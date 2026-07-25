Расходуемый ведомый: чем Thunder собирается заменить Apache на малой высоте
20 июля 2026 года в Фарнборо компания Anduril показала Thunder — автономный БПЛА с наклонно-винтовой схемой, задуманный как «ведомый» для ударного вертолёта AH-64 Apache. Аппарат относят к группе 5, то есть к тяжёлому классу беспилотников массой свыше 600 кг. Разработчик заявляет дальность около 800 морских миль и боевую нагрузку, сопоставимую с самим Apache. Первый полёт обещан на 2027 год. Сразу оговорюсь: это пока концепт. Не летающая машина, а презентация и рендеры. Разбирать имеет смысл проблему, которую Thunder пытается закрыть, и то, где эта попытка упирается в физику и в деньги.
Земля стала опасной
Ударный вертолёт последние полвека был хозяином малых высот. Он приходил из-за складки местности, работал по технике и пехоте с дистанции, на которой его не доставала войсковая ПВО, и уходил. Модель держалась на простом допущении: обнаружить низколетящую цель и успеть по ней отработать — задача трудная и дорогая.
Допущение перестало работать. Поле боя насытилось дешёвыми датчиками, переносными зенитными комплексами, барражирующими боеприпасами и FPV-дронами. Сам принцип каждого из этих средств по отдельности не нов. Новизна в их плотности и цене. Там, где раньше на участок фронта приходился один зенитный расчёт, теперь работают десятки глаз и стволов, а стоимость перехвата вертолёта кратно снизилась.
Российская армейская авиация прошла через это раньше западных армий и на практике. В первый год СВО Ка-52 и Ми-28 работали с малых высот так, как их учили по довоенным наставлениям, и понесли заметные потери от ПЗРК, которых не ожидали в таком объёме. Ответ пришёл быстро и был тактическим: экипажи ушли на высоту и перешли на пуск неуправляемых ракет с кабрирования, набрасывая их по площади с дальности, куда переносной комплекс уже не дотягивается. Точность такого пуска ниже, но экипаж остаётся жив. Позже к угрозе добавились FPV-дроны, достающие вертолёт даже на стоянке.
За этот опыт заплачено машинами и экипажами, но ответ так и остался тактическим: уход на дистанцию, смена профиля полёта. Отдельной платформы, которая брала бы риск малой высоты на себя, у нас пока нет. Anduril предлагает именно такое решение, и разобрать его стоит без снисхождения к тому, что оно чужое.
Логика концепции строится на связке пилотируемой и беспилотной машины. По-английски это MUM-T, совместные действия в одном боевом порядке. Идея в том, чтобы вынести на беспилотник самую опасную часть работы: заход на малую высоту, вскрытие ПВО, первый огневой контакт. Экипаж Apache при этом держится дальше и выше, где вероятность поражения ниже.
Ведомый на 800 миль
Конструкция Thunder решает одно уравнение: подлететь далеко и ударить сильно. Отсюда наклонно-винтовая схема (tiltrotor), при которой винты стоят вертикально на взлёте и посадке и наклоняются вперёд в полёте. Это даёт вертикальный старт без взлётной полосы и крейсерский полёт на крыле, как у самолёта. Отсюда же гибридно-электрический привод, разработанный совместно с Archer Aviation: топливная часть даёт дальность, электрическая — экономичность и меньше шума.
Отдельно стоит технология Optimum-Speed Tiltrotor, восходящая к работам конструктора Абрахама Карема. Она позволяет снижать обороты винта в крейсерском полёте примерно наполовину, что даёт и дальность, и меньшую акустическую заметность. Заявленные 800 морских миль — это около 1 480 километров, причём цифру Anduril привязывает не к паспорту собственной машины, а к боевому радиусу перспективного армейского конвертоплана MV-75 (программа FLRAA, в профильной прессе он проходит под именем Cheyenne II). Смысл привязки прямой: Thunder должен сопровождать MV-75 на всю глубину его рейда — туда, куда классический вертолёт не дотянется.
Нагрузку Anduril описывает тремя вариантами компоновки, и это именно взаимоисключающие варианты, а не то, что аппарат несёт одновременно:
- до 10 ракет «воздух-земля» (Hellfire, JAGM или новая американская ракета Barracuda-100M) — уровень типовой смешанной загрузки самого Apache, хотя паспортный максимум того выше, до 16 Hellfire;
- до 16 запускаемых эффектов (ALE, air-launched effects — малые дроны и барражирующие боеприпасы, которые Thunder выпускает в воздухе как носитель);
- до 76 управляемых 70-мм ракет плюс 12 средств борьбы с дронами в носовом отсеке.
