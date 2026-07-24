ВМСУ впервые разрешили командовать операцией на военно-морских учениях НАТО
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Хотя перспективы вступления Украины в НАТО остаются более чем туманными, альянс давно и плотно взаимодействует с ВСУ, в том числе в ходе совместных учений. Иногда украинским военным даже предоставляют возможность «покомандовать», что вызывает волну восторженных публикаций в пропагандистских пабликах.
На этот раз в НАТО порадовали Военно-морские силы Украины, у которых толком своего боевого флота давно нет. В ходе широкомасштабных военно-морских учений альянса Sea Breeze 2026 у южных берегов Европы ВМС Украины позволили принять командование одной из операций.
Штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС ВСУ успешно прошел оценку второго уровня по стандартам НАТО во время учений Sea Breeze 2026, получив оценку Mission Capable — «полностью способный к выполнению миссии». Об этом сегодня сообщили ВМС Вооруженных сил Украины.
Как отмечается в сообщении морского командования ВСУ, впервые в истории современного военного флота Украины подразделение официально приобщено к системе управления соединениями НАТО по ликвидации минной опасности на море. Оценка Mission Capable позволяет ВМСУ осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне до постоянной противоминной группы НАТО включительно.
Беда только в том, что весь украинский флот противоминных тральщиков состоит из пяти судов. Они ранее были списаны из британских, бельгийских и голландских ВМС и переданы Украине. Еще один обещают передать до конца года. В настоящее время тральщики стоят на хранении в порту Портсмута на южном побережье Англии. Так что на учениях НАТО украинским ВМС «дали порулить» чужими минными тральщиками.
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