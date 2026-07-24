Польша предложила Киеву место для безопасного производства ракет для Patriot
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Варшава выступила с инициативой организовать совместное с Украиной производство ракет для систем Patriot на своей территории. Как сообщила заместитель министра обороны Польши по итогам переговоров в Пентагоне, предложение польской стороны направлено на то, чтобы создать «безопасное место» для выпуска ракет. Там учли, что прямое размещение такого завода на Украине сопряжено с рисками.
Варшава предложила себя в качестве посредника, способного снять озабоченность США по поводу безопасности будущего производства. Польская сторона уже детально проработала юридическую и финансовую базу, включая проект постановления правительства и закон о финансировании.
Сама идея заключается в том, чтобы развернуть выпуск ракет на польской территории, что, по мнению Варшавы, решит проблему уязвимости перед ударами и позволит наладить сотрудничество по схеме «США – Украина – Польша». В Пентагоне, как отметили в Варшаве, эту инициативу восприняли с пониманием, и теперь остаётся дождаться финальных решений.
Замглавы Минобороны Польши выразила надежду, что доклад был хорошо принят в Вашингтоне. Кроме того, Польша продолжает обсуждать с США кредит в 4 млрд долларов на закупку американской военной техники.
Инициатива Варшавы стала ответом на заявление Трампа о выдаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Однако эксперты уже предупреждают: запуск такого производства займёт годы, а не месяцы, и вряд ли поможет Киеву в условиях текущего дефицита ПВО.
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