76 ракет в одном залпе — это огневая производительность, которую в старой номенклатуре выдавала бы батарея реактивных систем, только поднятая в воздух и подведённая к цели вплотную. Но именно здесь начинается разговор о честности цифр. Эти «до» не суммируются. Аппарат несёт либо ракеты, либо запускаемые эффекты, либо блоки 70-мм, и каждая конфигурация исключает две другие. «Нагрузка уровня Apache» на бумаге превращается в выбор: тяжёлый удар, разведка запускаемыми дронами или площадной огонь. Спорить тут не с чем: это ограничение физики, а не маркетинга.
То, что уже было
Самое интересное в концепции то, что её авторы не скрывают её происхождения. Anduril прямо говорит: Thunder возвращает роль, которую в армии США когда-то выполнял разведывательный вертолёт OH-58D Kiowa Warrior. Параллель прямая, и разбирать её надо через механику, а не отделываться словом «напоминает».
Kiowa Warrior работал в паре с Apache два десятилетия. Лёгкий, вооружённый, с прицельным комплексом над втулкой винта, он шёл впереди ударной машины, вскрывал и подсвечивал цели, принимая на себя первый контакт с обороной. Apache при этом оставался чуть позади, сохраняя боекомплект и экипаж для главного удара. Разделение труда было ровно тем же, что Anduril рисует сегодня: глаза и первый риск впереди, тяжёлый молот за ними.
От Kiowa отказались не потому, что схема была плоха. В 2008 году армия закрыла программу его замены ARH-70 Arapaho, не справившись со сроками и стоимостью, а к середине 2010-х вывела из состава и сами Kiowa. Разведывательную нишу пытались закрыть беспилотниками и самими Apache. На два десятилетия низковысотная вооружённая разведка как отдельная задача выпала из строя. Проблема никуда не делась. Её просто перестали решать выделенной платформой.
Спустя двадцать лет к той же идее вернулись, но уже с автономией вместо пилота. И здесь одно различие решает всё. Kiowa был пилотируемым, а значит, не расходуемым: потеря разведчика означала потерю экипажа, и рисковать им можно было лишь до известного предела. Thunder задуман расходуемым, его можно отправить туда, куда пилотируемую машину не пошлют. На этом различии держится и вся ценность концепции, и вся её уязвимость, потому что расходуемым аппарат остаётся лишь до тех пор, пока он дёшев. Об этом дальше.
Цена расходуемого
Концепция должна пройти три проверки, и ни одна из них не пройдена демонстрационными полётами.
Первая — связь и радиоэлектронная борьба. Вся схема MUM-T стоит на канале данных между Apache и его ведомыми. Anduril отвечает на это архитектурой Lattice и заявляет работу при подавлении спутниковой навигации через визуальную навигацию, инерциальную систему и карты местности. На малой высоте рельеф экранирует сигнал, а противник целенаправленно давит эфир, и устойчивость этого канала становится ключевой. Оборвётся связь — и ведомый глохнет как боевая единица, а Apache теряет глаза, которые вынес вперёд.
Вторая — автономность в реальной среде. Одно дело демонстрационный полёт по чистому полигону, другое — распознавание целей и обход препятствий на малой высоте среди построек, лесополос, гражданской техники и ложных отметок, под огнём и помехами. Разрыв между этими задачами не преодолён пока никем. Американские программы автономного распознавания наземных целей раз за разом показывали одно и то же: система уверенно берёт цель в контролируемом сценарии и сталкивается с ограничениями там, где картинка перегружена. Thunder придётся работать как раз в перегруженной картинке.
Третья — деньги, и это самое слабое место. «Расходуемый» аппарат группы 5, сопоставимый по размеру с MQ-9 Reaper, несущий гибридный привод, наклонные винты и сложный сенсорный пакет, не может быть дешёвым по определению. А если он дорог, вся идея массы рассыпается. Три Thunder на один Apache создают вокруг экипажа заслон, но ровно до того момента, пока этот заслон не собьют. Тогда выясняется, что потеряны три дорогие машины, и повторить построение нечем. Концепция, рассчитанная на то, что ведомых не жалко, работает лишь при цене, которую Anduril пока не называет.
За словом «Гром» стоит инженерная попытка вернуть вертолёту малую высоту, отдав её риск машине без экипажа. Проблема реальна, и первыми на своей технике её ощутили российские вертолётчики. Дальше всё решают две цифры, которых в презентации нет: цена одной машины и то, как канал связи переживёт РЭБ. Пока их не назвали, Thunder — красивый чертёж, и до строя ему далеко.
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