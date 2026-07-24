Вы не можете сказать это в отношении Европейского союза. У нас есть оплачиваемые отпуска и очень хорошие условия труда, в отличие от США.

Глава дипломатии ЕС прокомментировала новое экономическое решение Трампа. Кая Каллас назвала введение новых американских таможенных пошлин «неприятным сюрпризом». По её словам, Вашингтон нарушил ранее достигнутые договорённости.Каллас, обидевшись на Трампа, также отвергла аргументацию США о принудительном труде в Европе, как об этом ранее объявили в администрации США:На этой неделе администрация Дональда Трампа, напомним, ввела дополнительные 10% пошлины на импорт из Евросоюза (а также Канады, Мексики и ещё ряда стран) в рамках расследования под названием Section 301. Всего под удар попали товары из примерно 60 экономик мира.Формальным основанием названо недостаточно эффективное противодействие импорту продукции, произведённой с использованием принудительного труда. Намекает на труд Каллас?..Для ЕС это особенно болезненно, потому что ранее они вели длительные переговоры с Вашингтоном по поводу отмены введённых до этого пошлин.Для Каллас на её посту сложилось всё. И новые пошлины Трампа, и рост цен на топливо на фоне очередного кризиса на Ближнем Востоке, спровоцированного Трампом, и растущая дыра в европейских бюджетах от запредельных трат на войну чужими руками против России. Видимо, именно так в Брюсселе выглядит стратегическое планирование, когда у руля международными делами и безопасностью такие лица как Кая.