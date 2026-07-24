Франция передала Британии командование контингентом «коалиции желающих»
4552
Британия приняла от Франции командование многонациональной коалицией сил так называемой «коалиции желающих», которые предполагается отправить на Украину под видом «миротворцев». В рамках плановой ротации управление многонациональным контингентом, который «коалиция желающих» планирует развернуть на Украине после заморозки боевых действий, перешло к британскому генералу Тому Бейтману.
В сообщении британского Минобороны говорится, что в случае достижения мира многонациональные силы будут обеспечивать безопасность использования украинского воздушного и морского пространства, а также содействовать восстановлению боеспособности ВСУ.
Депутат Европарламента Фернан Картайзер ранее сообщил, что запланированные премьер-министром Польши Туском учения «коалиции желающих», в которых ключевое участие будут принимать британские и французские военные, нацелены на отработку «возможного развертывания европейских сил на Украине». Между тем, как известно, Россия считает неприемлемыми планы Запада разместить военные контингенты стран ЕС и НАТО под видом предоставления Киеву так называемых «гарантий безопасности».
При этом внутри этой самой «коалиции желающих» отмечается заметное снижение энтузиазма касательно поддержки Украины. По данным Der Spiegel, оружие для ВСУ сейчас реально поставляют уже не 21 страна ЕС, а только 14. Остальные либо уже полностью дистанцируются от украинского кризиса, либо ограничиваются заявлениями.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация