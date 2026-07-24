Песков: Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине

2 563 39
Песков: Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине


Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к новым предложениям Вашингтона, но при этом продолжит достигать целей специальной военной операции военными средствами:



Да, это непредпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца до полной победы.

Ранее Песков уже заявлял, что дипломатический путь для России приоритетнее, но в его отсутствии будет использоваться военный.

Поводом для нового заявления пресс-секретаря в интервью стали недавние слова Марко Рубио о том, что для решения вопроса с Украиной нужны новые предложения и идеи.

Отвечая на вопрос о возможных новых инициативах от США, Песков отметил, что Россия будет ждать предложений и считает американскую сторону искренней.

При этом он подчеркнул, что предыдущий вариант был принят Москвой, но отвергнут Киевом, а американцы не смогли «переломить» украинцев, которых, по словам Пескова, «подстрекают европейцы».

Особое внимание в заявлении пресс-секретаря привлекли слова о двойственности позиции Вашингтона. В Кремле отдают отчёт, что США продолжают поставлять Киеву вооружения. Однако считают такую двойственность американской политики инструментом, который можно обратить в собственную пользу.

В Москве не видят противоречия в том, чтобы одновременно принимать от Вашингтона сигналы о готовности к диалогу и фиксировать факт военной поддержки Украины.

Вопрос в том, сколько ещё таких «искренних» сигналов смогут принять в Кремле, прежде чем поймут, что Запад не намерен отказываться от своей стратегии. Пока же Песков дал понять: Россия будет идти «до полной победы», причем независимо от того, что и когда предложат американцы, если вообще это сделают.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +22
    Сегодня, 15:36
    Объясните мне, вот для чего Москва попрошайничает, чтоб опять её обманули?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +11
      Сегодня, 15:44
      Объясните мне, вот для чего Москва

      вспомнилось:
      "Мужик, чем ты зарабатываешь?" - "Яйца вот покупаю, варю и продаю". - "Почём?" - "Покупаю за копейку штука, продаю тоже за копейку." - "А тебе-то какая тогда выгода?!" - "А мне с яиц остаётся НАВАР!"
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 15:45
      От усов ничего другого и не услышишь!
      У него дети в Лондоне, он поэтому такой политкорректный...
    3. sub307 Звание
      sub307
      +6
      Сегодня, 16:04
      Цитата: вертухай 2003
      Объясните мне...

      Я бы объяснил..., но боюсь Вам сильно не понравиться...,и не только вам...,мне и самому не нравятся собственные выводы. Так что соображайте самостоятельно... " вот для чего Москва попрошайничает?". А ведь точно, полное ощущение, что именно - "попрошайничает" не у Вас одного.
    4. Никита Че Звание
      Никита Че
      +9
      Сегодня, 16:06
      Объясните мне, вот для чего Москва попрошайничает, чтоб опять её обманули?


      Очевидно что есть желание соскочить из войны,но при этом не потеряв окончательно лицо.Потому что и дебилу уже ясно,что никакой укр капитуляции не будет,что чем дальше тем больше потери для России,и никакие руины занятых деревень не стоят тех сотен тысяч убитых и раненых за 5 лет войны и миллиардов убытков экономике.Вот и постоянные намёки на хоть какой то договорняк,который можно было бы выдать за победу.Сейчас таким видется освобождение донбасса,а то что там не останется людей,экономики и в целом живого места,но то такое...За победу над супостатом выдать можно,донбасс наш?Наш! Ну и всё,ёпта
      1. shm_kv Звание
        shm_kv
        +2
        Сегодня, 16:22
        Многое примерно так, но нужно еще учитывать влияние элит связанных (кровно и финансово с Западом), которые не дают "воевать по настоящему".
        Выгодных условий конечно же никто не даст, т. к. запад крайне заинтересован в продолжении войны в ее текущем виде. Но могут воспользоваться доверчивостью и под предлогом "подготовки выгодного предложения" попросить перестать атаковать те же суда.
    5. spektr9 Звание
      spektr9
      +2
      Сегодня, 16:15
      Объясните мне, вот для чего Москва попрошайничает, чтоб опять её обманули?

