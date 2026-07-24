Каллас обиделась на Трампа за слова о принудительном труде

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Каллас обиделась на Трампа за слова о принудительном труде

Глава дипломатии ЕС прокомментировала новое экономическое решение Трампа. Кая Каллас назвала введение новых американских таможенных пошлин «неприятным сюрпризом». По её словам, Вашингтон нарушил ранее достигнутые договорённости.

Каллас, обидевшись на Трампа, также отвергла аргументацию США о принудительном труде в Европе, как об этом ранее объявили в администрации США:

Вы не можете сказать это в отношении Европейского союза. У нас есть оплачиваемые отпуска и очень хорошие условия труда, в отличие от США.

На этой неделе администрация Дональда Трампа, напомним, ввела дополнительные 10% пошлины на импорт из Евросоюза (а также Канады, Мексики и ещё ряда стран) в рамках расследования под названием Section 301. Всего под удар попали товары из примерно 60 экономик мира.

Формальным основанием названо недостаточно эффективное противодействие импорту продукции, произведённой с использованием принудительного труда. Намекает на труд Каллас?..

Для ЕС это особенно болезненно, потому что ранее они вели длительные переговоры с Вашингтоном по поводу отмены введённых до этого пошлин.

Для Каллас на её посту сложилось всё. И новые пошлины Трампа, и рост цен на топливо на фоне очередного кризиса на Ближнем Востоке, спровоцированного Трампом, и растущая дыра в европейских бюджетах от запредельных трат на войну чужими руками против России. Видимо, именно так в Брюсселе выглядит стратегическое планирование, когда у руля международными делами и безопасностью такие лица как Кая.
9 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 17:34
    Вашингтон нарушил ранее достигнутые договорённости.

    И они ещё верят в договороспособность Вашингтона, то есть Трампа как наверно и Зеленского и даже в свои договорённости ЕС? Это какая-то виртуальная вера отличающаяся от нашего реального мира.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 17:39
      Сборище циничных врунов в действии.... Удивляет, что еще и обижаются друг на друга. Трамп брешет европе, европа брешет зеленюге, а зеля брешет и тем и другим, вот зверинец.... laughing
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 17:58
      Она думает, что в сказку попала?
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Irokez
      И они ещё верят в договороспособность Вашингтона
      можно подумать с самой европой модно о чем то договариваться?!
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 17:38
    Для Каллас на её посту сложилось всё. И новые пошлины Трампа, и рост цен на топливо и растущая дыра в европейских бюджетах от запредельных трат на войну
    Таких бы "предводителей" как Каллас побольше для ЕС. Там не только не будет "сада" но и скорее всего человеческой жизни.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:38
    О каких договорённостях с США говорит Кайя.
    Кайя пусть глазки прочистит,в ЕС постоянно используют подневольный труд Постоянные скандалы начиная от Финляндии, кончая Испанией.. А в этот раз пошлины и тарифы законные .
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:40
    Так не она-же будет платить , она свой гешефт с другого имеет.
  5. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 17:44
    В США, если меня не обманывает память, имеются частные тюрьмы, в которых очень даже используется принудительный труд. Если такая обидчивая, введи пошлины против США за использование труда заключенных.
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 18:18
    По её словам, Вашингтон нарушил ранее достигнутые договорённости.
    А когда Вашингтон их не нарушал? Ну, а если не нарушал, то отказывался от их выполнения, в одностороннем порядке.