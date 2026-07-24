Набиуллина назвала свою версию показателей инфляции и роста экономики страны

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Набиуллина назвала свою версию показателей инфляции и роста экономики страны

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина приняла участие в пресс-конференции по вопроса экономической ситуации в стране. По словам руководителя ЦБ РФ, «ожидается рост ВВП страны по итогам года в пределах 1%». Напомним, что изначально эксперты называли цифры роста в 1,3%, потом в международных аналитических организациях заявили, что ВВП России вырастет в 2026 году не более чем на 0,8%. Пресловутые «около нуля», от которых, вроде бы, ушли, но к которым вновь возвращаемся.

Набиуллина также заявила, что оценка Банка России осталась неизменной по инфляции.



Так, во втором квартале текущего года рост цен составил 5 процентов, что ниже показателей первого квартала. Тогда в годовом выражении инфляция составляла 8,7%.

ЦБ РФ:

В июне – июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.

При этом достаточно странным можно считать тот факт, что при заявленной инфляции в 5,9% ставка ЦБ РФ находится на в 2 с лишним раза большем уровне. Напомним, что сегодня она была снижена на четверть процента – до 14%. Это один из самых высоких разрывов между базовой ставкой Центробанка и инфляцией в мире. Или инфляционные показатели в 5-6% всё же несколько «оптимизированы»?

Напомним, что в стране продолжают ощущаться проблемы с топливом в целом ряде регионов. В Севастополе, Республике Крым, Воронежской области, других регионах цены на отдельных АЗС подскочили в разы. На Крымском полуострове литр АИ-95 доходил в цене до 450 рублей за литр. В Воронежской области и сегодня остаются АЗС, где цена на моторное топливо стартует от 130 рублей за литр, что значительно выше средней по сегменту. И вряд ли эти скачки цен не сыграли негативного эффекта на показателях инфляции, особенно если учесть, что высокими цены на бензин и ДТ, оставаться на целом ряде АЗС в разных субъектах РФ продолжают.
8 комментариев
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  1. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +2
    Сегодня, 15:39
    ЦБ упорно демонстрирует незнание даже основ политэкономии, преподававшейся ранее на 2-м курсе ВУЗов.
    .
    В своё время при ковиде я предлагал Поповой взять любого доцента-эпидемиолога в качестве консультанта.
    Пришло время Путину взять любого студента-третьекурсника, чтобы тот разъяснял бред набиулиной с точки зрения классической политэкономии.
    1. vkfriendly Звание
      vkfriendly
      0
      Сегодня, 16:11
      Была бы Набиуллина в "святые девяностые" у руля вместо Геращенко мы бы не увидели всех потрясений в экономике и доллара за 3550 рублей, я так думаю на нее катят бочку те кто не видит разницы между акцией и облигацией. Заладили на один мотив поданный такими же "экспертами" - деньги зажилила, в экономику не вливает, ставку повышает , ни чего не работает и так далее. а всем известный популист - экономист Хазин так вообще пошел еще дальше назвав ее солдатом МВФ, хотя прекрасно осведомлен, что на эту должность (пост зам. управляющего от России в Международном валютном фонде.) ее назначил Путин. Силуанов состоит управляющим МВФ России. Да мы в МВФ состоим и являемся там уже кредиторами, а не заемщиками, последний кредит перед МВФ был погашен в 2002 году.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 15:44
    Ща либерда и всёпропальщики накинуться на Эльвиру.
    1. andranick Звание
      andranick
      +2
      Сегодня, 15:56
      да на неё кто только не накидывается. и не нельзя сказать что без повода
  3. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    0
    Сегодня, 15:48
    Сапихзадовна типичный "козёл отпущения" , у неё начальник есть который выдаёт ей ЦУ и задаёт общий вектор в финансовой политике..
  4. бухач Звание
    бухач
    +2
    Сегодня, 15:48
    Где они эти проценты инфляции находят и,главное,неужели сами верят в свои басни?Тут до гипер осталось два шага и ничего удивительного в этом нет,большая война-большие расходы и в довесок уменьшающиеся доходы.
  5. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 16:04
    Рост цен 5% это на что? На красную икру в кремлевской столовой ? Все эти белые воротники на Луне живут ?? Или у них какая то отдельная Россия со своими отдельными ценами и своей отдельной инфляцией ???
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 16:26
      Цитата: Вольный Остров
      Рост цен 5% это на что? На красную икру в кремлевской столовой ? Все эти белые воротники на Луне живут ?? Или у них какая то отдельная Россия со своими отдельными ценами и своей отдельной инфляцией ???


      Вы коллега реальную жизнь не путайте пожалуйста с контурными картами и графиками! Там люди государственного мышления, масштабного! А вы тут со своей реальностью лезите к господам! hi