ВС РФ вышли к Малой Слободке Сумской области, прорвав оборону ВСУ
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Северное направление сегодня на слуху у россиян, продвижение войск группировки «Север» идет как в Харьковской, так и в Сумской области, правда, в последней без установления контроля над населенными пунктами. Тем не менее, наши прорвали оборону ВСУ к юго-западу от Бачевска и вышли к Малой Слободке.
Штурмовые подразделения группировки «Север» вышли к Малой Слободке Шосткинского района Сумской области после ожесточенных боев в окрестных лесных массивах. По данным наших ресурсов, стрелковые бои идут уже в самом населенном пункте, передовые группы туда уже зашли и закрепляются. Противник пытается всеми силами не дать нашим это сделать, но безуспешно.
О боях в районе Малой Слободки стало известно пару дней назад, державшие здесь оборону формирования 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ бросили позиции на северной окраине села и попытались отступить, однако были остановлены заградотрядами. Часть бежавших накрыли FPV-дронами ВСУ.
Наши эти позиции заняли и обнаружили там много брошенного оружия, боеприпасов и техники. Согласно заявлениям попавших в плен, командование подразделений на позициях не появлялось, с питанием и медициной было все плохо. Эвакуации раненых в тыл не производилась. В ближайшее время Малая Слободка полностью перейдет под контроль ВС РФ, а за ней и соседняя Вольная Слобода.
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