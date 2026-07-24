Противник показал кадры с поражённого ракетным ударом выставочного полигона

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Противник показал кадры с поражённого ракетным ударом выставочного полигона

Спикер ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по полигону в селе Капитановка Киевской области, где проводилась выставка новейших украинских беспилотников, ударили две российские ракеты. Также, по его словам, Игната, в ближайшее время существует угроза массированного удара по объектам на Украине.

По информации местной прокуратуры, количество ликвидированных в результате удара по выставке вооружений увеличилось до 10, еще 100 ранено. Однако, поскольку в настоящее время еще продолжается разбор завалов, эти цифры продолжают стремительно увеличиваться. При этом, судя по опубликованным противником кадрам, полигон, на котором проводилась выставка вооружений, как это водится на Украине, расположен в непосредственной близости от жилых домов, то есть, под прикрытием гражданского населения.





В то же время так называемый «Совет оружейников» Украины утверждает, что мероприятие якобы проходило в режиме строгой секретности и о нем могли знать только «проверенные люди». Однако, некоторые украинские группы в соцсетях ранее утверждали, что мероприятие анонсировали в сети и на него была онлайн-регистрация.

Советник Зеленского Сергей Бескрестнов уточнил, что он лично не присутствовал на пораженной ракетным ударом выставке, успокоил встревоженных соотечественников и добавил, что на Украине регулярно проводятся подобные мероприятия, но он посещает только те, на которых строжайшим образом соблюдаются меры безопасности.
18 комментариев
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  1. hiller Звание
    hiller
    +10
    Сегодня, 17:01
    Оценка "отлично". И разведке, и командованию, и ракетчикам! Работайте, братья!
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:02
    Ой да ладно жути нагонять , спишите хозяйские деньги в десять раз больше.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:04
    Да и садовое товарищество похоже не простое рядом с выставкой.
    Это преступная халатность американского персонала базы ПРО в Польше - они должны были видеть баллистику ВКС России при наборе высоты .Или мы базу ПРО США " ослепили" .
  4. purple Звание
    purple
    +5
    Сегодня, 17:04
    Жаль не кассетной БЧ ударили... все жалеют когото
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 17:05
    Судя по картинке хорошо громыхнуло... приятно видеть качественную работу наших ракетчиков и разведки...молодцы.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Судя по картинке хорошо громыхнуло... приятно видеть качественную работу наших ракетчиков и разведки...молодцы.

      Появляется дополнительная информация по этой теме.
      Выставка проводилась вблизи н.п. Капитановка Бучанского района Киевской области.
      Площадкой для проведения выставки выступил стрелковый полигон, сообщает экс-депутат Рады и террорист Игорь Мосийчук.

      Иронично, что на выставке обещали «практическое демонстрационное мероприятие» по защите объектов при помощи дронов-перехватчиков и РЭБ.

      На военную выставку, по которой сегодня был нанесён удар баллистикой, была онлайн-регистрация участников, пишет украинский военный паблик «Николаевский Ванек»
      "Ванек" предполагает, что так информация и попала РФ.

      Выставка проходила на территории открытого стрелкового полигона Civil Safety Academy (CSA Open Air), расположенного в посёлке Капитановка через дорогу от частного сектора
      Главарь Киевского режима опубликовал фото из села близ поражённого полигона, чтобы выставить удар по выставке вооружений за удар якобы по мирным жителям. Похоже, что взрывы на полигоне серьёзно задели населённый пункт.

      Украинские оборонщики ничему не научились после Вишнёвого
      1. helilelik Звание
        helilelik
        +3
        Сегодня, 18:09
        Ну все правильно,было проведено "практическое демонстрационное мероприятие".
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 17:06
    . Украины утверждает, что мероприятие якобы проходило в режиме строгой секретности и о нем могли знать только «проверенные люди»

    Ну так.... Сами и слили инфу, на кого теперь пальцы гнуть.... Ищите крысу.
    Друг друга перегрызите, дышать легче....
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 17:22
      Василий,а чего её(крысу) искать....это же сам Бескрестнов,он же сам заявляет,что не появляется там куда ударят...знает крыса.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 17:37
        Да я бы сказал.... Каждый первый- крыса... Все . что угодно сольют, лишь бы лайки заработать... wassat впрочем наши не далеко ушли.
  7. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 17:13
    Классно прилетело бандерлогам. "Зачёт ВКС России"
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:14
    Какие странные у нас две ракеты и боеголовки у них странные .
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 17:15
    Надо было потом еще втащить когда недобитков вывозили.
  10. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    Сегодня, 17:53
    Драпатого поздравили с новым назначением bully
  11. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    -1
    Сегодня, 17:54
    Такими ударами к капитуляции не принудить!
    Сильный бьёт "один раз по голове, второй - по крышке гроба"!!! А так только вторую пятилетку начинать, но с лозунгом:"Пятилетку - за 4 года"... .
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -3
    Сегодня, 18:09
    вы меня простите, но судя по фото это точно не выставочный полигон,откровенно какой то поселок
  13. Pivot Звание
    Pivot
    0
    Сегодня, 18:11
    Да не надо особо радоваться, устранили конкурентов, и производителей и приемщиков. Главные гаденыши на эту выставку не поехали.
  14. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 18:29
    ХОРОШО, НО МАЛО, и перестаньте уже делать это в ответ, давно пора перестать стесняться, и обстреливать просто потому, что хотим победить...