Противник показал кадры с поражённого ракетным ударом выставочного полигона
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Спикер ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по полигону в селе Капитановка Киевской области, где проводилась выставка новейших украинских беспилотников, ударили две российские ракеты. Также, по его словам, Игната, в ближайшее время существует угроза массированного удара по объектам на Украине.
По информации местной прокуратуры, количество ликвидированных в результате удара по выставке вооружений увеличилось до 10, еще 100 ранено. Однако, поскольку в настоящее время еще продолжается разбор завалов, эти цифры продолжают стремительно увеличиваться. При этом, судя по опубликованным противником кадрам, полигон, на котором проводилась выставка вооружений, как это водится на Украине, расположен в непосредственной близости от жилых домов, то есть, под прикрытием гражданского населения.
В то же время так называемый «Совет оружейников» Украины утверждает, что мероприятие якобы проходило в режиме строгой секретности и о нем могли знать только «проверенные люди». Однако, некоторые украинские группы в соцсетях ранее утверждали, что мероприятие анонсировали в сети и на него была онлайн-регистрация.
Советник Зеленского Сергей Бескрестнов уточнил, что он лично не присутствовал на пораженной ракетным ударом выставке, успокоил встревоженных соотечественников и добавил, что на Украине регулярно проводятся подобные мероприятия, но он посещает только те, на которых строжайшим образом соблюдаются меры безопасности.
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