Польша предложила Киеву место для безопасного производства ракет для Patriot

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Польша предложила Киеву место для безопасного производства ракет для Patriot


Варшава выступила с инициативой организовать совместное с Украиной производство ракет для систем Patriot на своей территории. Как сообщила заместитель министра обороны Польши по итогам переговоров в Пентагоне, предложение польской стороны направлено на то, чтобы создать «безопасное место» для выпуска ракет. Там учли, что прямое размещение такого завода на Украине сопряжено с рисками.



Варшава предложила себя в качестве посредника, способного снять озабоченность США по поводу безопасности будущего производства. Польская сторона уже детально проработала юридическую и финансовую базу, включая проект постановления правительства и закон о финансировании.

Сама идея заключается в том, чтобы развернуть выпуск ракет на польской территории, что, по мнению Варшавы, решит проблему уязвимости перед ударами и позволит наладить сотрудничество по схеме «США – Украина – Польша». В Пентагоне, как отметили в Варшаве, эту инициативу восприняли с пониманием, и теперь остаётся дождаться финальных решений.

Замглавы Минобороны Польши выразила надежду, что доклад был хорошо принят в Вашингтоне. Кроме того, Польша продолжает обсуждать с США кредит в 4 млрд долларов на закупку американской военной техники.

Инициатива Варшавы стала ответом на заявление Трампа о выдаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Однако эксперты уже предупреждают: запуск такого производства займёт годы, а не месяцы, и вряд ли поможет Киеву в условиях текущего дефицита ПВО.
12 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:43
    Только с утреца полякам нацуки грозили , шо приедут к ним и вырежут их как поросей , а в обед они уже им сотрудничество предлагают.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Ирек
      а в обед они уже им сотрудничество предлагают.

      так они предлагают хозлов поиметь, за хозятские деньги построить завод в польше
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 18:22
      В истории не мало случает экстерриториальных войн когда кто-то кому-то помогал, но откровенно территории не атаковали, тут же в открытую помимо поставок вооружений идет наводка ракет и БПЛА военнослужащими НАТО........ можно конечно нести пургу, нюхать и ждать что само все рассосется, только сдается что будет только хуже. Люди в России гибнут вот что прискорбно, разве такие планы были до начала , а если нет то и бить надо что б отбить всякую охоту тявкать и нападать.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 17:49
    ..надеюсь место для "производства" какелам предложено у параши...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:54
    Ну так... "Дружат" девочки против нас....
    Заклятые друзья....
  4. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 17:57
    Завод на территории Польши, собирать будут поляки, комплектующие американские, платить будут немцы.
    Вопрос : а при чём тут Украина?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 18:14
      Цитата: ANB
      Вопрос : а при чём тут Украина?

      выделят кредит украине, за который скакуасы будут расплачиваться, короче, лохотронщики 90-х нервно курят в сторонке
  5. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 17:58
    никто и не сомневался. что лицензия на производство ракет нужно для окраины лишь для формальности. производство будет на предприятиях в европе. американцы будут вроде, как и не при делах.
  6. Алексей24 Звание
    Алексей24
    +1
    Сегодня, 18:09
    На заметку все кто говорил, что между поляками и Украиной сейчас начнётся конфликт.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:15
      Цитата: Алексей24
      На заметку все кто говорил, что между поляками и Украиной сейчас начнётся конфликт.
      а это к тому что бы кинуть хозлов на бабки ни каким боком
  7. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 18:18
    Как быстро все в НАТО и ЕС уяснили что можно атаковать Россию с территории Украины безболезненно.
    Интересно откуда у них такая уверенность?
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:18
    позволит наладить сотрудничество по схеме «США – Украина – Польша»
    кто-то ещё верит что Трамп - миротворец и это не его война?