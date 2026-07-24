После вчерашнего заседания Совбеза президент РФ посетил Иркутский авиазавод

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После вчерашнего заседания Совбеза президент РФ посетил Иркутский авиазавод

Еще вчера президент России Владимир Путин работал в Кремле, где провел совещание с постоянными членами Совбеза. Обсуждался широкий круг вопросов производства и модернизации военной и специальной техники, работы оборонно-промышленного комплекса страны в целом.

Сегодня глава государства отправился в рабочую поездку в Сибирский федеральный округ. Не исключено, что поездка эта связана в том числе со стремлением Путина на месте оценить, как работают предприятия российского ВПК.



Кроме того, она стала своего рода продолжением выездного совещания по вопросам развития авиационной отрасли, которое президент провел ровно месяц назад в подмосковном Жуковском на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. Темой обсуждения тогда стала стратегия развития авиационной отрасли России.

Сегодня первым делом Путин посетил Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев», входящий в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК) ГК «Ростех». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что поездка на данное предприятие стала как раз итогом совещания в Жуковском.



На Иркутском авиазаводе Путин смотрел цеха, где ведётся сборка серийных импортозамещённых гражданских лайнеров МС-21–310. Сейчас в разной степени готовности находится 18 самолетов. Президент также ознакомился с опытным образцом модернизированного боевого самолёта Як-130М, способным в том числе бороться с тяжелыми БПЛА и БЭК на море. Очень нужная сейчас машина, без президента в серию — ну никак.



Из Иркутска президент отправится в Омск. Здесь у Путина запланировано мероприятие с представителями казахстанского руководства на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества РФ и РК.

12 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Netl Звание
    Netl
    -1
    Сегодня, 15:42
    ЯК-130М, способным в том числе бороться с тяжелыми БПЛА и БЭК на море. Очень нужная сейчас машина, без президента в серию — ну никак.

    Богу бы в уши.
    Поскорее бы в серию, атаки нацистских БПЛА задолбали. А Як-130М на текущий момент лучший легкий истребитель который може дешево и эффективно расстреливать их и пушки.

    Еще бы отменить закакза на Су-30СМ на ИАЗ и все осовободившиеся кадры кинуть на Як-130.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +3
      Сегодня, 15:48
      В общем-то, такая точка зрения имеет право на жизнь. Но, где наши Миг-29? Почему они не используются как ловцы дронов?
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +1
        Сегодня, 15:59
        Цитата: СергейАлександрович
        Но, где наши Миг-29? Почему они не используются как ловцы дронов?

        Используют и МиГ-29. Было свежее фото с доп топливным баком и ракетами
      2. Netl Звание
        Netl
        +2
        Сегодня, 16:00
        Цитата: СергейАлександрович
        Но, где наши Миг-29

        У Миг-29 скорость сваливания около 240 км/ч, а у Як-130 менее 180.
        Это критичный показатель, поскольку БПЛА идут на крейсерской около 150 км/ч. и попасть когда ты сильно быстрее - сложнее. И опаснее, можно влететь в поле осколков.

        Кроме того у Як-130 почти в 3 раза ниже стоимоть летного часа, выше боезапас к пушке.
        Он менее требователен к качесту ВПП и проще в управлении. yes
      3. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        0
        Сегодня, 16:02
        Ответов только два- либо нет самолётов, либо нет пилотов. А, может и то и другое. Все остальное - не так критично.
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 16:07
          Ответов только два- либо нет самолётов, либо нет пилотов
          - скорее второе.....
  2. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    Сегодня, 15:45
    Сегодня глава государства отправился в рабочую поездку в Сибирский федеральный округ

    Плохая примета.
  3. Комментарий был удален.
  4. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    -1
    Сегодня, 16:09
    Когда самолеты введены в эксплуатацию их смотрят на аэродроме.
    Тут самолеты смотрят в неподвижном виде в цехах, значит что-то еще не доделано...
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +1
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Див Дивыч
      Когда самолеты введены в эксплуатацию их смотрят на аэродроме.
      Тут самолеты смотрят в неподвижном виде в цехах, значит что-то еще не доделано...



      Так он не только самолет смотрел, но и производство. Если смотреть и самолет и производство, то оптимально загнать самолет в цех.
      1. Див Дивыч Звание
        Див Дивыч
        0
        Сегодня, 16:18
        Если деньги выделяли на модернизацию производства, тогда да, есть смысл посмотреть как использованы средства.
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          0
          Сегодня, 16:31
          А вы думаете производство без денег модернизируется ? Да и если не брать в расчет модернизацию, то как можно ознакомиться с производством не заходя в цеха ?
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:25
    Ну всё, теперь МС-21 как полетят, никакие мантуровы и грефы не остановят! fellow