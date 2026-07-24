Израиль обеспокоен низкой эффективностью ударов по иранским мостам и портам

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Израиль обеспокоен низкой эффективностью ударов по иранским мостам и портам

Израильские и западные официальные лица сетуют, что, согласно информации, полученной на основе анализа спутниковых снимков, Иран чрезвычайно быстро восстанавливает поврежденные в результате авиаударов объекты инфраструктуры. Прогресс в восстановлении ракетных баз, мостов, портов и производственных объектов вызывает обеспокоенность в Израиле.

Несмотря на массированные атаки, в ходе которых по территории Ирана было нанесено уже более 20 тысяч ударов, Исламская республика демонстрирует устойчивость и довольно быстро восстанавливает свою инфраструктуру, в том числе расположенную вдоль побережья, таким образом сохраняя контроль над Ормузским проливом.



В частности, как показывают спутниковые снимки, иранцы за считанные недели полностью восстановили поврежденные в результате авиаударов входы в тоннель и подъездную дорогу, ведущие к одной из ключевых ракетных баз. Кроме того, ранее пораженные ударами авиабомб мосты восстанавливаются за считанные дни, что вызывает удивление в Тель-Авиве и заставляет израильских чиновников сомневаться в эффективности подобных атак.

Тегеран также уже в значительной степени восстановил используемую КСИР верфь в порту Бандар-Анзали на Каспийском море. По этому району в марте были нанесены массированные удары, кроме верфи практически полностью уничтожившие военные корабли, командный центр и порт, обеспечивавший морскую логистику между Ираном и Россией.
21 комментарий
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  1. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +2
    Сегодня, 16:46
    В частности, как показывают спутниковые снимки, иранцы за считанные недели полностью восстановили поврежденные в результате авиаударов входы в тоннель и подъездную дорогу, ведущие к одной из ключевых ракетных баз. Кроме того, ранее пораженные ударами авиабомб мосты восстанавливаются за считанные дни, что вызывает удивление в Тель-Авиве и заставляет израильских чиновников сомневаться в эффективности подобных атак.

    Я таки извиняюсь, но многочисленные эксперты на этом сайте уже глотки себе сорвали крича о том, что "вот США и Израиль уничтожили все мосты в Иране, а мы..." и "да вот уничтожим мосты и отрежем полукраины..."
    Это что же получается - оказывается мосты можно быстро ремонтировать, а удары по ним ничего не отрезают?!!
    1. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 16:51
      А они проплаченные боты из Хахляндии.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 17:28
        Проплаченные боты из хахляндии требуют снести мосты через Днепр, а самые правильные патриоты России настаивают что бить по ним нельзя, бесполезно, а вот по заправкам - самое то!
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          -1
          Сегодня, 17:40
          Цитата: alexoff
          Проплаченные боты из хахляндии

          кричат что все плохо по любому поводу.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 17:43
            Целые мосты через Днепр для вас очень хорошо? Сразу видно истинного патриота украины
            1. Dart2027 Звание
              Dart2027
              -3
              Сегодня, 17:50
              Цитата: alexoff
              Целые мосты через Днепр для вас очень хорошо?


              Цитата: Dart2027
              В частности, как показывают спутниковые снимки, иранцы за считанные недели полностью восстановили поврежденные в результате авиаударов входы в тоннель и подъездную дорогу, ведущие к одной из ключевых ракетных баз. Кроме того, ранее пораженные ударами авиабомб мосты восстанавливаются за считанные дни, что вызывает удивление в Тель-Авиве и заставляет израильских чиновников сомневаться в эффективности подобных атак.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                +1
                Сегодня, 17:57
                Почему же тогда мост в Затоке не функционировал несколько месяцев? Потому что израильские чиновники не оценивали? Или Украина не Иран? Или пересохший ручей не лиман? Хотя наверно это слишком много вопросов, вы обычно так много не умеете думать lol
        2. spektr9 Звание
          spektr9
          0
          Сегодня, 18:02
          Проплаченные боты из хахляндии требуют снести мосты через Днепр, а самые правильные патриоты России настаивают что бить по ним нельзя, бесполезно, а вот по заправкам - самое то!

          Ну что вы хотите странная военная операция, когда боты из xoxляндии призывают бить по Украине, а правильные патриоты призывают седеть и щечки подставлять...
      2. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        0
        Сегодня, 17:34
        Иран чрезвычайно быстро восстанавливает поврежденные в результате авиаударов объекты инфраструктуры. Прогресс в восстановлении ракетных баз, мостов, портов и производственных объектов вызывает обеспокоенность в Израиле.

