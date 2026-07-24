ВС РФ вышли к Малой Слободке Сумской области, прорвав оборону ВСУ

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ВС РФ вышли к Малой Слободке Сумской области, прорвав оборону ВСУ

Северное направление сегодня на слуху у россиян, продвижение войск группировки «Север» идет как в Харьковской, так и в Сумской области, правда, в последней без установления контроля над населенными пунктами. Тем не менее, наши прорвали оборону ВСУ к юго-западу от Бачевска и вышли к Малой Слободке.

Штурмовые подразделения группировки «Север» вышли к Малой Слободке Шосткинского района Сумской области после ожесточенных боев в окрестных лесных массивах. По данным наших ресурсов, стрелковые бои идут уже в самом населенном пункте, передовые группы туда уже зашли и закрепляются. Противник пытается всеми силами не дать нашим это сделать, но безуспешно.



О боях в районе Малой Слободки стало известно пару дней назад, державшие здесь оборону формирования 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ бросили позиции на северной окраине села и попытались отступить, однако были остановлены заградотрядами. Часть бежавших накрыли FPV-дронами ВСУ.



Наши эти позиции заняли и обнаружили там много брошенного оружия, боеприпасов и техники. Согласно заявлениям попавших в плен, командование подразделений на позициях не появлялось, с питанием и медициной было все плохо. Эвакуации раненых в тыл не производилась. В ближайшее время Малая Слободка полностью перейдет под контроль ВС РФ, а за ней и соседняя Вольная Слобода.
4 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:16
    Бьём хохлоту по всем фронтам.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:18
    То, что в некоторых местах, на передовой, у них бардак, ничего нового...
    В тылу тоже таких мест хватает...
    Главное, что б у нас подобного не было!!! soldier
  3. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +2
    Сегодня, 15:31
    Спасибо и удачи нашим отважным воинам!
  4. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 15:38
    Интересно, что будет делать Драпатый? У него резервов меньше, да и опереться на кадры из "мясных бригад" Сырского он не может, ибо не доверяет командованию... Да и логистические возможности для переброски пожарных команд оставляют желать лучшего...
    С Уважением