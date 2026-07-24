Россия не уступит: NYT объяснил, почему Путин может переиграть Запад

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Россия не уступит: NYT объяснил, почему Путин может переиграть Запад


Политолог из Берлина Ханна Нотте, автор книги о глобальной стратегии Кремля, в колонке для The New York Times пришла к выводу, что ставка Владимира Путина на истощение Запада может оказаться успешной. Несмотря на санкции, России удалось избежать изоляции за счёт переориентации на страны Глобального Юга.



Автор отмечает, что Москва активно развивает экономические связи с ОАЭ, усиливает присутствие в Африке, находит прагматичных партнёров в Грузии и сохраняет влияние в ООН и БРИКС. Многие государства отказались поддерживать западную политику изоляции России, не желая делать выбор между Москвой и Западом. В результате, по словам Нотте, возникла парадоксальная ситуация: страна с самым большим числом санкций в мире оказалась способна «держаться на плаву».

Вместе с тем политолог признаёт, что позиции Кремля слабеют в Армении, Казахстане и Сирии. Однако, по мнению автора публикации, на фоне стран, продолжающих сотрудничать с Москвой или сохраняющих нейтралитет, этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию:

В мире существует, казалось бы, неисчерпаемый круг поклонников, сторонников, а также бесчисленных пособников и посредников, поэтому ставка Путина вполне может сыграть.

Нотте подчёркивает, что в Кремле рассматривают исход войны на Украине как определяющий для международной репутации России. Поэтому, несмотря на издержки, Москва не уступит и будет продолжать военные действия:

Что бы ни предпринимал Запад, Россия не уступит.

Этот анализ западного политолога примечателен тем, что он предлагает взгляд на действия России не как на «тупиковый путь», а как на продуманную стратегию, которая, при всей своей сложности, может принести результаты.
16 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +6
    Сегодня, 16:45
    "... ставка Владимира Путина на истощение Запада может оказаться успешной...".
    Ставки делают на скачках лошадиных... Или в покере... Или ещё как...
    Пока что успешной выгдядит для запада ситуация, когда ПРОТИВ России в той или иной форме воюют и действуют 13-ть из 15-ти бывших "братских" союзных республик...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Сегодня, 16:49
    Наш президент всех поставит в соответствующюю позу.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      -3
      Сегодня, 16:57
      Шахматист.... Играет вдолгую....
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +4
      Сегодня, 17:12
      Цитата: Ирек
      Наш президент всех поставит в соответствующюю позу.

      Да, 90% российской промышленности в ней уже стоит
    3. МЮД Звание
      МЮД
      +2
      Сегодня, 17:14
      Наш президент всех поставит в соответствующюю позу.

      Вот только, почему то в этой позе находится на данный момент Россия.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 17:45
        Цитата: МЮД
        Вот только, почему то в этой позе находится на данный момент Россия.

        Ваше личное мнение не отражает реальную ситуацию, Россия ни перед кем не прогнулась, и делать этого не собирается.
        Мечтать не вредно, продолжайте фантазировать. tongue
  3. oldzek Звание
    oldzek
    -2
    Сегодня, 16:54
    тоже мне открытие,ведь давно известно ,что когда Россию ГРебут она всё крепнет и крепнет.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:57
    Причем тут глобальный юг ,страны НАТО сами отказались торговать с Россией .
  5. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 16:57
    Этот анализ западного политолога примечателен тем, что он предлагает взгляд на действия России не как на «тупиковый путь», а как на продуманную стратегию, которая, при всей своей сложности, может принести результаты.

    Получается не только наш гроссмейстер умеет играть в долгую, но это кто-то и на западе видит.
    После того как СВО быстро не закончилось, то сразу пришло на ум, что будет вестись затяжное противостояние через окраину со всем западом, ибо у них тупик и кризис в управлении и доминировании и надо что-то менять с таким мировым порядком.
    Такое ощущение, что Россия некий балансир когда мир скатывается в хаос и политикоэкономический анархизм Славяне всё расставляют на свои места как корректировщик выводящий из тупика. Вот и через противостояние со старыми порядками и со своими потерями преобразует мир к улучшенному, новому порядку. Вот как-то так получается на протяжении веков.
  6. hiller Звание
    hiller
    +7
    Сегодня, 17:04
    Как только вижу в комменте слово "может" - дальше не читаю. Гадание на кофейной гуще или болталка ни о чём.
    1. Клон Звание
      Клон
      +3
      Сегодня, 17:11
      Так ничего лучше, чем многомудрые и хорошо оплачиваемые гадания о том, что "стакан наполовину полон" или "стакан наполовину пуст", пока не изобрели...
  7. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 17:23
    Это оказывается продуманная стратегия.
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 17:35

    Политолог из Берлина Ханна Нотте, в колонке для The New York
    Зачем обсуждать, что сказала западный политолог, для западных читателей?
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 17:52
    ставка Владимира Путина на истощение Запада может оказаться успешной.

    Может быть, Владимир будет истощать запад каким-нибудь другим способом, самостоятельно, лично, не используя при этом Россию и не тратя на это ее возможности. Вряд ли наш простой народ хочет нести на своей спине бремя этих глобальных игр
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 18:39
      Цитата: gribanow.c
      ставка Владимира Путина на истощение Запада может оказаться успешной.

      Может быть, Владимир будет истощать запад каким-нибудь другим способом, самостоятельно, лично, не используя при этом Россию и не тратя на это ее возможности.

      Что за ересь вы написали? winked
      Разделить народ и государство в данном противостоянии с западом не получится, поскольку комментируя удары по российской территории некоторые первые лица европейских государств не только это одобряют, но и в открытую говорят - "не только россияне должны страдать, но и дети россиян должны страдать", а вновь назначенный министр обороны украины Драпатый вообще высказался за полное уничтожение России и населяющих её народов...
      Цитата: gribanow.c
      Вряд ли наш простой народ хочет нести на своей спине бремя этих глобальных игр
      Не помню кто сказал, но звучит как то так - "Если народ не хочет кормить свою армию, он будет кормить чужую армию". Сирийская армия сдала Сирию, а потом бородатые бармалеи несколько месяцев подряд резали не только армейцев, но и прочих друзов, алавитов, армян и христиан, устанавливая свою бармалейскую власть. Предлагаете перенять их горький опыт?
  10. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    -1
    Сегодня, 17:54
    На Западе сидят дилетанты, не знающие русскую ментальность,всего то и надо похвалить Москву, сделать вид, что восхищаются её терпимостью и сдержанностью по отношению к Киеву, максимум извиниться за предыдущие поставки оружия и разведданных, пообещать больше так не делать и Россия, как та девка, что мечтает выйдти замуж, опять отключит критическое мышление, и как те бабки, что,несмотря на тысячи предостережений, несут мошенникам миллионы, побежит соглашаться на самые невыгодные условия переговоров...