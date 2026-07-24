Израиль обеспокоен низкой эффективностью ударов по иранским мостам и портам
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Израильские и западные официальные лица сетуют, что, согласно информации, полученной на основе анализа спутниковых снимков, Иран чрезвычайно быстро восстанавливает поврежденные в результате авиаударов объекты инфраструктуры. Прогресс в восстановлении ракетных баз, мостов, портов и производственных объектов вызывает обеспокоенность в Израиле.
Несмотря на массированные атаки, в ходе которых по территории Ирана было нанесено уже более 20 тысяч ударов, Исламская республика демонстрирует устойчивость и довольно быстро восстанавливает свою инфраструктуру, в том числе расположенную вдоль побережья, таким образом сохраняя контроль над Ормузским проливом.
В частности, как показывают спутниковые снимки, иранцы за считанные недели полностью восстановили поврежденные в результате авиаударов входы в тоннель и подъездную дорогу, ведущие к одной из ключевых ракетных баз. Кроме того, ранее пораженные ударами авиабомб мосты восстанавливаются за считанные дни, что вызывает удивление в Тель-Авиве и заставляет израильских чиновников сомневаться в эффективности подобных атак.
Тегеран также уже в значительной степени восстановил используемую КСИР верфь в порту Бандар-Анзали на Каспийском море. По этому району в марте были нанесены массированные удары, кроме верфи практически полностью уничтожившие военные корабли, командный центр и порт, обеспечивавший морскую логистику между Ираном и Россией.
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