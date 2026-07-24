В Черниговской области после атак ВС РФ продолжаются каскадные отключения света

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В Черниговской области после атак ВС РФ продолжаются каскадные отключения света

Российская армия продолжает в буквальном смысле слова выносить энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Местная энергораспределительная компания АО «Черниговоблэнерго» несколько раз в сутки в своем официальном канале сообщает об очередных отключениях подачи света тысячам потребителей в различных районах и населенных пунктах, включая админцентр, увязывая это с последствиями ударов ВС РФ по энергообъектам.

А ведь после начала СВО Черниговская и Сумская области долгое время оставались спокойными, бои здесь не велись. Все изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область и массированных ударов противника по приграничным российским областям. Сейчас в этом украинском регионе, который стал прифронтовым, группировка войск «Север» ВС РФ создает буферную зону. Население получает последствия киевских авантюр, что называется, по полной.



Сегодня утром реактивный беспилотник «Герань-4 Сикер» нанес удар по очередному энергообъекту в Черниговской области. Была атакована электрораспределительная подстанция 110/35/10 кВ «Куликовка» в одноименном населенном пункте. Поражение объекта повлекло за собой каскадные отключения электроэнергии, зафиксировано обесточивание 150 тысяч абонентов в Черниговском районе и областном центре.

Это уже третье отключение потребителей в Черниговской области от подачи света за сегодняшний день. Ранее АО «Черниговоблэнерго» сообщило, что от электросети были отключены около семи тысяч абонентов. Позднее к ним добавилось еще 70 тысяч.

С каждой новой атакой по объектам энергетики в регионе отремонтировать их становится все сложнее, что подтверждается данными энергокомпании. Все идет к тому, что через какое-то время восстановление будет критически отставать от разрушений вследствие ударов ВС РФ.
4 комментария
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 16:19
    Отключение света должно быть не каскадным а "выкл" и всё, до полного перехода территории под контроль армии России. Тогда будет "вкл".
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:22
      Наглухо.... Без права восстановления...........
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:39
      isv000
      Сегодня, 16:19

      hi Из некоторых источников есть сообщение об атаке крылатой ракетой 24 июля 2026 г. на промышленное предприятие г. Кирова с погибшими и ранеными.
      В сводке новостей ВО отсутствует эта информация, что можно объяснить перестраховкой на фейки.
  2. Хорон Звание
    Хорон
    +3
    Сегодня, 16:24
    В Черниговской области после атак ВС РФ продолжаются каскадные отключения света

    Хоть жители черниговской области и не поедут в этом сезоне в Крым, но зато могут почувствовать себя в его условиях. Пусть жители всей украины получат то, чего желают своим соседям.