В мире существует, казалось бы, неисчерпаемый круг поклонников, сторонников, а также бесчисленных пособников и посредников, поэтому ставка Путина вполне может сыграть.

Что бы ни предпринимал Запад, Россия не уступит.

Политолог из Берлина Ханна Нотте, автор книги о глобальной стратегии Кремля, в колонке для The New York Times пришла к выводу, что ставка Владимира Путина на истощение Запада может оказаться успешной. Несмотря на санкции, России удалось избежать изоляции за счёт переориентации на страны Глобального Юга.Автор отмечает, что Москва активно развивает экономические связи с ОАЭ, усиливает присутствие в Африке, находит прагматичных партнёров в Грузии и сохраняет влияние в ООН и БРИКС. Многие государства отказались поддерживать западную политику изоляции России, не желая делать выбор между Москвой и Западом. В результате, по словам Нотте, возникла парадоксальная ситуация: страна с самым большим числом санкций в мире оказалась способна «держаться на плаву».Вместе с тем политолог признаёт, что позиции Кремля слабеют в Армении, Казахстане и Сирии. Однако, по мнению автора публикации, на фоне стран, продолжающих сотрудничать с Москвой или сохраняющих нейтралитет, этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию:Нотте подчёркивает, что в Кремле рассматривают исход войны на Украине как определяющий для международной репутации России. Поэтому, несмотря на издержки, Москва не уступит и будет продолжать военные действия:Этот анализ западного политолога примечателен тем, что он предлагает взгляд на действия России не как на «тупиковый путь», а как на продуманную стратегию, которая, при всей своей сложности, может принести результаты.