      Ну нравиться ей быть обманутой, что тут поделаешь ?
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:30
      вертухай 2003
      Сегодня, 15:36
      Объясните мне, вот для чего Москва попрошайничает, чтоб опять её обманули?

      hi Ну, батенька, более 30 лет страна живёт в либерастном капитализме с олигархами внутри и снаружи и капиталистическими акулами вокруг всей России.
      Спецпред Дмитриев уже зубом клялся перед партнёрами-подрядчиками-сионистами-халявщиками о проектах века с освоением немыслимых объёмов бабла.
      А сколько в доле родственников, знакомых, близких, вот об этом и ведут речь ответственные политики.
    7. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      0
      Сегодня, 16:37
      Бабки там - детки там. Ни того, ни другого лишаться не хотят. Вот и сдают помалу страну.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +7
    Сегодня, 15:37
    Усы Кремля своими фразами об искренности 3,14индосников и одновременно словами главы МИД о продолжении снабжения полосатыми ВСУк вооружениями, разведданными и связью на встрече с Рубильником в Маниле в рамках министерской АСЕАН можно понимать как троллинг или как политическую имбецильность.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +13
    Сегодня, 15:41
    Я даже не сомневаюсь ,что поступят . Но только наши будут с ними носиться ,как с писанным яйцом, а американцы потом просто откажутся . В результате США получат деньги ,ВСУ получит время и боеприпасы ,а мы получим только американские сказки!
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 15:41
    Они предложат , только выполнять ничего не будут , надо их долбить постоянно что они балаболы.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    -5
    Сегодня, 15:43
    Никаких приоритетных путей для Путина нету , а как идёт военный путь , он и его люди отлично знают.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:44
    Какой сигнал нам подали французы . bully Чего хотели то ? wassat
    1. faiver Звание
      faiver
      +5
      Сегодня, 15:52
      Чего хотели то ?
      - это называется дань.....
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 15:44
    Главное уши сильно не растопыривать, а так, пусть звиздят... А нам- как мой котяра, Васька слушает и идет своей дорогой....
  8. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 15:44
    Отвечая на вопрос о возможных новых инициативах от США, Песков отметил, что Россия будет ждать предложений и считает американскую сторону искренней.

    После всего, что мы наблюдали и наблюдаем сейчас в американской внешней политике, считать американскую сторону искренней ??? request
  9. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +5
    Сегодня, 15:51
    Предложение американцев.
    Пойти на всё условия Киева, и будет тогда счастье Российской "элите ".
    Отменят санкции, допустят к деньгам и недвижимости. После выплаты репараций украинцам и европейцам за проблемы с ценами на газ и нефть.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 16:12
      После выплаты репараций украинцам и европейцам за проблемы с ценами на газ и нефть.
      и ещё передать трубопроводы США, чтоб они покупали у нас за копейки, а продавали втридорога.
  10. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +4
    Сегодня, 15:51
    Москве нужно не ждать от США предложений, а пугнуть ее. Например, будете помогать 404, тогда мы будем помогать Ирану и не удивляйтесь, если где нибудь потонет американский корабль либо упадет самолет либо будет нанесен удар по той или иной базе США. Только это может их остановить, а не переговоры.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +2
      Сегодня, 16:22
      Москве нужно не ждать от США предложений, а пугнуть ее. Например, будете помогать 404, тогда мы будем помогать Ирану и не удивляйтесь, если где нибудь потонет американский корабль либо упадет самолет либо будет нанесен удар по той или иной базе США. Только это может их остановить, а не переговоры.

      Думаю подобные пугалки перестали на Трампа действовать со времен знаменитой фразы произнесено в разгар Сирийского кризиса, что мол в случаи удара по Сирии будем американские носители топить ... Что бы пугалки успех имели надо их в действия приводить, а не рассказывать всем после атаки что мол мы не то имели ввиду
  11. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 15:54
    ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад....... bully
  12. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +2
    Сегодня, 15:58
    Как же им нравится прыгать на граблях. Хотя есть маленькая надежда что наши забалтывают их с инициативами, а сами тихой сапой делают свое дело. Все же конечно понятно что против нас весь лживый Запад и нам одним выиграть тяжело без ЯО.
  13. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +5
    Сегодня, 16:00
    Песков отметил, что Россия будет ждать предложений и считает американскую сторону искренней.
    Это заявление - ПОЗОР !!!
  14. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 16:00
    Когда Песков говорит, всё чаще приходит на память классическая фраза из классического фильма: "Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите"...
  15. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 16:02
    Цитата: APASUS
    Я даже не сомневаюсь ,что поступят . Но только наши будут с ними носиться ,как с писанным яйцом, а американцы потом просто откажутся . В результате США получат деньги ,ВСУ получит время и боеприпасы ,а мы получим только американские сказки!

