:38
        Тут нужно отметить, что украинец за последний год окончательно обнаглел. И виновато в этом наше руководство, которое терпело взрывы генералов, убийство мирных жителей, атаки на НПЗ и налеты на города.
        Видимо, нужны были выборы, чтобы башни наконец зашевелились...
    2. andranick Звание
      andranick
      +4
      Сегодня, 14:57
      Так, глядишь, к выборам и до киевской политической верхушки доберемся. Если дух Анкориджа не помешает, конечно
    3. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +2
      Сегодня, 15:27
      Дай Бог, что бы после выборов вся эта активность резко не сошла на нет
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +13
    Сегодня, 14:53
    На одной из афиш даже был указан адрес, в другом её варианте указали дату проведения.

    Нас активно приглашали и мы пришли! laughing
    1. bk316 Звание
      bk316
      +8
      Сегодня, 14:56
      Нас активно приглашали и мы пришли!

      Ну да пришли на выставку вооружений и похоже что с самым интересным экспонатом. laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 15:05
      Цитата: Егоза
      Нас активно приглашали и мы пришли!

      "Искандеры" с радость приняли приглашение. Удовольствие получили все присутствующие.
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 15:39
        Писали про цирконы еще хрен знает что там было.
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 15:11
      Ибо нефиг... Пресекать на корню!...
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +10
    Сегодня, 14:55
    Хахло кричит що тама были только муляжи , значит там точно чего-то стоящее разбомбили.
    1. bk316 Звание
      bk316
      +3
      Сегодня, 14:57
      тама были только муляжи

      Муляж советника наркофюрера?
      Атака клоунов ? (C)
      До чего дошел прогресс.... laughing
    2. olhon Звание
      olhon
      +4
      Сегодня, 15:07
      Да на технику пофиг. А вот кто 200, очень интересно. Вечер становится быть интересным.
      1. Вольный Остров Звание
        Вольный Остров
        +4
        Сегодня, 15:25
        НАТОвские офицеры высоких званий в том числе. ☝️минус. В ноль. В навоз. Завтра начнут "утонул на Гаваях", "сорвался со скалы в Швейцарии", "подавился пивом с сосисками в Боварии"
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 15:40
      Главное чтобы пин.досы были.
  6. HAM Звание
    HAM
    +10
    Сегодня, 14:56
    Жаль,кохлы генсека нато не пригласили,а он был бы кстати...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +12
    Сегодня, 15:00
    Такие мероприятия на шару любят посещать военные аташе .Пока тишина в их сми - процесс перивариваривания .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 15:07
      Цитата: tralflot1832
      .Пока тишина в их сми - процесс перивариваривания .

      Завтра начнётся вой шакалов.
  8. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    Сегодня, 15:03
    селюки возомнили сэбэ великой европейской державой?
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 15:14
    Ещё пару визитов/визитеров накрыть и... предпологаемы визитеры резко закончатся, не поедут ибо своя целая шкурка, для них, самое главное!
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 15:17
    Россия тоже поучаствовать решила в показе вооружений.
  11. NC1982 Звание
    NC1982
    +1
    Сегодня, 15:21
    Хороший тамада и конкурсы интересные!
  12. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +4
    Сегодня, 15:22
    Автор намеренно промолчал от том , что на этой гей-вечеринке было унавожено с десяток иностранных специалистов, в том числе высокопоставленных офицеров НАТО? А ведь унавозили. Это прям услада для души. Дохлые натовцы в обнимку с поджаренной свининой по-бандеровски. В собственном соку.
  13. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:43
    Кто-нибудь из организаторов и выступающих отправился к бандере?
  14. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 15:44
    Афиша этого события была размещена в интернете. Кроме того, регистрация на участие в мероприятии проходила в онлайн-формате.
    ну наши видать сразу в онлайн-формате всё и продемонстрировали. Правда бандерлоги говорят что наши участники зарегистрировались чуть позже демонстрации своих выстовочных образцов. laughing А если серьёзно, то это хорошая оплеуха жовто-блакитным. Они считали что раз мы ведём войну по международным правилам(?) , будем и дальше их соблюдать. Причём они на эти правила наплевали ещё с первых дней нашей СВО. Будем надеяться, что наконец-то и мы снимём розовые очки, и поймём( народ то уже давно понял), что бандеровцы и те украины что ходят под жёвто-блакитным прапором, нам не братья, а настоящие нацисты.Которые 22.06 1941 вторглись на нашу землю...
    1. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 15:46
      Они считали что раз мы ведём войну по международным правилам(?) , будем и дальше их соблюдать.

      но "дух Анкориджа" - выветрился...
  15. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 15:50
    Генпрокуратура Украины сообщила об увеличении до 10 погибших и 100 раненых в результате российского ракетного удара по полигону под Киевом, где проходила выставка военных дронов. Уже начались разбирательства и поиски виновных в том, что мероприятие было открыто анонсировано в СМИ.
    Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уточнил: по месту проведении выставки попало две ракеты.
  16. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 15:57
    В этот раз были произведены абсолютно правильные и грамотные действия по отношению к врагу. Мертвый враг- самый лучший враг.
    Надеюсь, что наконец то начали по настоящему. И так до полной победы России.
  17. Aerolab Звание
    Aerolab
    0
    Сегодня, 16:15
    Какая же выставка без Российского оружия? Не звали, а оружие само прилетело.
  18. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    0
    Сегодня, 16:20
    Организаторам выставки надо было приглашать Зеленского, он как я понимаю персона не прикасаемая. Да собственно говоря, там все главари такие.
  19. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:28
    Выставку вооружений «АРМАДА» в Киеве анонсировали в афише - потом был удар ❞ —

    — Наш «экспонат» на вашу выставку ...
  20. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 16:33
    Мда. Выставка технологий защиты защитить себя не смогла.
  21. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:40
    Вот что ношение кастрюль делает! Остатки вещества вытекли...