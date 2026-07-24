Франция передала Британии командование контингентом «коалиции желающих»

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Франция передала Британии командование контингентом «коалиции желающих»

Британия приняла от Франции командование многонациональной коалицией сил так называемой «коалиции желающих», которые предполагается отправить на Украину под видом «миротворцев». В рамках плановой ротации управление многонациональным контингентом, который «коалиция желающих» планирует развернуть на Украине после заморозки боевых действий, перешло к британскому генералу Тому Бейтману.

В сообщении британского Минобороны говорится, что в случае достижения мира многонациональные силы будут обеспечивать безопасность использования украинского воздушного и морского пространства, а также содействовать восстановлению боеспособности ВСУ.



Депутат Европарламента Фернан Картайзер ранее сообщил, что запланированные премьер-министром Польши Туском учения «коалиции желающих», в которых ключевое участие будут принимать британские и французские военные, нацелены на отработку «возможного развертывания европейских сил на Украине». Между тем, как известно, Россия считает неприемлемыми планы Запада разместить военные контингенты стран ЕС и НАТО под видом предоставления Киеву так называемых «гарантий безопасности».

При этом внутри этой самой «коалиции желающих» отмечается заметное снижение энтузиазма касательно поддержки Украины. По данным Der Spiegel, оружие для ВСУ сейчас реально поставляют уже не 21 страна ЕС, а только 14. Остальные либо уже полностью дистанцируются от украинского кризиса, либо ограничиваются заявлениями.
2 комментария
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  1. Modya Звание
    Modya
    0
    Сегодня, 17:29
    Как только Россия стала серьезно бить по Украине, а не в поддавки играть, так и «желающих» в коалиции и в ее главе поубавилось. Если ещё по базам в Польше и Румынии начнёт «случайно» прилетать, то коалицию переименуют с приставкой «не».
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 17:40
    Более 40 стран с начала специальной военной операции направляли оружие и боеприпасы Украине: весь Евросоюз + Албания, Исландия, Македония, Черногория, Норвегия... США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль. Общая военная помощь, предоставленная западными странами Киеву с февраля 2022-го по апрель 2026 года, по подсчетам германского Института мировой экономики (в Киле), составляет $197 млрд (€173 млрд).