    Только вернулся с дачи, у подъезда встретил соседа-коллегу. Я на пенсии, он действующий, на днях вернулся с передовой. Задал ему традиционный вопрос - как там? Он мне коротко - если раньше на меня, и моих подчиненных в течении суток приходилось около 20 БПЛА/ФПВ, то теперь около 100. То же с артиллерией. Если недавно артналёт длился час-полтора в день, то сейчас - 4-5 часов. Как говорится "почувствуйте" разницу... . sad
  16. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 16:06
    Американцы всегда искренни только в одном---в обмане...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:11
      В том - то и дело... и нам надо.... послушал и ус прикусил.... А так- белые и пушистые.....
  17. shm_kv Звание
    shm_kv
    0
    Сегодня, 16:07
    Пенсионеров в правительстве и обычных пенсионеров у телевизора объединяет одно - доверчивость. Одних годами заставляют отдавать миллионы, другие годами верят в "выгодные предложения". И тех и других жизнь ничему не учит.
  18. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 16:08
    Песков: Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине
    - а зачем?
  19. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 16:11
    В США много городов. Можно например собраться на Гавайях и потом год рассказывать про выветривающийся дух Гонолулу. Или в Сан-Франциско, там когда-то рядом форт Росс был. И тоже долго надеяться, а потом обижаться что снова обманули.
  20. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:12
    Песков: Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине

    Можно не ждать. От них услышишь разве что "сдавайтесь!"
    У них из каждого утюга говорят "Россия проиграла", "Россия несёт поражение".
    Что уж никак не соответствует действительности.
    Но у них своя реальность. Даже не альтернативная. Она у них вообще какая-то сикось накось косоперпендикулярная.
    С такой реальностью в дурдоме, под неусыпным контролем санитаров только можно удерживать таких "пациентов".
    Как-то Лаврову задали вопрос на такую тему: как вы такое прокомментируете.
    Он ответил: с этим не комне, а к психиатру. lol
  21. pexotinec Звание
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 16:13
    А мы смеялись над Псаки, а у нас своя(свой) уже давно. Уже реально не выносимо это лизоблюдство перед матрасами. И заявления Лаврова после встречи с Рубио тоже лесть какая то, не ожидал.
  22. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 16:17
    а между тем захарова просит маска отключить старлинк над территорией украины - чтобы не гибли люди. стар линк это частная компания, которая передает разведсведения и позволяет всу наблюдать за всем в режиме онлайн. это не государство оф америка это частная компания и до сих пор ее деятельность над территорией России и тем более воюющей с нами украной не остановлена. это не просто глупость, это из разряда предательства
  23. Карельский Звание
    Карельский
    +1
    Сегодня, 16:18
    [quote]а американцы не смогли «переломить» украинцев/quote],За двумя зайцами,так что ломают тех,кто не возражает. [quote]В Кремле отдают отчёт, что США продолжают поставлять Киеву вооружения. Однако считают такую двойственность американской политики инструментом, который можно обратить в собственную пользу.
    /quote]. Польза для Кремля,или для России?
  24. salat Звание
    salat
    +2
    Сегодня, 16:20
    Пока вы ждете там уже санкции новые на подходе от ваших партнеров. 100% пошлины на покупателей нефти и газа. Дождались.
  25. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +1
    Сегодня, 16:25
    Горе стране, в которой искренне верят в искренность Американцев! am
  26. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 16:29
    "Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине"
    С какой целью Москва ждёт чего-то от Вашингтона?
  27. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 16:35
    "...Песков: Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине...".

    Тут такое дело... Москва, может, и ждёт. Точнее - "особо значимые в собственных глазах москвичи". Да только Москва - не вся Россия...