Набиуллина назвала свою версию показателей инфляции и роста экономики страны
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина приняла участие в пресс-конференции по вопроса экономической ситуации в стране. По словам руководителя ЦБ РФ, «ожидается рост ВВП страны по итогам года в пределах 1%». Напомним, что изначально эксперты называли цифры роста в 1,3%, потом в международных аналитических организациях заявили, что ВВП России вырастет в 2026 году не более чем на 0,8%. Пресловутые «около нуля», от которых, вроде бы, ушли, но к которым вновь возвращаемся.
Набиуллина также заявила, что оценка Банка России осталась неизменной по инфляции.
Так, во втором квартале текущего года рост цен составил 5 процентов, что ниже показателей первого квартала. Тогда в годовом выражении инфляция составляла 8,7%.
ЦБ РФ:
В июне – июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.
При этом достаточно странным можно считать тот факт, что при заявленной инфляции в 5,9% ставка ЦБ РФ находится на в 2 с лишним раза большем уровне. Напомним, что сегодня она была снижена на четверть процента – до 14%. Это один из самых высоких разрывов между базовой ставкой Центробанка и инфляцией в мире. Или инфляционные показатели в 5-6% всё же несколько «оптимизированы»?
Напомним, что в стране продолжают ощущаться проблемы с топливом в целом ряде регионов. В Севастополе, Республике Крым, Воронежской области, других регионах цены на отдельных АЗС подскочили в разы. На Крымском полуострове литр АИ-95 доходил в цене до 450 рублей за литр. В Воронежской области и сегодня остаются АЗС, где цена на моторное топливо стартует от 130 рублей за литр, что значительно выше средней по сегменту. И вряд ли эти скачки цен не сыграли негативного эффекта на показателях инфляции, особенно если учесть, что высокими цены на бензин и ДТ, оставаться на целом ряде АЗС в разных субъектах РФ продолжают.
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