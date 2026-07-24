После вчерашнего заседания Совбеза президент РФ посетил Иркутский авиазавод
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Еще вчера президент России Владимир Путин работал в Кремле, где провел совещание с постоянными членами Совбеза. Обсуждался широкий круг вопросов производства и модернизации военной и специальной техники, работы оборонно-промышленного комплекса страны в целом.
Сегодня глава государства отправился в рабочую поездку в Сибирский федеральный округ. Не исключено, что поездка эта связана в том числе со стремлением Путина на месте оценить, как работают предприятия российского ВПК.
Кроме того, она стала своего рода продолжением выездного совещания по вопросам развития авиационной отрасли, которое президент провел ровно месяц назад в подмосковном Жуковском на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. Темой обсуждения тогда стала стратегия развития авиационной отрасли России.
Сегодня первым делом Путин посетил Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев», входящий в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК) ГК «Ростех». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что поездка на данное предприятие стала как раз итогом совещания в Жуковском.
На Иркутском авиазаводе Путин смотрел цеха, где ведётся сборка серийных импортозамещённых гражданских лайнеров МС-21–310. Сейчас в разной степени готовности находится 18 самолетов. Президент также ознакомился с опытным образцом модернизированного боевого самолёта Як-130М, способным в том числе бороться с тяжелыми БПЛА и БЭК на море. Очень нужная сейчас машина, без президента в серию — ну никак.
Из Иркутска президент отправится в Омск. Здесь у Путина запланировано мероприятие с представителями казахстанского руководства на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества РФ и РК.
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