Песков: Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине
Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к новым предложениям Вашингтона, но при этом продолжит достигать целей специальной военной операции военными средствами:
Ранее Песков уже заявлял, что дипломатический путь для России приоритетнее, но в его отсутствии будет использоваться военный.
Поводом для нового заявления пресс-секретаря в интервью стали недавние слова Марко Рубио о том, что для решения вопроса с Украиной нужны новые предложения и идеи.
Отвечая на вопрос о возможных новых инициативах от США, Песков отметил, что Россия будет ждать предложений и считает американскую сторону искренней.
При этом он подчеркнул, что предыдущий вариант был принят Москвой, но отвергнут Киевом, а американцы не смогли «переломить» украинцев, которых, по словам Пескова, «подстрекают европейцы».
Особое внимание в заявлении пресс-секретаря привлекли слова о двойственности позиции Вашингтона. В Кремле отдают отчёт, что США продолжают поставлять Киеву вооружения. Однако считают такую двойственность американской политики инструментом, который можно обратить в собственную пользу.
В Москве не видят противоречия в том, чтобы одновременно принимать от Вашингтона сигналы о готовности к диалогу и фиксировать факт военной поддержки Украины.
Вопрос в том, сколько ещё таких «искренних» сигналов смогут принять в Кремле, прежде чем поймут, что Запад не намерен отказываться от своей стратегии. Пока же Песков дал понять: Россия будет идти «до полной победы», причем независимо от того, что и когда предложат американцы, если вообще это сделают.
Информация