В Черниговской области после атак ВС РФ продолжаются каскадные отключения света
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Российская армия продолжает в буквальном смысле слова выносить энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Местная энергораспределительная компания АО «Черниговоблэнерго» несколько раз в сутки в своем официальном канале сообщает об очередных отключениях подачи света тысячам потребителей в различных районах и населенных пунктах, включая админцентр, увязывая это с последствиями ударов ВС РФ по энергообъектам.
А ведь после начала СВО Черниговская и Сумская области долгое время оставались спокойными, бои здесь не велись. Все изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область и массированных ударов противника по приграничным российским областям. Сейчас в этом украинском регионе, который стал прифронтовым, группировка войск «Север» ВС РФ создает буферную зону. Население получает последствия киевских авантюр, что называется, по полной.
Сегодня утром реактивный беспилотник «Герань-4 Сикер» нанес удар по очередному энергообъекту в Черниговской области. Была атакована электрораспределительная подстанция 110/35/10 кВ «Куликовка» в одноименном населенном пункте. Поражение объекта повлекло за собой каскадные отключения электроэнергии, зафиксировано обесточивание 150 тысяч абонентов в Черниговском районе и областном центре.
Это уже третье отключение потребителей в Черниговской области от подачи света за сегодняшний день. Ранее АО «Черниговоблэнерго» сообщило, что от электросети были отключены около семи тысяч абонентов. Позднее к ним добавилось еще 70 тысяч.
С каждой новой атакой по объектам энергетики в регионе отремонтировать их становится все сложнее, что подтверждается данными энергокомпании. Все идет к тому, что через какое-то время восстановление будет критически отставать от разрушений вследствие ударов ВС РФ.
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