        Внезапно. wassat
        Что же скажут наши "конспирологи версии неприкасаемлсти украинских мостов"?
        Неужели объяснение о малой эффективности таких ударов оказалось верным?
    2. andranick Звание
      andranick
      +1
      Сегодня, 16:56
      Цитата: Dart2027
      Я таки извиняюсь, но многочисленные эксперты на этом сайте уже глотки себе сорвали крича о том, что "вот США и Израиль уничтожили все мосты в Иране, а мы..." и "да вот уничтожим мосты и отрежем полукраины..."
      Это что же получается - оказывается мосты можно быстро ремонтировать, а удары по ним ничего не отрезают?!!
      А, может, стоило бы попробовать снести 1-2 моста и посмотреть что будет? Было бы желание.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 17:01
        Цитата: andranick
        и посмотреть что будет

        В частности, как показывают спутниковые снимки, иранцы за считанные недели полностью восстановили поврежденные в результате авиаударов входы в тоннель и подъездную дорогу, ведущие к одной из ключевых ракетных баз. Кроме того, ранее пораженные ударами авиабомб мосты восстанавливаются за считанные дни, что вызывает удивление в Тель-Авиве и заставляет израильских чиновников сомневаться в эффективности подобных атак.
        1. andranick Звание
          andranick
          0
          Сегодня, 17:29
          Спасибо, но я статью читал. А цитаты принято оформлять соответствующим образом, чтобы никто не подумал что это Ваши мысли.
          1. Мы не знаем, о каких иранских мостах идет речь.
          2. Мы не знаем, что значит в израильских устах "мосты восстанавливаются" и какую прочность они наберут "за считанные дни".
          3. Мы не знаем, насколько проблемным для противника будет поражение стратегических мостов. Нет у нас такого опыта. А сейчас этот опыт можно получить. Причем "в ноль" уничтожать мост необязательно, достаточно того, чтобы без восстановительных работ движение по мосту было прекращено.
          4. Мы не знаем, а было бы неплохо это знать, насколько быстро противник восстановит полноценное движение по мосту. Почему бы не провести испытания в натуре?
          5. После восстановления можно повторно поразить мост, уже другим средством поражения, и провести сравнительный анализ эффективности ударов.
          6. По результатам выработать методику для расчета необходимых и достаточных средств для достижения желаемого (заданного) результата.
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            -1
            Сегодня, 17:42
            Цитата: andranick
            Мы не знаем

            Проще говоря крикуны о которых я писал ничего толком не знают.
            А опыт того как налаживать логистику вообще без мостов существует со времен Битвы за Днепр.
            1. andranick Звание
              andranick
              +1
              Сегодня, 17:52
              Цитата: Dart2027
              со времен Битвы за Днепр.
              Времена, как показывает практика, изменились.
            2. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 17:53
              Зачем же тогда немцы стремились захватить мосты? Ну раз их легко заменить то не надо напрягаться, придёт Dart2007 знающий о логистике ничего и быстро всё наладит laughing
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 17:23
      О, главный защитник украинских мостов, орущий что мосты невозможно обрушить, почему же в Иране они падают? Ах да, а какие реки в Иране текут, похожи ли они на Днепр или больше?
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        -1
        Сегодня, 17:45
        Цитата: alexoff
        почему же в Иране они падают


        Цитата: Dart2027
        В частности, как показывают спутниковые снимки, иранцы за считанные недели полностью восстановили поврежденные в результате авиаударов входы в тоннель и подъездную дорогу, ведущие к одной из ключевых ракетных баз. Кроме того, ранее пораженные ударами авиабомб мосты восстанавливаются за считанные дни, что вызывает удивление в Тель-Авиве и заставляет израильских чиновников сомневаться в эффективности подобных атак.

        Цитата: alexoff
        Ах да, а какие реки в Иране текут, похожи ли они на Днепр или больше?

        alexoff (Александр) в очередной раз демонстрирует свое невежество.
        Днепр исторически является глубокой транспортной артерией с широким руслом. Карун - единственная судоходная река во всем Иране, да и то лишь на небольшом участке в низовьях (до города Ахваз), тогда как остальные водоемы страны для судов не пригодны.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 17:50
          alexoff (Александр) в очередной раз демонстрирует свое невежество.
          я проверяю ваше невежество. Итак, крупных рек в Иране нет. Отремонтировать мост через пересохший ручей гораздо проще чем через Днепр, а значит ремонт продлится гораздо дольше. Или в вашей вселенной всё починят сразу?
          И да, вам нечего возразить что мост обрушить можно парой бомб. Которых для мостов через Днепр не нашлось
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:50
    Вы лучше беспокойтесь о том что Иран хлопнет по вашим опреснительным установкам , тогда вам всем каюк.
  3. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:33
    Израиль недоволен своими прокси.....хреново янки бомбят..
    А америкосов евреям,похоже,ничуть не жаль,то же "мясо"..
  4. spektr9 Звание
    spektr9
    0
    Сегодня, 18:24
    Вот почитал коменты и в очередной раз удостоверился - ура"патриот" гарантолиз = настоящий Украинский патриот
    Как дети прыгают от радости пытаясь доказать что их мосты сносить нельзя и бить по ним РФ не должны